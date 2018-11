Li Andersson ja Antti Häkkänen: Maahanmuuttoa tarvitaan lisää, kun työikäinen väestö ikääntyy

Ylen A-studiossa puhuttiin maanantai-iltana työllisyydestä, maahanmuutosta ja erityisesti siitä, miten Suomessa pitäisi reagoida syntyvyyden laskuun. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.), olivat yhtä mieltä siitä, että Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa työllisyyden edistämiseksi, kun syntyvyys sakkaa.

Häkkäsen mukaan humanitäärisistä syistä tapahtuva maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto on pidettävä erillään. Li Anderssonin mielestä ihmisiä ei saa arvottaa sen mukaan, millä tarkoituksilla maahan tulee.

Eriäviäkin näkemyksiä nousi myös esimerkiksi maahanmuuttajien pisteytyksestä Kanadan malliin ja EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnan poistamisesta.

Kanadassa maahanmuuttajien pisteytetään työperäisyyden perusteella. Andersson sanoi pisteytykselle ei. Häkkäsen mielestä maahanmuuttajien soveltuvuutta voisi arvioida jollakin tavalla, mutta hän ei ottaisi Kanadan mallia suoraan Suomeen. Andersson sanoi, että pisteytysjärjestelmä laskisi Suomen houkuttelevuutta, eikä se olisi siksi hyvä asia.

Häkkäsen mielestä niin EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta pitäisi poistaa, Anderssonin mielestä taas ei.

Anderssonin mukaan englanninkielisiä kielipalveluja tarvitaan tulevaisuudessa lisää, mikäli Suomi haluaa pärjätä kilpailussa osaavista työntekijöistä. Häkkänen oli samaa mieltä kielipalveluista. Hänen mukaansa verotusta olisi myös laskettava, jotta Suomi olisi houkuttelevampi maa tulla töihin.

Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen ihmetteli, miksi poliitikot eivät ole pystyneet edistämään työperäistä maahanmuuttoa, vaikka juhlapuheiden tasolla ollaan samaa mieltä siitä, että asiaa pitäisi edistää.

– Toivottavasti väestöennusteen tuoma paine toimisi niin, että näitä asioita voitaisi edistää, Kärkkäinen sanoi.

Andersson piikitteli Häkkästä perhevapaauudistuksen kaatumisesta

Li Andersson arvosteli hallitusta odotetusti perhevapaauudistuksen kaatumisesta ja siitä, miltä hallituksen politiikka on näyttänyt kolmekymppisen naisen näkökulmasta.

– Varhaiskasvatuksesta on leikattu, perhevapaauudistus jäi tekemättä, lomarahoja on leikattu naisvaltaisilla aloilla. Lisäksi hallitus on pyrkinyt lisäämään turvattomuutta työelämässä kaikenlaisilla työehtojen heikentämisesityksillä, Andersson luetteli.

Häkkäsellä oli täysin erilainen käsitys asioiden todellisesta tilasta.

– Sulla on aika värikäs käsitys. Ensinnäkin lomarahaleikkaukset on kompensoitu ja varhaiskasvatukseen liittyviä perusopetuksen määrärahoja ei ole leikattu vaan perusoikeutta on supistettu.

Kokoomusministeri puolusti hallitusta sillä, että se on onnistunut lisäämään työpaikkoja.

– Samaan aikaan 120 000 ihmistä on saanut työpaikan, kun talous kasvaa. Yhä useammalla henkilöllä on turvattu tulevaisuus, kun on saatu työtä, Häkkänen sanoi.

