Yhtenä kesäpäivänä järvestä löytyi pieni ankka – sitten siitä tuli Perttu-nimen saanut paikallinen julkkis

Tampereen isoimmassa kaupunginosassa Hervannassa oli suuri uutinen, kun paikallinen julkimo Perttu-ankka pelastettiin sunnuntaina. Uutista kommentoitiin Facebook-keskustelupalstalla ahkerasti.

Operaatio ei ollut helppo. Mutta kun Perttu on kyseessä, tarina ei ole muutenkaan ihan perinteinen.

Löytyi Pertun päivänä

Perttu-ankka löytyi Tampereen Hervannassa sijaitsevasta Ahvenisjärvestä Pertun päivänä 24. elokuuta. Tuolloin Perttu oli pieni, vasta saman kesän poikasia.

Hanna Al-Saedi on luokanopettaja, joka on kymmenkunta vuotta toiminut Pälkäneellä vapaaehtoisena eläinsuojeluneuvojana. Hänen luonaan on vuosittain noin 200 eläintä.

Perttu nukkuu heinien päällä. Hanna Al-Saedi

Al-Saedi sanoo, ettei ankka ole mitenkään voinut päätyä itse järveen, koska on lentokyvytön. Jonkun on täytynyt tuoda se sinne.

– Muulla tavalla pikku ankka ei voi päästä järveen, koska ankat eivät lennä. Sen ikäisen ankan kuuluisi olla ihmisen hoivissa.

Kun ankka alkoi kasvaa, siitä tuli Al-Saedin mukaan Ahvenisjärven kuvatuin lintu, ja julkkis, joka päätyi paikallislehteen ja Facebookiin.

Perttu näyttää vähän sinisorsalta, koska on rodultaan Al-Saedin mukaan sininenruotsinankka (Swedish blue).

– Se on kuin hybridi-jättikokoinen sinisorsa.

Ankka ei ole villieläin, jota se ei voi elää järvessä, vaikka ihmiset sitä ruokkivatkin.

– Osa ihmisistä on ajatellut, että se voi ihan hyvin olla, kun ihmiset ruokkivat ja huolehtivat. Ankka ei kestä Suomen pakkasia. Vähän kuin olisi lehmä vapaana metsässä ja selviäisi, kun vähän viedään heinää. Ei se vaan mene niin.

Alkoi operaatio Pertun kiinni saaminen.

Onnellinen loppu

Elokuun jälkeen Perttua on yritetty saada kiinni useasti.

– Sitä on yritetty jallitella. Siellä on ollut ihmistä ja haavia ja jopa kumivenettä, josta on airot katkenneet kesken operaation. Sitä on yritetty joka tavalla saada kiinni mutta ei.

Kunnes viime sunnuntaina alkoi taas uusi yritys. Tällä kertaa pelastajilla oli lintujen sumuverkkoja, haaveja ja pahvisia levyjä, joilla lintu ohjattaisiin rannalle.

– Ihmiset ovat olleet tosi kilttejä. Valtava määrä tuli auttamaan sen kiinni otossa. Usein puhutaan että ihmiset eivät huolehdi eläimistä, mutta tämä on toisenlainen tarina, Al-Saedi kiittää.

Hanna Al-Saedi lähti itse kajakilla järvelle, että saisi linnun kiinni. Hän saikin ohjattua linnun maata kohti

– Kävikin niin, että se nousi ihan eri kohdasta maihin ja katosi meiltä pitkäksi aikaa. Lopulta se oli pylly pystyssä piilossa juurakossa ja saimme sen lopulta kiinni.

Pertun väliaikainen kylpyamme on pienempi kuin Ahvenisjärvi, mutta siinä on lämmin vesi. Hanna Al-Saedi

Nyt löytöeläin on 15 vuorokautta Al-Saedin luona. Ankalla on havuja, heinää ja pieni kylpyallas.

– Pertulla on kotoisat oltavat, vaikka ei ihan Ahvenisjärvi olekaan. Koitetaan, että sillä on kaksi viikkoa kuninkaalliset olot. Naapurikortteerissa on Martti-hanhi, kanadanhanhi, joka ei pysty lentämään. Niistä tuli kaverit heti.

Al-Saedin luota Perttu-ankka lähtee Jyväskylän seudulle.

– Se pääsee ihanaan paikkaan Jyväskylän seudulle, jossa on muitakin rescue-ankkoja. Se on talven navetassa ja pääsee kesällä lampeen. Loppu on hyvä.

Hanna Al-Saedin sylissä on Martti-hanhi. Hanna Al-Saedi

