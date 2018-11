Porin kaupungin vuokrataloyhtiö antaa uusista pienokaisista vauvarahan - "Ei viedä sitä normaalia kukkapuskaa"

Tästä on kyse Porin kaupungin vuokrataloyhtiö YH-Asunnot antaa vauvarahana 120 euron alennuksen vesi-, sauna- tai autopaikkamaksuun vuodessa.

Vauvarahan saaneet ovat pitäneet tätä hyvänä eleenä taloyhtiöltä.

Yhtiö omistaa noin 1 400 vuokra-asuntoja ja noin 600 opiskelija-asuntoa.

Satakunta ja koko Suomi painiskelevat saman asian kanssa: lapsia syntyy vähemmän kuin ennen.

Tammi-syyskuussa lapsia on syntynyt Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan 36 176, mikä on yli 2 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Maakunnista esimerkiksi Satakunnassa syntyi kesä-syyskuussa 436 lasta eli yli 60 lasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

YH-Asunnoille vauvarahasta tuli pysyvä käytäntö

Porin kaupungin omistama YH-Asunnot haluaa osaltaan edistää syntyvyyttä. Yhtiö on ottanut käyttöön rahallisen huomionosoituksen perheille, joihin syntyy lapsi.

Taustalla on se, että yhtiö muisti äskettäin 60-vuotisjuhlavuotenaan pitkäaikaisia asukkaita. Toimitusjohtaja Ilkka Träskelin kertoo, että tuolloin syntyi ajatus, että myös lapsiperheitä pitää huomioida. Yhtiö päätti alkaa antaa alennusta vesi-, sauna- tai autopaikkamaksuista, kun yhtiön asunnossa asuvaan perheeseen syntyy lapsi. Summa on 120 euroa vuodessa.

– Tästä on tullut pysyvä käytäntö. Ei viedä sitä normaalia kukkapuskaa vaan annetaan huomio tällä tavoin, sanoo Träskelin.

Hänen mukaansa lapsia on jonkin verran syntynyt vauvarahan aikana mutta ei mitään mahdottomia määriä. Raha mielletäänkin enemmän symboliseksi huomionosoitukseksi.

Rahan saaneet ovat pitäneet tätä yhtiöltä hyvänä eleenä. Ilkka Träskelin

– Tuskin kukaan lapsia sen takia tekee, että saa saunavuoroja ilmaiseksi, mutta rahan saaneet ovat pitäneet tätä yhtiöltä hyvänä eleenä.

Toimitusjohtaja Träskelinillä ei ole tietoa, että muualla maassa jollakin taloyhtiölllä olisi samanlaista käytäntöä kuin Porissa.

Porin YH-Asunnot Oy omistaa noin 1 400 vuokra-asuntoja ja noin 600 opiskelija-asuntoa. Lisäksi yhtiön isännötävänä on noin 2 500 asuntoa ja useita muita kiinteistöjä.

Kunnat ovat jakaneet jo pitkään vauvarahaa

Kunnissa on viime vuosina maksettu vauvarahaa syntyvyyden nostamiseksi ja lapsiperheiden houkuttelemiseksi. Suomessa on 35 kuntaa (siirryt toiseen palveluun), joissa syntyi viime vuonna alle kymmenen lasta. Monesta näistä kunnista on käytössä vauvaraha tai sen käyttöönottoa on pohdittu. Raha vaihtelee yleisimmin 50 ja 500 euron välillä.

Rahaa voi olla tarjolla enemmänkin. Kymenlaaksolainen Miehikkälä (siirryt toiseen palveluun) päätti vuoden alussa nostaa vauvarahan 3 000 eurosta 10 000 euroon. Raha maksetaan 1 000 euron erissä kymmenen vuoden ajan.