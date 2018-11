Soini GPS-häirinnästä: On kerrottu Venäjälle huoli häirinnästä ja vaadittu selvitystä

Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen keskusteli tänään maanantaina aamupäivällä Venäjän suurlähettilään Pavel Kuznetsovin kanssa paikannusjärjestelmän häirinnästä ja sen muun muassa siviililentoliikennettä vaarantavasta vaikutuksesta.

– On kerrottu ja ilmaistu huoli tästä että tämä on vakava asia. On vaadittu heiltä selvitystä tähän asiaan. Tämä keskustelu on käyty, kertoi ulkoministeri Timo Soini, joka osallistui EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

– Se että tällainen keskustelu järjestetään ja se on käyty hyvässä hengessä kertoo, että kyse on vakavasta asiasta. Meillä on ollut selkeä käsitys siitä, että häirintä on tullut Venäjän puolelta.

Soinin mielestä on luonnollista, että sotilasliitto Natoon kuuluva Norja on reagoinut häirintään omalla tavallaan. Norjan puolustusministeriö kertoi jo viime viikolla, että Venäjä häiritsi GPS-signaalia Naton sotaharjoituksen aikana loka-marraskuussa. Häirinnän toteuttivat norjalaisten mukaan Kuolan niemimaalle sijoitetut venäläisjoukot.

– Hoidamme tällaiset asiat kahdenvälisesti, mutta kyllä meillä tiedossa on Norjan käymä kirjeenvaihto, ja se miten he ovat asiaa esiin tuoneet. Ei ole mitään syytä epäillä sitä, mitä Norja on asiasta esiin tuonut. Suomella on sellainen tapa hoitaa näitä asioita, että ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan jos on tarvetta.

*Lisää aiheesta: * Venäjä: Suomi ei esittänyt todisteita siitä, että GPS-häirintä tuli itärajan takaa

Ulkoministeriö ilmoitti Venäjälle edellyttävänsä lisätietoja ilmailuliikenteen GPS-häirinnästä

”Meillä ei ole salattavaa GPS-häirintäasiassa” – Venäjä nousi monella tapaa esiin Soinin Washingtonin vierailulla