Rakentamisen asiantuntija listaa sisäkattojen romahdukselle 3 todennäköistä syytä – "Hämmästyttävää, että tällaisia virheitä saadaan aikaan"

Rakennusteollisuuden rakentamiskehittämisen johtajan Jukka Pekkasen mukaan jokainen sisäkaton romahtaminen on iso ongelma, eikä niin saisi käydä. Viimeksi tiistain vastaisena yönä Loviisassa koulun ruokalan sisäkatto romahti, ja tätä ennen samankaltaisia tapauksia on ollut lyhyen ajan sisään Kirkkonummella ja Helsingissä.

Sitä, miksi katot ovat romahtaneet tai olleet romahtamaisillaan juuri nyt, ei Pekkanen osaa selittää. Hänen mukaansa sisäkattojen romahtamiseen on yleisellä tasolla kolme vaihtoehtoa. Ensiksi syynä voi olla suunnitteluvirhe, eli rakenteet eivät ole riittävän kestäviä, sanoo Pekkanen.

– Toinen ja todennäköisempi syy on työvirhe, eli ei ole noudatettu suunnitelmia. Kolmas syy on, että kattoa kuormitetaan ripustamalla sinne jotakin raskasta, joka vetää sitä alaspäin. Sen pohjalta, mitä olen katsonut uutisointia, niin kaikki näyttäisivät työvirheiltä, Pekkanen pohtii.

Pekkanen korostaa tutustuneensa tapauksiin vain uutisten pohjalta. Hän muistelee, että vastaavanlaisia tapauksia selviteltiin viimeksi yli kymmenen vuotta sitten.

– Sisäkattojen kiinnittämisen pitäisi olla ihan yksinkertainen asia, ja on hämmästyttävää, että tällaisia virheitä saadaan aikaan.

Pekkanen toivoo, että seuraavaksi jokin puolueeton taho selvittäisi, mistä sisäkattojen romahdukset johtuivat. Sen jälkeen pitäisi antaa selkeät ohjeet, kuinka toimia, ja jokaisen rakentajan olisi entistä enemmän kiinnitettävä huomiota laadunvalvontaan.

– Toki jokaisen tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan on varmistettava, ettei näin käy uudestaan.

Professori: "Eriste on tuonut katon alas"

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan professori Arto Saari arvioi Loviisan kouluruokalan kattoromahdusta Ylelle uutiskuvien perusteella.

Saaren mukaan kattoromahduksen syyksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: katto on romahtanut joko eristeenä käytetyn puhallusvillan painosta tai huonon kiinnityksen takia. Näistä todennäköisempänä syynä hän pitää puhallusvillan painoa.

– Kuvien perusteella näyttää siltä, että eriste on tuonut katon alas.

Saari sanoo, että pelkästään kuvien perusteella ei voi vielä päätellä, että puhallusvillamassa olisi esimerkiksi kastunut ja painanut sen takia alakaton pois sijoiltaan.

Saari sanoo, että Loviisassa olisi nyt syytä selvittää huolella, mikä johti katon romahdukseen.

– Onko suunnittelussa tai toteutuksessa tapahtunut virheitä? On tärkeää myös selvittää, ettei kyse ole systemaattisesta virheestä, Saari sanoo.

OTKES harkitsee tutkinnan aloittamista

Onnettomuustutkintakeskuksessa (OTKES) harkitaan parhaillaan, otetaanko Loviisan kouluruokalan sisäkaton romahtaminen tutkittavaksi. Johtava tutkija Kai Valonen kertoo, että tutkinnan aloittamista pohdittiin jo Helsingin Oulunkylän tapauksen yhteydessä.

Tutkintaa ei aloitettu, koska selvisi, että kyseessä on moneen kertaan aiemmin esiinnostettu ja tutkittu ongelma. Helsingin Oulunkylän koulun tapauksessa kattorakenne oli kiinnitetty ruuvien sijaan nauloilla.

– Se, että koulussa tapahtuu tällaista, lisää mielestäni ongelman suuruutta. Järkyttää oppilaita ja aiheuttaa pelkoa, sanoo Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Valosen mukaan sisäkattojen romahtaminen voidaan estää tulevaisuudessa vain tarkastamalla rakennuksia järjestelmällisesti. Jokaisessa kunnassa kannattaisi hänen mukaansa miettiä, mitkä ovat paikkakunnalla riskirakennuksia ja mitä tarkastuksia niille kannattaisi tehdä.

– Se, että puhutaan rakentamisen valvonnasta, auttaa siihen, että enää ei tällaisia uusia [rakennuksia] tehdä. Nyt ongelma on se, että meillä on olemassaolevia rakennuksia, joissa on vikaa. Niihin ei auta muu kuin tarkastaminen.