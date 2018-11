Herätys: Helsingin asioista päättävät hyvätuloiset, lelusalakuljettaja tänään tuomiolla, Malmössä voimakas räjähdys

Lähes joka viides Helsingin päättäjistä on varakas eläkeläinen

Helsingin kaupungin asioista päättää joukko hyvätuloisia ihmisiä. Asia selviää Ylen kokoamista Helsingin valtuutettujen tulotiedoista. Viikon päästä samat ihmiset päättävät, miten 4,5 miljardin euron budjetti jaetaan kaupungissa ensi vuonna. Eläkeikäisillä on edelleen suuri valta Helsingin asioissa.

Lelusalakuljettaja tänään tuomiolla

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Syyrian lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin talousrikos-, rahankeräysrikos- ja väärennysjutussa. Adham on alkujaan tullut tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään Syyriassa. Hän on muun muassa vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan, mistä hän on saanut kutsumanimen lelusalakuljettaja. Nyt syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta 18 rikoksesta.

Rami Adham Helsingin käräjäoikeudessa 28. elokuuta 2018. Irene Stachon / Lehtikuva

Miten EU-komissio kovistelee Italiaa?

Komission on määrä keskiviikkona iltapäivällä ottaa ensimmäinen askel Italian rankaisemisessa. Komissio hylkäsi vajaa kuukausi sitten Italian budjettiehdotuksen ensi vuodelle suuren alijäämän takia, budjettialijäämä on 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Koska Italia ei ole suostunut karsimaan menojaan, vastatoimia on luvassa.

EU:n talouskomissaari Pierre Moscovici ja Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria euroryhmän kokouksessa maanantaina Brysselissä. Olivier Hoslet / EPA

SVT: Voimakas räjähdys Malmössä

Ruotsin Malmössä ravintola on saanut vaurioita voimakkaan räjähdyksen takia Rosengårdin alueella, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun). Poliisin mukaan kukaan ihminen ei tiettävästi ole saanut vammoja, mutta räjähdys oli suuri, koska se on kuulunut kauas.

Suomen ilmailumuseo vaikeuksissa

Suomen ilmailumuseon tulevaisuus on auki. Sille kaavaillaan uusia tiloja Helsinki-Vantaan lentoaseman kylkeen, mutta suunnitelmalta puuttuu rahoitus. Museota uhkaa pahimmillaan alasajo.

Ilmailumuseon koneet on ahdettu kahteen kylmään halliin. Berislav Jurišić / Yle

Sää on poutainen ja lämpötila nollan vaiheilla

Sää jatkuu koko maassa poutaisena. Lämpötilat ovat nollan vaiheilla, öisin on koko maassa pakkasta. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan aamuyöllä on Pohjanmaalla paikoin kuuraa. Päivällä pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on Pohjanmaalla.

