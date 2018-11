Määrätäänkö Italialle miljardisakot alijäämän takia? Kuusi kysymystä Italian ja EU:n velkakiistasta – Unioni voi avata rangaistusmenettelyn tänään

Italian hallitus koettelee EU:n säännöstöä, jonka tarkoitus on hillitä jäsenmaiden velkaantumista.

BrysselIltapäivällä nähdään seuraava käänne tapahtumasarjassa, joka mittaa Euroopan unionin kykyä ohjata jäsenmaidensa julkista taloutta kaidalle polulle.

Euroopan komissio päättää, pitääkö Italiaa vastaan aloittaa menettely, joka voi johtaa miljardisakkoihin liian alijäämäisen budjetin takia.

Miten tähän on tultu?

Italian uusi hallitus jätti viime kuussa EU:lle budjettiesityksen, joka rikkoo unionin talouskurisääntöjä. Budjetin alijäämä on liian suuri, eikä se käännä julkista velkaa laskuun. Italian velka on yli 130 prosenttia bkt:sta.

Komissio torjui budjettiesityksen, ja pyysi muutoksia. Viime viikolla Italian hallitus jätti Brysseliin uuden esityksen, jonka muutokset olivat lähinnä kosmeettisia.

Alijäämän taustalla on hallituspuolueiden pyrkimys toteuttaa vaalilupauksensa. Viiden tähden liike lupasi esimerkiksi eräänlaisen kansalaispalkan, La Lega veronalennuksia. Lopputulos on budjetti, jonka alijäämä on 2,4 prosenttia bkt:sta.

Mitä komissio päättää?

Komissio ottaa tänään kantaa siihen, pitäisikö Italiaa vastaan aloittaa liiallisen alijäämän menettely. On hyvin todennäköistä, että menettely aloitetaan.

Jos menettelyyn mennään, jäsenmaiden pitää vielä hyväksyä se. Yksikään jäsenmaa ei ole toistaiseksi osoittanut ymmärrystä Italian suunnitelmille.

Menettelyssä Italialle annetaan suosituksia siitä, miten alijäämää saadaan pienennettyä. Suositusten noudattamista arvioidaan puolen vuoden välein.

Voidaanko Italialle määrätä sakot?

Kyllä. Jos Italia ei noudata komission suosituksia alijäämän pienentämisestä, sille voidaan määrätä asteittain kovenevia sanktioita.

Ensimmäisessä vaiheessa Italian pitäisi tallettaa sulkutilille 0,2 prosenttia bkt:sta vastaava summa rahaa. Italian kohdalla tämä olisi noin 3,4 miljardia euroa.

Jos Italia ei tee korjausliikettä, talletus muuttuu ensin korottomaksi. Tien päässä voi olla 0,5 bkt-prosentin eli noin 8,6 miljardin euron sakot.

Mitä järkeä olisi määrätä sakot maalle, joka kärsii jo valmiiksi velkaongelmasta?

Järjestelyn alkuperäinen idea oli välttää tilanne, jossa sakkoihin jouduttaisiin menemään.

– Sen on tarkoitus olla nimenomaan pelote, luonnehtii järjestelyä Taneli Lahti.

EK:n Brysselin-toimiston nykyinen päällikkö oli komission korkeana virkamiehenä mukana laatimassa budjettisääntöjä, joita tiukennettiin euromaiden velkakriisin seurauksena.

– Italia testaa koko sen arkkitehtuurin, joka kriisin aikana on rakennettu, Lahti sanoo.

Onko tätä menettelyä käytetty aiemmin?

On. Vielä muutama vuosi sitten yli puolet EU-maista oli liiallisen alijäämän menettelyssä. Näistä kaikki muut paitsi Espanja ovat sittemmin päässeet siitä irti. Mutta sanktiovaiheeseen asti on edennyt vain kaksi tapausta.

Jäsenmaat totesivat kesällä 2016, että Espanja ja Portugali eivät olleet tehneet riittävästi alijäämiensä pienentämiseksi. Tämän olisi pykälien mukaan pitänyt johtaa sakkoihin.

Komission ehdotuksesta jäsenmaat kuitenkin armahtivat kaksikon, ja määräsivät sakkojen määräksi nolla euroa. Ratkaisu vei uskottavuutta talouskurisäännöiltä.

– Se päätös varmaankin luo odotuksia, että tälläkin kertaa käy näin, sanoo Lahti.

Taipuuko Italia EU:n tahtoon?

Sekä Viiden tähden liike että La Lega kampanjoivat vaaleissa EU:n talouskurisääntöjä vastaan. Siksi on epätodennäköistä, että alijäämämenettely saisi hallituksen kääntämään kelkkansa.

– Italiassa menettelystä on tullut symboli sille, mitä pitää vastustaa, Taneli Lahti sanoo.

Hän arvioi, että Italian kannalta vakavampia seurauksia voi tulla velkamarkkinoilta, jos sijoittajat menettävät uskonsa Italian velanmaksukykyyn. Toistaiseksi siitä ei ole kuitenkaan merkkejä.

– Sijoittajat ovat olleet maltillisia tähän saakka. Korot eivät ole nousseet tuon korkeammaksi, Lahti sanoo.

Italian 10 vuoden valtionvelan korko oli eilen tiistaina 3,62 prosenttia. Se on liki kaksinkertaistunut keväällä pidettyjen vaalien jälkeen.