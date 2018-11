Guardian: USA:n opioidikriisin ytimessä olevan perheyhtiön miljardöörijäsenet saattavat joutua vastaamaan satoihin syytteisiin

Opioidikriisi näkyy katukuvassa New Havenin kaupungissa Connecticutissa.

Sacklerin perheen on kerrottu tehneen miljardiomaisuuden Yhdysvaltoja ravisuttaneella opioidikriisillä.

Yhdysvalloissa monimiljardööriperhe Sacklerin jäseniä vastaan ollaan nostamassa useita oikeuskanteita maata ravistelevassa opioidikriisissä, kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Osa Sacklerin perheenjäsenistä omistaa kokonaisuudessaan Connecticutissa sijaitsevan Purdue Pharma -lääkeyhtiön, joka kehitti ja myy vahvaa OxyContin-nimistä kipulääkettä. Lääkkeen on sanottu olevan Yhdysvaltoja ravisuttaneen opioidiepidemian keskiössä. Epidemian vuoksi lähes 200 ihmistä menehtyy Yhdysvalloissa joka päivä.

Arvostelijoiden mukaan lääkärit ovat määränneet OxyContinia heppoisin perustein. Lisäksi Purdue Pharma -lääkeyhtiön on väitetty markkinoineen kipulääkettä lääkäreille ja kuluttajille harhaanjohtavasti. Sacklerin perheen on kerrottu tehneen miljardiomaisuuden opiaattikriisillä.

New Yorkin Long Islandin saarella sijaitseva Suffolkin piirikunta haastoi hiljattain oikeuteen useita monimiljardööriperheen jäseniä. Piirikunta syyttää kanteessaan heitä muun muassa lääkkeen aiheuttamista yliannostuskuolemista.

Piirikunnan oikeuskanne saattaa asianajajien mukaan johtaa siihen, että sadat muut Yhdysvaltain kaupungit, piirikunnat ja osavaltiot vievät myös perheen oikeuteen.

Markkinoitiin turvallisena ihmelääkkeenä

The Guardianin saamien tietojen mukaan tällä hetkellä syyttäjät Connecticutissa ja New Yorkissa harkitsevat nostavansa syytteet petoksesta ja laittomasta liiketoiminnasta Sacklerin perheen johtohenkilöitä kohtaan. Heistä moni on joko työskennellyt tai työskentelee Purdue Pharman hallituksessa.

– Kyse on pohjimmiltaan rikollisesta perheestä, huumeidenmyyjistä hienoissa puvuissaan ja mekoissaan, sanoo Suffolkin piirikuntaa edustava asianajaja Paul Hanly.

Hanly on lisäksi johtava asianajaja laajassa siviilikannejutussa, jossa Ohion osavaltio haastoi vuonna 2017 Purdue Pharman lisäksi lukuisia lääkeyhtiöitä oikeuteen siitä, että ne ovat vähätelleet kipulääkkeiden haittoja.

OxyContinia markkinoitiin alun perin turvallisena ihmelääkkeenä, koska sen vaikuttava ainesosa oksikodoni vapautuu elimistöön hitaasti. Sittemmin on huomattu, että lääke aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta ja sitä on helppo väärinkäyttää.

Yhdysvaltain historian pahimman huume-epidemian on katsottu alkaneen, kun lääkärit ryhtyivät myöntämään kipulääkkeiksi vahvoja opioideja. Moni koukkuun jäänyt siirtyi heroiiniin opioidien korkean hinnan ja vaikean saatavuuden vuoksi.

Yhdysvaltain terveydenalan tutkimuslaitos NIH on arvioinut, että lähes 80 prosenttia Yhdysvaltain heroiinikäyttäjistä on aloittanut heroiinin käytön kipulääkkeistä.

Sacklerin perhe tunnetaan erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa, koska se on lahjoittanut miljoonia muun muassa akateemisille instituutiolle ja kulttuurilaitoksille.

