Turbo-kiertoliittymiä tulee lisää – video: joko opettelit, kuinka niissä ajetaan oikein?

Toimittaja Timo Leponiemi selvitti, miten turbo-kiertoliittymässä oikein pitäisi ajaa. Katuman liittymän keskeneräisyys on tuottanut liikennehässäkkää Hämeenlinnassa.

Suomessa on jo viitisentoista turbo-kiertoliittymää. Kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta autoilijoille uudentyyppinen liittymä aiheuttaa harmaita hiuksia.

Tästä on kyse Turbo-kiertoliittymiä on rakennettu Hollantiin, Saksaan ja nyt myös Suomeen.

Niitä on perustettu vilkasliikenteisiin paikkoihin, sillä tärkeimmistä ajosuunnista liikenne voidaan ohjata liittymän läpi kahdella kaistalla.

Turbo-kiertoliittymään saapuvilla on aina väistämisvelvollisuutta osoittava kolmio.

Turbo-kiertoliittymä on kehitetty Hollannissa. Niitä on rakennettu Hollannin lisäksi muun muassa Saksaan ja viime aikoina myös Suomeen, kerrotaan Tiehallinnon raportissa (siirryt toiseen palveluun).

Turbo-kiertoliittymiä on rakennettu vilkasliikenteisiin paikkoihin, sillä tärkeimmistä ajosuunnista liikenne voidaan ohjata liittymän läpi kahdella kaistalla. Parhaiten ne sopivat liittymiin, joissa on vilkkaasti liikennöity pääsuunta ja vähäliikenteisempi sivusuunta. Liittymätyyppi on todettu liikenteen kannalta sujuvammaksi kuin se, että risteyksessä olisi liikennevalot.

Kolmion takaa kiertoliittymään

Kiertoliittymään saapuvilla on aina väistämisvelvollisuutta osoittava kolmio ja pakollista kiertosuuntaa osoittava liikennemerkki.

Käytännössä liikenneympyrä ja kiertoliittymä ovat yksi ja sama asia. Tiehallinto lanseerasi kiertoliittymän käsitteen 1990-luvun alussa. Tieliikennelaki ei kuitenkaan tunne sellaista käsitettä. Se tuntee vain liikenneympyrästä varoittavan liikennemerkin ja merkkiyhdistelmän, jossa on kolmio ja pakollista kiertosuuntaa osoittava liikennemerkki. Sillä määritellään tilanne kiertoliittymäksi.

Nykyisin turbo-kiertoliittymiä on jo ainakin Kokkolassa, Kuopiossa, Nokialla, Raisiossa, Vaajakoskella, Espoon Suomenojalla, Pietarsaaressa, Kouvolassa ja Hämeenlinnassa.

Oikea kaista valittava jo ennen liittymää

Turbo-kiertoliittymään ajettaessa on tärkeä valita oikea ajokaista ennen liittymää. Autoilijan pitäisi pysyä koko liittymän matkan valitulla ajokaistalla, opastaa liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi Hämeen ammatti-instituutista.

– Periaate on, että valitse kiertoliittymään tullessasi ajokaista sen mukaan, mihin olet menossa ja pysyt sillä kaistalla, niin se vie sinut haluamaasi suuntaan.

Liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi pitää Katuman turbo-kiertoliittymää helppona ajaa, kun kaikki kaistat on saatu valmiiksi. Mika Halme / Yle

Pääsuunnasta ajaville turbo-kiertoliittymissä on kaksi ajokaistaa. Ulompaa, oikeanpuoleista kaistaa ajavat kääntyvät ensimmäisestä liittymästä oikealle.

Myös sisemmältä, vasemmanpuoleiselta kaistalta voi kääntyä jo ensimmäisestä liittymästä oikealle, mutta tältä kaistalta voi poistua myös myöhemmistä liittymistä. Kun kiertoliittymässä ajetaan oikein, liittymästä poistuvan auton ei tarvitse väistää muita liittymässä olevia autoja.

Yläopasteet ohjaavat valitsemaan oikean kaistan. Toistaiseksi Katuman suuntaan ei kuitenkaan pääse kuin kaistaa vaihtamalla. Mika Halme / Yle

Oikea ajokaista selviää tien yllä olevista opasteista. Saartenkorpi on huomannut, että turboliittymissä näkee monenlaisia liikennesuoritteita.

– Omalla paikkakunnalla osataan ajaa suhteellisen hyvin. Kun lähdetään vieraalle paikkakunnalle, niin ongelmia saattaa tulla. Näistä liittymistä on monta kehitysversiota, ne ovat erimuotoista ja erinäköisiä, toteaa Saartenkorpi – ja myöntää, että kiertoliittymissä "turistit" erottuvat paikallisista.

Hämeenlinnassa erityisiä ongelmia

Valtatie 10:llä Hämeenlinnan Katumalla rakenteilla oleva turboliittymä on aiheuttanut autoilijoille hankaluuksia, sillä liittymä-alue on vielä työmaa-aluetta.

Liittymästä puuttuu vielä yksi pätkä rinnakkaista ajokaistaa. Sen vuoksi Katuman asuntoalueelle pyrkivät joutuvat vaihtamaan ajokaistaa, vaikka turbokiertoliittymässä niin ei pitäisi tehdä.

– Kun Katuman kaikki ajokaistajärjestelyt ovat kunnossa, se on varsin selkeä paikka ajaa. Kun turbo-kiertoliittymässä ajamisen oivaltaa ja opettelee, se on hauskaa ja helppoa, sanoo Harri Saartenkorpi.