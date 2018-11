Trump: Yhdysvallat pysyy Saudi-Arabian kumppanina, vaikka kruununprinssi onkin saattanut sotkeutua Khashoggin murhaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina, että Yhdysvallat pysyy Saudi-Arabian "vankkumattomana kumppanina", vaikka on aivan mahdollista, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tiesi etukäteen kuningasperhettä arvostelleen saudijournalistin, Jamal Khashoggin murhasta.

Khashoggi murhattiin 2. lokakuuta Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

–Voi hyvin olla, että kruununprinssi tiesi tästä traagisesta tapauksesta. Ehkä hän tiesi, ehkä ei, sanoi Trump. Emme ehkä koskaan tiedä kaikkia murhaan liittyviä tosiseikkoja.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain tiedusteluelimet tutkivat yhä sitä, miten Khashoggi murhattiin, kuka antoi käskyn murhaan ja kuka suunnitteli sen.

Trump ilmaisi Valkoisen talon julkaisemassa lausuinnossa, että asekauppojen peruttaminen ei tule kyseeseen, koska "jos typerästi peruisimme nämä sopimukset, Venäjä ja Kiina hyötyisivät valtavasti". Trumpin hallinto on arvioinut asekaupat 110 miljardin dollarin arvoisiksi, mutta lukuja pidetään huimasti yliarvioituina (siirryt toiseen palveluun). Amerikkalaisen ajatushautomon, Center for International policyn raportissa arvioidaan, että asekauppoja on Trumpin kaudella tehty todellisuudessa 14,5 miljardin dollarin edestä.

