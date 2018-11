Redin vaisu alku huolettaa yrittäjien järjestöä: "Vaikuttaa siltä, että ei ole ponnisteltu tarpeeksi"

Helsingin uudessa kauppakeskus Redissä vieraili syyskuussa noin 350 000 asiakasta.

Osa kauppakeskuksen yrittäjistä kertoi kuitenkin Ylelle, että avajaiskuukauden jälkeen asiakasmäärät ovat tyrehtyneet huolestuttavasti. Osa REDIssä toimivista yrittäjistä harkitsee jo toimintansa siirtämistä muualle, ellei myynti parane, kertoi viikonvaihteessa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Joogastudio Yoga Valossa osakkaana oleva Anne Stolt sanoo, että asiakasmäärät ovat selvästi jäljessä tavoitteesta.

– Olemme tavoittaneet vain neljänneksen tai puolet siitä asiakasmäärästä, jota tavoittelimme.

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala pitää tilannetta erityisen huolestuttavana pienten yritysten osalta.

– Monilla pienillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta odottaa pitkään sitä, että tilanne korjaantuu, eli siinä eletään sitten kädestä suuhun, ja voi olla, että joudutaan todella nopeasti miettimään mitä tehdä.

Yhteen hiileen puhaltamista

Odotettua vaisumpi myynti on saanut osan yrittäjistä puhaltamaan yhteen hiileen. Esimerkiksi hyväksi havaittuja markkinointiponnistuksia on jaettu kauppakeskuksen muille yrittäjille, kertoo Anne Stolt.

– Olen auttanut muita kauppakeskuksessa toimivia yrittäjiä muun muassa some-markkinoinnissa.

Monet Redin yrittäjät ovat laskeneet paljon sen varaan, että asiakasvirtaa riittää, kun Helsingin Kalasataman alueelle on tulossa lähiaikoina jopa kahdeksan tornitaloa. Odottavan aika on kuitenkin pitkä. Asukkaat muuttavat ensimmäiseen tornitaloon aikaisintaan ensi keväänä tai kesänä.

– Kauppakeskuksen asiakasvirta ei takaa vielä mitään, vaan vaatii paljon omaa ponnistelua, että asiakkaat saa kiinnostumaan, sanoo Yoga Valon yrittäjä Stolt.

Some-markkinoinnin lisäksi asiakkaita on haettu erilaisista tapahtumista.

– Olimme I love me -messuilla (siirryt toiseen palveluun), josta haettiin itse asiakkaita tänne ulkopuolelta. Se näytti tepsivän, ja parempaan päin ollaan menossa, sanoo Stolt.

"Vaikuttaa siltä, että ei ole ponnisteltu tarpeeksi"

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala sanoo (siirryt toiseen palveluun), että tavoitteista on jääty ja tukitoimia Redin maineen parantamiseksi kaivataan. Yrittäjäjärjestöön on tullut tästä myös muutamia yrittäjien yhteydenottoja.

Asiakkaat eivät ole löytäneet uuteen #kauppakeskus Rediin ennakoidusti - ongelma erityisesti pienille yrityksille, joilla ei ole aikaa odottaa pitkään asian paranemista. Lisätoimia tarvitaan mm. #redi sokkeloisen maineen parantamiseksi. #yrittäjät

https://t.co/YKzpX88zaN — Tiina Oksala (@tiina_oksala) 18. marraskuuta 2018

Oksalan mielestä etenkin kauppakeskuksen johdon pitäisi nyt toimia.

– Kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että ei ole ponnisteltu tarpeeksi. En tiedä, onko tehty muuta markkinointia kuin mitä julkisuus on tässä tuonut. Nyt pitäisi todellakin houkutella väkeä käymään ja löytää niitä keinoja, joilla muuttaa kauppakeskuksen mainetta, joka meni vähän huonoksi sokkeloisuuden takia heti alkuun.

Kauppakeskus Redistä on puhuttu, että se on sokkeloinen ja että sieltä on vaikea löytää etsimäänsä.

– Ongelma tulee ehkä siitä, kun kaikilla hisseillä ei pääse kaikkiin kerroksiin, sanoo yrittäjä Anne Stolt.

Redi: Teemme jatkuvasti töitä kauppakeskuksen toiminnan parantamiseksi

Kauppakeskus Redistä kommentoidaan, että yrittäjien huoliin on reagoitu.

– Olemme jo parantaneet opastusta kauppakeskuksen sisällä ja palkanneet esimerkiksi palvelumuotoilijan, joka auttaa parantamaan vierailukokemusta kauppakeskuksessa, Redin Ylelle toimittamassa kommentissa todetaan.

Metrotunneli menee Kauppakeskus Redin läpi. Ronnie Holmberg / Yle

Kauppakeskus käy myös jatkuvasti keskustelua kaupungin kanssa siitä, miten asiakkaat löytäisivät paremmin sen parkkihallin. Muun muassa ilmaista parkkiaikaa on lisätty tunnista neljään tuntiin.

– Keskustelemme jatkuvasti vuokralaisten kanssa ja etsimme yhdessä ratkaisuja vuokralaisten ja kauppakeskusten toiminnan parantamiseksi. Yhteinen tavoitteemme on tehdä Redistä mahdollisimman hyvin kaupunkilaisia palveleva keskus, jossa vuokralaisilla on mahdollisuus harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa.

