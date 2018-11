Herätys: Puoluepomot pohtivat ilmastopolitiikkaa, sateeton syksy madalsi järvien pintoja, Ivanka Trump sortui sähköpostimokaan

Puoluepomot koolla – nuorten osasto evästää ilmastolinjauksia

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kutsunut aamupäiväksi koolle kaikkien eduskuntapuolueiden johdon keskustelemaan siitä, miten ilmastopolitiikan suuntaa pitäisi muuttaa. Taustalla ovat tutkijoiden entistä kovemmat vaatimukset päästöjen leikkaamiseksi. Yle kysyi, miten puolueiden nuorisojärjestöt evästävät omien puolueidensa johtajia kokoukseen. Esiin nousivat niin lihavero kuin lisäydinvoimakin.

Vedenpinnat ovat paikoitellen poikkeuksellisen alhaalla

Jaana Polamo / Yle

Kuuman kesän jälkeen sateeton syksy madalsi järvien pintoja. Yleensä vedenpinnan lasku pysähtyy näihin aikoihin vuodesta ja saattaa loppusyksystä noustakin, mutta nyt lasku näyttää yhä jatkuvan. Vedenpinnat ovat laskeneet erityisesti Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Sen sijaan Etelä-Suomessa vesistöjen tilanne on viimeaikaisten sateiden vuoksi parantunut hieman. Lapissa ja Itä-Suomessa vesitilanne on koko ajan ollut muuta maata parempi.

Katso Ylen ylioppilaskoneesta, kuka saa valkolakin

Ilkka Klemola / Yle

Syksyn ylioppilaiden nimet selviävät tänään. Löydät ylioppilaiden nimet helposti ylioppilaskoneesta Ylen nettisivuilta. Se julkaistaan aamulla, kun koulut ovat kertoneet uusien ylioppilaiden nimet. Ylioppilaslautakunta antaa tulokset lukioille aamukahdeksalta. Ylioppilastutkintoon oli ilmoittautunut tänä syksynä vajaat 38 000 kokelasta.

Kiinan ja Filippiinien presidentit sopuilevat – miksi?

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat viime vuonna Vietnamissa.

Kiinan johtajan Xi Jinpingin tiistaina alkava valtiovierailu Filippiineille ilmentää suurvaltasuhteiden muutosta Kaakkois-Aasiassa. Filippiinit on ollut Yhdysvalloille tärkeä liittolainen alueella, mutta viime vuosina se on lähentynyt Kiinaa. Valtiojohtajat ovat tavanneet jo viidesti muutaman vuoden sisällä. Mitä on Xi:n ja Rodrigo Duterten lämpimien suhteiden taustalla?

Ivanka Trump hoiti työasioitaan yksityisellä sähköpostilla

Ivanka Trump. Michael Reynolds / EPA

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump on käyttänyt yksityistä sähköpostiaan työasioiden hoitamiseen. Hän lähetti viime vuonna satoja hallinnon sähköpostiviestejä henkilökohtaisesta sähköpostistaan. Presidentinvaalien aikaan Trump kritisoi voimakkaasti vastaehdokastaan demokraattien Hillary Clintonia yksityisen sähköpostin käytöstä.

Vaihtelevaa pilvisyyttä ja pikkupakkasta

Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Aurinkoisinta on maan keskiosissa, maan etelä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa. Illalla sää selkenee myös maan eteläosassa. Päivälämpötila vaihtelee asteen tai parin verran nollan molemmin puolin.

Yle Sää

