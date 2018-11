Pop-tähti Bebe Rexha on ylpeä albanialaisnaisten esiinmarssista: "Minä, Rita Ora ja Dua Lipa olemme kuin Charlien enkelit"

Luomujuustoa, lohta ja Bebe-leivoksia. Amerikkalaislaulaja Bebe Rexha hehkuttaa Suomessa nauttimiaan herkullisia ruokia.

29-vuotias Rexha on promootiokiertueella Euroopassa ja hän piipahti maanantaina myös Helsingissä. Laulaja vieraili ensimmäisen kerran esiintymässä Suomessa neljä vuotta sitten. Tällä kertaa hän esitti muutaman kappaleen Ylen FOMO -ohjelman kuvauksissa.

Ennen haastattelua Rexha innostui pelaamaan juontaja Gogi Mavromichaliksen kanssa pingistä. Kiiltävään hopeiseen takkiin ja housuihin pukeutunut maailmantähti kiroaa, kun häviää suomalaiselle kerta toisensa jälkeen.

– Otetaan vielä uudestaan, sinnikäs Rexha huutaa nauraen.

Yksi biisi muutti kaiken

New Yorkin Brooklynissa syntynyt Bebe Rexha alkoi laulaa jo 4-vuotiaana. Ensimmäiset kappaleensa hän kirjoitti ollessaan seitsemän. Ne syntyivät itse kirjoitetuista runoista, jotka hän sovitti säveltämäänsä musiikkiin.

Kouluikäisenä hän opetteli soittamaan eri instrumentteja, esiintyi kuoroissa ja musikaaleissa. Vaikka koloratuurisopraano Rexha oli lahjakas laulaja, hän innostui aluksi opiskelemaan lauluntekemistä.

Myöhemmin laulaja sai levytyssopimuksen, mutta hän jatkoi edelleen biisien kirjoittamista muille artisteille. Todellinen onnenpotku kävi, kun Eminem ja Rihanna päättivät levyttää hänen kappaleensa The Monster (siirryt toiseen palveluun).

– Sitä ennen en tiennyt, kelpaanko musiikkibisnekseen. Se muutti kaiken.

Sittemmin Bebe Rexha tuli enemmän esiintyjänä esiin, kun hän teki yhteistyötä sellaisten artistien kanssa kuten Nicki Minaj, David Guetta ja Martin Garrix. Yksi kansainvälisesti menestyneimmistä kappaleista on ollut räppäri G-Eazyn kanssa vuonna 2015 tehty kappale Me, Myself & I.

Nyt Rexha panostaa soolouraansa ja hänen esikoisalbuminsa, Expectations, julkaistiin kesällä. Laulajan ura on kovassa nosteessa. Hänen Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) on yli kuusi miljoonaa seuraajaa ja YouTube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) tilaajia on yli viisi miljoonaa.

– Mikään määrä menestystä ja kuuluisuutta ei ole niin tärkeää, että antaisin jonkun koskea vartalooni, Bebe Rexha sanoo. Esa Fills / Yle

Naisten asialla

Bebe Rexha on nuorena naisena saanut kokea musiikkibisneksen ikäviä puolia. Miestuottajat ovat yrittäneet hieroa hänen jalkojaan ja soittaneet öisin puheluita ja ehdotelleet sopimattomia. Hän ei tuollaista toimintaa jäänyt katsomaan.

– Äitini kasvatti minut erittäin vahvaksi. Jos tilanteet tuntuivat epämukavilta, soitin taksin ja poistuin paikalta.

Muusikko onkin perustanut Women in Harmony -nimisen verkoston, jonka tarkoituksena on saattaa musiikkialalla toimivia naisia yhteen. Hän on järjestänyt Los Angelesissa ja Lontoossa tilaisuuksia, joihin on osallistunut artisteja, lauluntekijöitä, tuottajia ja teknikoita.

– Keskustelemme kokemuksistamme turvallisessa ympäristössä. Me kaikki haluamme muutosta. Tuemme toisiamme ja raivaamme itselleme tilaa bisneksessä.

Hän ei silti halua kuulostaa vihaiselta naiselta, sillä hänen uraansa ovat vieneet eteenpäin useat miehet, jotka ovat olleet kuin isiä tai veljiä.

