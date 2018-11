Arvotalon rakenteista löytyi kemikaaleja – ostaja vaatii Tampereelta hyvitystä miljoonakuluista

Entisen tehdasrakennuksen saneeraus asuin- ja liikekäyttöön on viivästynyt yli vuoden Tampereen Satamakadulla.

Entisen tehdasrakennuksen saneeraus asuin- ja liikekäyttöön on viivästynyt yli vuoden Tampereen Satamakadulla. Marjut Suomi / Yle

Vanhan teollisuusrakennuksen muutos asuinkäyttöön sisältää riskejä. Tampereella riskit ovat toteutuneet sukkatehtaana ja myöhemmin Pyynikin sosiaali- ja terveystalona toimineen rakennuksen saneerauksessa.

Satamakadulla sijaitsevasta rakennuksesta löytyi yllättävän paljon öljy- ja kemikaalijäänteitä. Ostaja vaatii Tampereen kaupungilta korvausta lisäkustannuksista.

Mitä kukakin tiesi ennen kauppaa?

Tampere myi rakennuksen ja tontin rakennusyhtiö Lujatalolle ja Tampereen vuokratalosäätiölle vuoden 2015 lopulla. Kauppahinta oli noin 10 miljoonaa euroa.

Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää kertoo, että yhtiö käy Tampereen kanssa neuvotteluja mahdollisista korvauksista. Tanhuanpää ei paljasta neuvottelujen yksityiskohtia, kuten korvausvaatimuksen suuruutta.

– Perimmiltään on kyse siitä, mitä tietoja myyjällä ja ostajalla on ollut käytettävissä kaupantekohetkellä ja mitkä mahdollisuudet on ollut selvittää rakenteiden kuntoa ostotilanteessa, Tanhuanpää sanoo.

Tanhuanpään mukaan alun perin oli tiedossa, että rakenteissa oli teollisuuskäytön jäljiltä jäänteitä. Niitä löytyi kuitenkin selvästi enemmän kuin oli ajateltu.

Välipohjat on jouduttu purkamaan kokonaan ja rakentamaan uudelleen. Aikataulu venyi ja kustannukset kasvoivat merkittävästi.

Entisen sukkatehtaan saneerauksessa yhdistyvät vanha ja uusi. Marjut Suomi /Yle

Tämänhetkisen arvion mukaan omistusasunnot valmistuvat tammikuun lopussa ja vuokra-asunnot maaliskuun lopussa. Rakennukseen tulee myös 70 palveluasuntoa muistisairaille ja jonkin verran liiketilaa.

Alun perin valmista piti olla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Satamakatu 17:ssä sijaitseva talo rakennettiin vuonna 1905. Rakennus laajeni vähitellen ja toimi pitkään pitkään Suomen Trikoon sukkatehtaana. 1960-luvulla se saneerattiin toimistokäyttöön.

Vuokratalosäätiölle lisäkuluja useita miljoonia

Rakennuksen muutos asuinkäyttöön on käynyt kalliiksi myös Tampereen kaupungin hallitsemalle Tampereen vuokratalosäätiölle. Säätiön vuoden 2017 vuosikertomuksessa sanotaan, että säätiö neuvottelee öljy- ja kemikaalijäänteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kaupungin kanssa ja neuvottelujen odotetaan päättyvän vuoden 2018 aikana.

Säätiön uuden toiminnanjohtajan Satu Eskelisen mukaan vielä ei kuitenkaan olla niin pitkällä, vaan säätiö on vasta tunnustellut korvausmahdollisuuksia.

Säätiö arvioi, että sille tulee lisäkustannuksia ainakin seitsemän miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan uudelleenrakentamisen yhteydessä tehdyt rakennustekniset uudistukset.

Summa voi vielä kasvaa. Eskelisen mukaan säätiö saa tiedon lopullisesta ylityksestä kevään puolella.

Tampereen kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm ei paljasta mitään ostajan ja myyjän välisistä neuvotteluista.

– Kohteen rakennustöiden ja asian keskeneräisyyden vuoksi minulla ei ole tällä hetkellä asiaan kommentoitavaa, Ekholm kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Vanhan tehdasrakennuksen katolle on rakennettu kaksikerroksinen rivitalo. Marjut Suomi /Yle

Ennen kauppaa ostajat teettivät haitta-ainekartoituksen.

