SVT: Voimakas räjähdys Malmössä – poliisin mukaan taloudelliset vahingot ovat suuret

Ruotsin Malmössä ravintola on saanut vaurioita voimakkaan räjähdyksen takia Rosengårdin alueella, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun). Poliisin mukaan kukaan ihminen ei tiettävästi ole saanut vammoja, mutta räjähdys oli suuri, koska se on kuulunut kauas.

Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) kertoo räjähdyksen tapahtuneen hieman ennen puolta yötä. SVT:n mukaan hälytys tuli tiistai-iltana 23:57 paikallista aikaa. Myös Malmön poliisi tiedottaa asiasta verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) ja Twitterissä.

21 november 23.57, Detonation, Malmö Dicksons väg. Detonation vid Rosengårds Centrum. https://t.co/BwvAytmlka — Polisen Malmö (@polisen_malmo) 20. marraskuuta 2018

Voimakas räjähdys kuului ympäri kaupunkia ja hätäkeskus sai asiasta useita soittoja. Räjähdys aiheutti tuhoja liikkeelle, muun muassa sen julkisivu ja katto ovat romahtaneet sekä kaikki ikkunat ovat rikkoontuneet. Palasia on lentänyt 20 metrin päähän rakennuksesta. Räjähdyksen aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat merkittäviä.

Paikalle on kutsuttu pommiryhmä. Räjähdyksen syy on vielä epäselvä.

Poliisi on eristänyt alueen ja tutkii valvontakameroiden taltioimia videoita rikoksentekijöiden selvittämiseksi. Alueella on useita kameroita ja poliisin mukaan on hämmästyttävää, jos niille ei ole taltioitunut mitään.

JUST NU: Explosion i Malmö - stort polispådrag https://t.co/88agkotIle #svtnyheter — SVT Nyheter (@svtnyheter) 20. marraskuuta 2018

Lähteet: STT