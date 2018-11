Maanvyörymä suisti lähijunan kiskoilta Barcelonan liepeillä – ainakin yksi kuollut, useita loukkaantunut

Espanjalaisen El Pais -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) loukkaantuneita on ainakin seitsemän. Pelastustoimi kuvaa Twitterissa loukkaantuneiden vammoja lieviksi. Turman syynä on maanvyörymä. Katalonia on kärsinyt viime päivinä rankkasateista ja tulvista.

Lähijunan kyydissä oli noin 150 matkustajaa.

Yle Uutisgrafiikka

Onnettomuus sattui Vacarissesin ja Vacarisses-Torreblancan asemien välisellä raideosuudella. Paikalla on 14 pelastuslaitoksen ja 7 poliisin yksikköä pelastustoimissa

Un mort i sis ferits lleus pel descarrilament d'un tren en què hi anaven 150 persones a #Vacarisses. La circulació de la R4 està interrompuda entre Terrassa i Manresa https://t.co/MTaIpM15AV — 324.cat (@324cat) 20. marraskuuta 2018

.

#ATENCIÓ!!! A les 06.15 h per esllavissades de terra, s'ha produït un descarrilament d'un tren de la línia R4 Manresa-Sant Vicenç de Calders, a Vacarisses. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 20. marraskuuta 2018

Lähteet: Reuters