– Öljyjäänteiden laajuutta oli mahdoton siinä vaiheessa arvioida, koska kantavat rakenteet tulivat esille vasta sitten, kun sisäpuolen kevyet rakenteet ja pintarakenteet purettiin, Tanhuanpää sanoo.

Vanhoissa raporteissa mainitaan kemikaalin haju

Satamakatu 17 toimi Pyynikin sote-talona vuoteen 2013 saakka. Rakennus jäi tyhjilleen, kun uusi sosiaali- ja terveystalo valmistui runsaan kilometrin päähän Tipotielle.

Tampereen kaupungin tilakeskus teetti vanhassa sote-talossa sisäilmatutkimuksia ennen sen tyhjenemistä.

Vuonna 2012 laadittu raportti kertoo, että Työterveyslaitos teki kyselyn sisäilmasta sote-talon henkilökunnalle tammi–helmikuussa 2012.

– Kyselytulosten perusteella rakennuksessa on viitteitä selvästä sisäilmaongelmasta kaikissa tutkituissa kerroksissa, raportti kertoo.

Leikkiterapiahuoneessa kohonneita asetonipitoisuuksia

Toinen samaan aikaan julkaistu raportti kertoo sekä kosteusvaurioista että kemikaalimaisista hajuista.

Raportti kertoo muun muassa, että ”toimistotilojen 1021–1024 alakattorakenteiden yläpuolella on havaittavissa poikkeavaa hajua. Hajun lähteeksi on arvioitu 1. ja 2. kerroksen välipohjarakennetta.”

Raportin mukaan ”leikkiterapiahuoneen 3530 ja kirjaston 3537 sisäilmassa on havaittavissa poikkeavaa, kemikaalimaista hajua. Hajun lähteeksi on arvioitu muovipinnoitteen alapuolista liima- ja tasoiteainetta. Tilassa 3530 on todettu kohonneita yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia (asetoni).”

Sisäilmaongelmiin ei yhtä selittäjää

Sisäilmaraportit tilasi kiinteistön silloinen isännöitsijä Marko Lahtinen Tampereen tilakeskuksesta. Lahtinen on nykyään muissa töissä Tampereen tilapalveluissa.

Lahtisen mukaan sote-talon sisäilmaongelmiin ei löytynyt yksittäistä syytä.

Tampereen terveydensuojelun esimies Tuula Sillanpää kertoo, että talossa epäiltiin ainakin mikrobivaurioita.

– Kemikaalit eivät olleet esillä muistikuvieni mukaan eikä senkään perusteella, mitä asiasta on meillä kirjattu, Sillanpää kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Rakenteet ja maaperä on puhdistettu

Lujatalon toimitusjohtajan Jussi Tanhuanpään mukaan rakenteista on nyt poistettu kaikki epäpuhtaudet. Entisestä jäljelle jäi lähinnä julkisivu.

– Sen jälkeen, kun sisäpuoliset pintarakenteet, alakatto ja muut peittävät rakenteet saatiin purettua, täällä tehtiin varsin tarkat tutkimukset ja selvitykset. On ollut Lujatalon ja vuokratalosäätiön yhteinen intressi, että tämä on puhdas, kun tämä menee asumiskäyttöön, Tanhuanpää sanoo.

Tontilta on puhdistettu myös pilaantuneita maita. Ennen puhdistusta maaperästä löytyi muun muassa kohonneita elohopeapitoisuuksia.

Tanhuanpään mukaan pilaantuneiden maiden puhdistus on enemmän sääntö kuin poikkeus tämäntyyppisissä hankkeissa.

Lue myös:

Tampere kasvaa ylemmäs, sivulle ja tiivistyy vielä vuosia – myös miljoona-asunnoille on ostajia (30.11.2016)

Tampere jatkaa kiinteistöjensä realisointia – korkein tarjous ei aina voita (4.12.2015)

Tampereen entinen sosiaali- ja terveystalo Satamakadulla saa uuden elämän asuinkäytössä (23.6.2014)