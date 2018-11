Sipilä puoluejohtajien ilmastotapaamisesta: Suomi näyttää olevan valmis siihen, että entistä enemmän on tehtävä

Eduskunnan kaikki puolueet ovat päättäneet muodostaa ilmastopolitiikkaa luotaavan, yhteisen työryhmän, joka etsii kuukauden ajan "konkreettisia tavoitteita ja toimia" ilmastonmuutoksen entistä tehokkaammaksi torjumiseksi.

Työryhmää johtaa keskustalainen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Pääministeri Juha Sipilä (Kesk.) kertoi asiasta sen jälkeen kun puoluejohtajat olivat tavanneet ilmastokysymyksen äärellä pääministerin virka-asunnossa kesärannassa.

Pyöreän pöydän ympärille kokoonnutaan uudestaan 20. joulukuuta, kun puolueiden yhteinen työryhmä on saanut julkilausumansa valmiiksi.

– Tavoitteena on linjata, mitä me voitaisiin tehdä enemmän eli tavoitetaso. Ja jos me saataisiin sinne myöskin konkreettisia toimia, että millä alueilla voidaan tehdä enemmän, Sipilä kuvasi työryhmän tavoitetta.

Sipilän mukaan Suomen ilmastolinjauksia on hyvä kirkastaa myös siksi, että Suomi nousee EU:n puheenjohtajamaaksi ensi heinäkuussa.

"Varsin suuri yhteisymmärrys"

Sipilä kutsui puheenjohtajat koolle aiemmin syksyllä, kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC oli esitellyt synkät ennusteensa ilmaston lämpenemisestä ja päästövähennysten tarpeesta.

IPCC:n raportin keskeinen sisältö on, että maapallon lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen. Aiemmin ilmaston kannalta turvallisena rajana on pidetty noin kahta astetta.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen esitteli Kesärannassa puoluejohtajille keinoja, joita entistä kireämmän ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää.

Pääministerin mukaan Kesärannan tapaamisessa selvisi, että vaikka ilmastopoliittisista keinoista on puolueiden välillä erimielisyyttä, päätavoitteesta olla melko samaa mieltä: ilmastotoimia on kiristettävä nykyisestä.

– Varsin suuri yhteisymmärrys eli enemmän pitää tehdä ja nopeammin pitää tehdä, että pysytään niissä tavoitteissa, mitkä olivat tuon Pariisin ilmastosopimuksenkin tavoitteiden takana. Mutta nyt kun on selvinnyt, että vielä enemmän pitää tehdä, niin Suomi näyttää olevan siihen valmis.

Vihreät: Keskustelu oli hyvähenkinen

Vasemmisto-oppositiossa tiistain keskusteluja Kesärannassa kiiteltiin.

– On hyvä, että eri puolueiden edustajat käyvät keskustelua siitä, mikä sen Suomen tavoitetason pitää olla ilmastopolitiikan osalta, totesi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kiitteli hänkin tapaamista.

– Jokainen puolue toi esille omat näkemyksensä siitä, miten tiukkoihin sitoumuksiin on valmis. Minusta keskustelu oli hyvähenkinen.

SDP:n Antti Rinne piti niin ikään tapaamista tärkeänä.

– SDP:n puolesta ilmoitin, että olemme sitoutuneet tähän 1,5 asteeseen ja siihen, että Suomi on hiilineutraali 2035 ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan, että maa tuottaa hiilidioksidipäästöjä korkeintaan saman verran kuin niitä pystytään ilmasta sitomaan.