Islannin malli herätti ihastusta eduskunnan liikuntakeskustelussa – Kokoomus: "Emme me liikunnasta saa kinaa aikaiseksi tässä salissa"

Eduskuntakeskustelu valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta (siirryt toiseen palveluun) keskittyi tiistaina pitkälti niin sanotun Islannin mallin ihannointiin.

Urheiluministeri Sampo Terho (sin.) aloitti keskustelun huomauttamalla, että kyseessä on Suomen ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko.

– Oli jo aikakin, Terho lisäsi.

Liikuntapoliittisessa selonteossa linjataan muun muassa sitä, miten suomalaiset saataisiin liikkumaan aiempaa enemmän. Selonteossa ehdotetaan esimerkiksi koululiikunnan lisäämistä, ohjattua liikuntaa varusmiehille ennen palveluksen aloittamista ja liikuntaneuvontaa työterveyshuoltoon.

Liikuntapainotteinen istunto ei herättänyt kansanedustajissa laajaa intohimoa. Moni paikka eduskunnan suuressa salissa ammotti tyhjyyttään. Puheenvuoroja käyttivät enimmäkseen liikuntaan profiloituneet edustajat.

Ministeriaitiossa istui ylhäisessä yksinäisyydessään Sampo Terho.

– Selonteon päällimmäinen viesti on, että Suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikäryhmissä, Terho summasi.

Keskustelussa ei juuri kuultu eriäviä mielipiteitä, vaan liikuntapolitiikan tavoitteista tuntui vallitsevan laaja yksimielisyys.

– Emme me liikunnasta saa kinaa aikaiseksi tässä salissa, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo totesi.

Monessa puheenvuorossa tunnustettiin, että liikkumattomuus tulee kansanterveyden kannalta kalliiksi.

– Kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on kansantalouden kovan ytimen asia. Siksi liikunnan lisäämisen tulee olla seuraavan hallitusohjelman aivan keskeisiä teemoja, sanoi kristillisdemokraattien puheenjohtaja, entinen kilpakävelijä Sari Essayah.

Islannin mallia pidettin esimerkillisenä

Monissa puheenvuoroissa pidettiin esimerkillisenä niin sanottua Islannin mallia.

– Seurat tekevät Suomessa erinomaista työtä, mutta voitaisiinko Suomessa ottaa mallia Islannista ja viedä tekeminen ihan uudelle tasolle? Islannissa lähes kaikki lapset ovat seuratoiminnassa mukana. Seuroissa voi harrastaa useampia lajeja. Seuroissa liikkuminen on edullista, keskustan Hanna Kosonen luetteli.

Myös muun muassa vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki otti esiin niin sanotun Islannin mallin.

– On syytä ottaa mallia Islannista eikä vain jalkapallomenestyshaaveiden vuoksi. 20 vuodessa Islannissa on vähennetty tuntuvasti nuorten juomista, tupakointia ja huumeiden käyttöä. Tähän on päästy tukemalla perheitä ja tarjoamalla kaikille nuorille harrastus, Karimäki sanoi.

Myös SDP korosti "suomalaista Islannin mallia". Siinä harrastukset tuotaisiin osaksi koulupäivää.

Onko köyhillä perheillä varaa harrastaa?

Keskustelussa kannettiin huolta siitä, millaiset mahdollisuudet köyhien perheiden lapsilla on harrastaa liikuntaa.

– Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus harrastaa. Erityisesti pienituloisissa perheissä mielekkään liikuntaharrastuksen löytäminen, useiden lajien kokeileminen ei välttämättä ole mahdollista, vasemmistoliiton kansanedustaja, entinen urheiluministeri Paavo Arhinmäki sanoi.

– Harrastuskustannukset ovat nousseet viimeisen kymmenen-viidentoista vuoden aikana rajusti, hän huomautti.

Kokoomuksen Markku Eestilä ihmetteli, miksei salissa puhuta ruokailutottumuksista.

– Ihmettelen, että puheenvuoroissa ei nosteta esiin roskaruokaa ja sen aiheuttamia ongelmia suomalaiselle kansanterveydelle. Kyllähän liikkumisen pitää olla tasapainossa sen kanssa, mitä ihminen syö.

Demarit kriittisimpänä

Käytännössä ainoan kriittisen puheenvuoron esitti suurin oppositiopuolue SDP. Puolueen mukaan selonteosta puuttuu kokonaisvaltainen näkemys ja tahtotila hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Myös rahoituskysymys jää puolueen mukaan auki.

– Liikuntapoliittista selontekoa vaivaa sama asia kuin tämän hallituksen kaikkia kehittämissuunnitelmia ja niiden toteutusta. Asioita kehitetään ilman riittävää rahoitusta, SDP:n kansanedustaja Ville Skinnari moitti.

Perussuomalaistenkin mielessä oli rahoitus.

– Me kannamme huolta kuntien kyvystä vastata liikkumattomuuden haasteisiin, koska monien kuntien talous on ahdingossa, perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaa sanoi.

