Näillä työhakemuksilla saatiin töitä – 12 asiaa, jotka voimme oppia onnistuneiden hakemusten kirjoittajilta

Ansioluettelo on selkeä lista omasta kokemuksesta. Netti on pullollaan samankaltaisia CV-pohjia, joihin voi lähes mekaanisesti täydentää omat tietonsa. Hakemus on usein ensimmäinen tilaisuus kertoa itsestä ja herättää työnantajan kiinnostus.

Viisi työpaikan saanutta lupasi esitellä oman hakemuksensa. He jakavat parhaat oivalluksensa hakemuksen kirjoittamisesta.

Jos olet hakemassa kesätöitä, kannattaa laittaa korvan taakse myös nämä viisi vinkkiä ja kahden kokeneen rekrytoijan antamat neuvot.

Onnea töiden hakuun!

Kehut auttoivat löytämään omat vahvuudet

Enniveera Yli-Viikari, pikaruokatyöläinen, Burger King

"Tee hakemuksesta erilainen kuin CV:stä. Aikaisemmin olen kertonut vanhoista työpaikoistani työhakemuksessa, mutta nyt ajattelin, että niitä ei tarvitse luetteloida. Kun kerrot kokemuksestasi jo CV:ssä, omista taidoistaan voi kertoa muulla tavoin kuin luettelona.

Mieti, miten ihmiset näkevät sinut. Olen pyrkinyt laittamaan hakemukseeni sen, mitä esimerkiksi kaverit tai ihmiset entisessä työpaikassa ovat sanoneet. Ei auta, jos olen yksin kotona iloinen, jos muut eivät näe minua sellaisena."

Rehellisyys loi luottamusta

Reeta Hurskainen, palveluesimies ja sairaanhoitaja, Terveystalo

"Käännä kokemattomuus vahvuudeksi. Kerroin, että kaikki on aluksi uudessa työssä haasteellista, koska en ole ollut ennen yksityisen terveydenhoidon puolella enkä esimies asemassa. Kirjoitin, että uskon selviytyväni siitä. Uudet asiat eivät haittaa, koska pystyn oppimaan niistä. Toisaalta voin tuoda työpaikalle itsekin uusia ajatuksia.

Omien heikkouksien tunnistaminen on valtti. Täytyy olla sinut omien heikkouksien kanssa ja tiedostaa, että jokaisessa meissä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Työhakemus ei ole itsensä ylistämistä, vaan siinä täytyy olla rehellinen. Jossain vaiheessa omat puutteetkin tulevat ilmi, mutta niistä itse kertominen luo luottamusta. Minusta työhakemus ei ole itsensä kehumista vaan itsestä kertomista."

Vaatimattomuus romukoppaan

Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, Mikkelin kaupunki

"Lue ilmoitus huolellisesti. Aloitan työhakemuksen kirjoittamisen etsimällä ilmoituksesta, millaista työntekijää työnantaja hakee ja mitä taitoja minulla on heille tarjota. Paikkaa hakiessa täytyy olla tosissaan. Täytyy uskoa, että minusta on haettavaan työhön. Kun kirjoitan hakemusta, pidän työnhakuilmoituksen koko ajan vieressä. Yritän vastata työnantajan toivomuksiin. Jos ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, soitan ja kysyn lisätietoja.

Valmiin pohjan täyttämisen lisäksi mukaan voi liittää vielä toisen hakemuksen. Pohdin tätä paikkaa hakiessa, että pitäisikö tehdä lisäksi erillinen hakemus. Sain kuitenkin vastauksissa kerrottua kaiken tarvittavan. Saman asian uudelleen kirjoittaminen ei olisi ollut järkevää, koska hakemuksia lähetetään paljon. Jos kysymykset olisivat rajanneet sitä, mitä halusin kertoa, olisin voinut tehdä erillisen hakemuksen.

Harrastusten kautta voi kertoa monipuolisuudestaan ja persoonastaan. Kerroin lopuksi, että kerään postikortteja Unescon maailmanperintökohteista. Ihmisellä on muutakin kuin työminä. Postikorttien keräily on harrastus, jota kovin moni ei harrasta, joten kerroin sen yksityiskohtana itsestäni.

Hakemuksessa pitää olla ylpeä itsestään. Suomalaiset ovat vaatimattomia luonteeltaan, mutta sitä ei voi olla työhakemuksessa. Kun kertoo vahvuuksistaan, täytyy kokea ammattiylpeyttä. Olla ylpeä siitä, mitä on tehnyt, mitä on ja mitä osaa. Täytyy luottaa itsensä, koska ei voi hakea työtä pyydellen anteeksi, että on olemassa. Töissä tehdään usein asioita yhdessä, mutta hakemuksessa täytyy nostaa itsensä framille ja kertoa vahvasti omasta roolistaan."

Äidin neuvosta kannatti pitää kiinni

Aino Pulliainen, siivooja, Mikkeli Siivotaan Oy

"Poimi vanhat kikat uuteen hakemukseen. Aloitan aina kirjoittamisen tyhjälle paperille. En käytä vanhoja hakemuksia pohjana, mutta olen kirjoittanut esimerkiksi kaikkiin hakemuksiin, että olen työtä pelkäämätön. Äitini neuvoi minua kirjoittamaan sen, kun kirjoitin ensimmäisiä työhakemuksia. Minusta se kuvaa minua hyvin.

Ole valmiina todistamaan työhakemuksessa olevat väitteet. Hakemukseen kirjoitan asioita, jotka uskon olevan totta. Itse jouduin todistamaan olevani työtä pelkäämätön antamalla työnäytteen. Siivosin vessan ja luuttusin lattian. Siitä huomasi, ettei kirjoittamani ole vain sananhelinää."

Soittamalla pystyy yhä erottumaan

Heikki Brotkin, System Specialist, Fujitsu

"Soita hakemaasi paikkaan. Kun ottaa yhteyttä, pystyy tuomaan todeksi asiat, joista on kirjoittanut paperille. Kannattaa myös soittaa rekrytoinnin jälkeen. Jos ei saa työtä, voi kysyä, miksi paikka ei auennut. Aktiivisuus voidaan palkita myöhemmin, jos siten jää työnantajalle mieleen.

Onnistumisesta kertominen tuo hyvän loppusilauksen. Pidän hakemuksessani siitä, että kerroin, mikä tuo minulle onnistumisen tunteen. Sitä kysytään usein haastattelussakin."

