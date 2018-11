Oikeus: Tesoman surman tunnustanut jätetään tuomitsematta rangaistukseen syyntakeettomana

Tesoman surmasta on tullut oikeuden ratkaisu. Vuonna syntynyt 1994 mies on oikeuden mukaan syyllistynyt tappoon, mutta hän on syyntakeeton. Pirkanmaan käräjäoikeus päätti keskiviikkona iltapäivällä, että hänet jätetään tuomitsematta rangaistukseen.

40-vuotiaan miehen ruumis löytyi Tampereelta varhain maanantaina aamulla 29. joulukuuta 2014. Siitä käynnistyi Suomen oloissa poikkeuksellinen rikostutkinta. Pelkästään dna-näytteitä otettiin tuhat.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lausunnossaan katsonut, että puukottaja on mielenterveyslain nojalla tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Hänet on määrätty hoidettavaksi Niuvanniemen sairaalaan Kuopioon.

Käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan uhrin omaisille yli 50 600 euroa kärsimyksistä ja ansionmenetyksistä. Valtiolle hänen pitää korvata noin 5 400 euroa muun muassa oikeudenkäyntikuluina.

Tapaus oli pitkään pimeänä, kunnes yllättäen viime kiirastorstaina puukottaja marssi poliisin luo, koputti poliisiauton ikkunaan ja halusi nähdä tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Jari Kinnusen. Myöhemmin mies tunnusti teon.

Metsästä löytyneestä surma-aseesta löytyi syytetyn dna:ta.

Syyttäjä vaati 12 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta taposta. Rikosta käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 8. marraskuuta. Istunto kesti vain kaksi tuntia, mikä on henkirikoksen käsittelyssä lyhyt aika.

Motiivia ei löytynyt

Uhri ja syytetty eivät tunteneet toisiaan. Teolle ei ole ollut syytetyn mukaan motiivia.

Mies kertoi esitutkinnassa olleensa tapahtumahetkellä harhainen. Syytetylle tehtiin mielentilatutkimus poikkeuksellisesti jo ennen käräjäoikeuden istuntoa. Lausunnon mukaan hän oli tekohetkellä syyntakeeton.

Asianajajansa mukaan syytetty halusi tunnustaa teon omaisten kokeman surun takia. Hän ajatteli, että selvittämätön henkirikos painaa omaisten mieltä liikaa.

Nuorukainen seurasi yli kolmen vuoden ajan hyvin tarkkaan uutisointia Tesoman surmasta.

Syyttäjän mukaan syytetyllä oli ollut tapana kuljettaa teräasetta mukanaan. Puukottaja tarjosi tähän selitykseksi sitä, että jos hän näkisi jonkun joutuvan väkivallan uhriksi, hän voisi auttaa.

Uhri ja puukottaja kohtasivat yöllä sattumalta Tesomalla. Uhri oli lähtenyt illalla ostamaan tupakkaa.

Kaikki tapahtui varsin nopeasti. Miehet olivat kävelleet rinnakkain muutaman minuutin ajan. Puukottaja oli pyytänyt tupakan jämiä uhrilta ja saanut sen. Poltettuaan tupakan syytetty jättäytyi uhrin taakse ja otti vasemmalla puolella kävelleen uhrin takista olkapään kohdalta kiinni ja riuhtaisi. Sen jälkeen hän syyttäjän mukaan löi uhria veitsellä enintään kahdeksan kertaa.

Varsinaista keskustelua ei käyty uhrin ja syytetyn välillä, tuli ilmi oikeudessa.

Uhri oli kysynyt puukotushetkellä: "Mitä sä nyt aiot?" Uhri oli näyttänyt pelästyneeltä, kun vuonna 1994 syntynyt mies oli alkanut käyttää teräasetta.

Puolustuksen asianajaja Arno Miettinen kertoi aiemmin, että syytetty on teosta erittäin pahoillaan, vaikka oli syyntakeeton eikä tiennyt, mitä oli tekemässä.

