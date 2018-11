Nettiostamisen rajoitukset ulkomailta eivät kaikille selviä – Tulli: Verot ja maksut yllättävät monesti

Naiset valtaavat johtopaikkoja pörssiyhtiöissä – nainen ison yhtiön toimitusjohtajana on silti harvinaisuus

Naisten osuus lisääntyy tasaisen varmasti pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Toimitusjohtajinakin heitä on on enemmän kuin koskaan, vaikka ykköspaikka on edelleen vain yhdeksällä naisella.