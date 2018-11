Ennätyksellinen lumettomuus piinaa Lapin matkailuyrityksiä – maa ei ole ollut milloinkaan mittaushistoriassa näin musta

Lapissa eletään nyt poikkeuksellista alkutalvea. Ilmatieteen laitoksen mukaan lumipeitteen digitoitu mittaushistoria alkaa vuodesta 1961, eikä sen aikana ole Suomessa koskaan ollut näin vähän lunta marraskuun puolivälissä.

Ilmatieteen laitos kertoi maanantaina, että lunta on pystytty tällä viikolla mittaamaan Lapissa vain kolmessa paikassa: Kittilän Kenttärovassa 5 senttiä, Enontekiön Näkkälässä 4 senttiä ja Pellon kirkonkylässä 2 senttiä. Tiistaina tulikin sitten uusi tieto, että todellisuudessa Kittilässä ja Enontekiölllä lunta on maastossa enemmänkin siellä täällä kuin tasaisena peitteenä ja Pellossa tuo kahden sentin lukema on mittavirhe. Muualla Lapissa on vain kuuraa.

Lumen puute vaivaa kaikista eniten ohjelmapalveluyrityksiä. Ne alkavat yleensä kuljettaa turisteja moottorikelkkasafareilla, poroajeluilla ja koiravaljakoilla jo marraskuussa. Kuun puolivälissä ennakkovarauksiakin on tavallisesti jo hyvät määrät.

Yrittäjä Juha-Pekka Mikkolalla on viisikymmentä moottorikelkkaa odottamassa lumen tuloa. Turistiryhmiä on jouduttu peruuttamaan, kun hiutalettakaan ei näy. Vesa Vaarama / Yle

– Trendi on ollut pitkän aikaa sellainen, että kausi on pidentynyt molempiin suuntiin. Marraskuukin on ollut jo hyvä kuukausi, mutta tänä vuonna se ei ole, ohjelmapalveluyritys Arctic Lifestylen oy:n yrittäjä Juha-Pekka Mikkola sanoo.

Mikkolan mukaan käytännössä kaikki ryhmät on jouduttu perumaan tai tekemään vaihtoehto-ohjelmaa.

– Asiakkaille on lähetetty tietoa siitä, että lunta ei ole, että emme voi taata kelkkasafaria tai huskyajelua. Ja sitten tehdään kompensaatiota, hyvitellään asiakkaita ja palautetaan rahoja.

Koiravaljakot vetävät rattaita

Huskypoint Käpälämäessä Sinetässä maa on yhtä musta kuin muuallakin. Ounasjoessa on jonkun verran jäätä, pari päivää vallinnut pikkupakkanen on tehnyt työtään pitkän vesisadekauden jälkeen. Vähäänkin kannattaa nyt olla tyytyväinen.

– Tämä pakkanen on todella hyvä, se on auttanut meitä paljon. Ajourat kovettuvat ja koirien on paljon helpompi työskennellä, Huskypoint Käpälämäen yrittäjä yrittäjä Ari Holck sanoo.

Ohi hujahtaa hurjaa vauhtia kumipyöräinen kärry, jota vetää kymmenen koiraa. Eläimet ovat innoissaan, kun ne vihdoinkin pääsevät tositoimiin.

Kärryn kyydissä pomppii kolme saksalaista matkailijaa naamat leveässä hymyssä. Heitä ei näytä lumen vähyys vaivaavan.

– Näillä kärryillä voidaan pelastaa tätä lumetonta aikaa. Meille ei ole tullut peruutuksia, kun kahdella kärryllä on voitu hoitaa kaikki ryhmät, mitä on ollut varauksissa. Onneksi ryhmät ovat olleet vain 30-40 hengen kokoisia, ne on pystytty vielä hoitamaan hyvin kärryillä, Holck sanoo.

Ajelun lisäksi ryhmille esitellään vetokoiria ja niiden koulutusta. Suursuosikkeja ovat tietenkin koiranpennut, joita niitäkin on yli sadan koiran tarhassa heti useampia.

Porot nulkkaavat säilölumella

Rekiä ei pysty sulalla maalla käyttämään ollenkaan. Kun porosafareilla ei toistaiseksi ole käytetty kumipyöräkärryjä, jotain muuta on pitänyt keksiä.

Napapiiriltä muutama kilometri pohjoiseen on Poro- ja huskytila Raitola. Siellä iso traktori levittää viime talvena säilöttyä lunta tolalle, jota pitkin porot tulevat vetämään turisteja reessä.

Raitolassa on ollut säilölunta varastoituna muhien alle nyt jo kolmena vuonna. Lunta ei ole kannattanut vesisateeseen levittää, vaikka ryhmiä on jouduttu perumaan. Nyt tuli pakkanen avuksi.

– On kyllä hyvä, että saadaan lumen levitys käyntiin, saadaan jonkunlaiset ajot kulkemaan. Kyllä tuo säilölumi on tähän hätään ja tähän säätilaan aivan mahtava homma, Poro- ja huskytila Raitolan toimitusjohtaja Ville Kärkkäinen sanoo.

Ainoa konsti varmistaa poroajelun onnistuminen on säilölumi. Pakkasten tultua sitä uskaltaa jo levittää. Vesa Vaarama / Yle

Isolle osalle turisteja juuri se rekiajelu on kaikki kaikessa. Siitä huolimatta, että ohjelma pitää sisällään paljon muutakin, muun muassa porotalouden esittelyä.

– Jonkun verran on tullut peruutuksia. Osalle ei riitä pelkkä porotilavierailu, halutaan päästä myös ajamaan, Kärkkäinen sanoo.

Homma rysähtää kunnolla vauhtiin viikon päästä, silloin kaiken pitää olla kunnossa. Yrittäjän suurin toive on, että luontoäiti avaisi lumisen arkkunsa.

– Marraskuun viimeisenä viikonloppuna homman pitäisi olla täysillä käynnissä. Toivotaan, että saataisiin siihen mennessä myös luonnonlunta, Kärkkäinen sanoo.

– Jos lunta ei tule, niin sitten ajetaan säilötyllä lumella. Vähän lyhyempiä safareita, mutta ajetaan joka tapauksessa.