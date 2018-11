Ihmisoikeusjärjestöt: Saudi-Arabiassa kidutusta ja seksuaalista häirintää kuulusteluissa

Amnestyn ja Human Rights Watchin mukaan aktivisteille on annettu sähkösokkeja ja heitä on häiritty seksuaalisesti.

Saudi-Arabiassa on kidutettu ja häiritty seksuaalisesti viime toukokuussa kiinniotettuja aktivisteja, kertovat ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch.

Pidätetyille on annettu toistuvia sähkösokkeja ja aiheutettu muutakin fyysistä kärsimystä, jonka vuoksi osa heistä on kykenemättömiä kävelemään tai seisomaan. Lisäksi ainakin yhtä aktivistia on riiputettu katosta ja naisaktivisteja on ahdisteltu seksuaalisesti. Naisten itsemääräämisoikeutta on muun muassa loukattu suutelemalla väkisin.

– Vain muutama viikko Jamal Khashoggin häikäilemättömän tappamisen jälkeen raportit järkyttävästä kidutuksesta, seksuaalisesta häirinnästä ja muusta huonosta kohtelusta osoittavat Saudi-Arabian viranomaisten harjoittavan epäinhimillisyyttä ja ihmisoikeusrikkomuksia, sanoo Lynn Maalouf Amnestyn Lähi-idän tutkimusjohtaja.

Maalouf painottaa, että aktivistit ovat ilmaisseet rauhanomaisesti omat näkemyksensä, mutta viranomaiset altistavat heidät kauhistuttaviin, fyysisiin kärsimyksiin.

Lähes kymmenen naista on ollut pidätettynä toukokuusta lähtien. Useimmat heistä ovat muun muassa kampanjoineet naisten ajo-oikeuden puolesta ja valtakunnallista miesten ylläpitämää naisten holhoamisjärjestelmää vastaan. Lisäksi kiinniotettuina on ollut ainakin seitsemän miestä.

YK:n asiantuntijaryhmä vaati viime kuussa kuuden ihmisoikeuksien puolustajan välitöntä vapauttamista. He olivat kaikki naisia.

Saudi-Arabia on pyrkinyt pidätyksillä hiljentämään kaikki, jotka kritisoivat nykyistä hallintoa ja maan perinteistä, vanhoillista yhteiskuntamuotoa.

Saudi-Arabian hallinto ei ole välittömästi vastannut uutistoimistojen kommenttipyyntöihin. Maan hallinto on kuitenkin aiemmin kiistänyt kidutuksen ja väittänyt, että pidätykset on tehty epäilyttävien ulkomaisten yhteyksien ja ulkomaisten vihollisten rahoitusmahdollisuuden estämiseksi.

Lähteet: AP, AFP, Reuters