Periaatteestaan hän ei kuitenkaan tingi.

– Mikään määrä menestystä tai kuuluisuutta ei ole niin tärkeää, että antaisin jonkun koskea vartalooni.

Albanialaista sisua

Muutaman viime vuoden aikana musiikkialan huipulle on kivunnut kolme albanialaista taustaa olevaa nuorta naista. Amerikkalaisen Bebe Rexhan lisäksi he ovat brittiläiset Rita Ora ja Dua Lipa.

Rexhan isä on albaani, joka muutti aikoinaan Yhdysvaltoihin. Hänen äitinsä on syntynyt Yhdysvalloissa albanialaiseen perheeseen.

Dua Lipa esiintyi viime kesänä Turun Ruisrockissa. Juuli Aschan, YleX

Rita Ora, 27, on puolestaan Kosovon albaani. Hän syntyi Pristinassa, mutta hänen perheensä muutti Britanniaan poliittisista syistä vuonna 1991.

Dua Lipa, 23, on syntynyt Britanniassa, jonne hänen vanhempansa muuttivat Pristinasta 90-luvulla.

Bebe Rexha kertoo, että laulajat tuntevat toisensa ja kokevat hengenheimolaisuutta albanialaisen taustan ansiosta. Esimerkiksi vanhempien kunnioittaminen kuuluu kulttuuriin.

– Meidän vanhempamme ovat olleet valmiita tekemään kaikkensa omien vanhempiensa puolesta ja me opimme sen heiltä. Vanhempani opettivat minulle periksiantamattomuutta, ja että mikään ei tule helpolla. Pitää kääriä hihansa ja tehdä paljon töitä.

Rita Ora on laulajanuransa lisäksi esiintynyt elokuvissa ja toiminut mallina esimerkiksi Calvin Kleinin mainoksissa. AOP

Rexha uskoo, että albanialainen tausta on tuonut muusikoille paikallista sisua.

– Albanianilaiset ovat kokeneet paljon sotia ja he ovat taistelleet vapautensa puolesta. Albanialaisten verestä löytyy taistelijaluonnetta. Älkää päästäkö minua, Duaa ja Ritaa samaan tilaan. Me päihitämme kaikki. Olemme kuin Charlien enkelit, Rexha nauraa.

Albanialainen kulttuuri on vahvasti läsnä Bebe Rexhan elämässä. Äiti laittaa albanialaisia ruokia kuten pinaattipiirakkaa ja silloin tällöin tulee kutsuja albanialaisiin häihin.

– Muutama päivä sitten kotonani oli amerikkalaisia vieraita ja lauloin heille albanialaista musiikkia. He nauroivat minulle, koska musiikki oli niin kovalla ja minä vain tanssin.

Talo vanhemmille

Bebe Rexha tekee soundchekiä Ylen FOMO-ohjelmaa varten. Makkaratalossa sijaitsevan studion ulkopuolella fanit ottavat kuvia lasin läpi. Osa heistä on tullut jonottamaan jo aamulla.

– Haluan voittaa Grammyn ja esiintyä New Yorkin Madison Square Gardenissa, Bebe Rexha unelmoi. Esa Fills / Yle

Rexha laulaa kitaristinsa säestyksellä uusinta kappalettaan. Uutta musiikkia syntyy koko ajan. Muusikko kuvailee sitä aiempaa suureellisemmaksi, sillä inspiraation lähteenä ovat olleet muun muassa Queen, Sia ja Rihanna.

Laulaja on saavuttanut urallaan jo paljon ja nälkä kasvaa syödessä.

– Haluaisin voittaa jonain päivänä Grammyn tai saada edes ehdokkuuden. Haluaisin myös esiintyä Madison Square Gardenissa, koska olen New Yorkista kotoisin.

Muina toiveina elämältä on, että hän saisi olla onnellinen ja voisi ostaa vanhemmilleen kauniin talon.

– Äitini on tosin hyvin nirso. Hän haluaa erittäin kalliin kodin, joten minun on alettava säästää sitä varten, Rexha nauraa.

Bebe Rexhan esitys FOMO LIVE -ohjelmassa nähdään TV2:lla tiistaina 27.11.