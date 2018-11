Nainen ihmetteli, miten nettikirppikseltä ostetun mekon postimaksu voi olla kalliimpi kuin itse mekko – kehitti uuden konseptin, joka leviää nyt verkossa

Viisi vuotta sitten oululainen Ossi Salo katseli vierestä, kun hänen vaimonsa tilasi nettikirpputoreilta vaatteita pariskunnan tyttövauvalle.

Ostaja viestitteli myyjän kanssa, sopi kaupoista, maksoi ja haki lopulta paketin postista – niinhän kaikki tekevät. Mutta Salo ei ymmärtänyt logiikkaa.

– Siellä saattoi olla kolmen euron mekko, josta oli viiden euron postimaksu. Tuntui, että käytetyn matalahintaisen tuotteen myyminen ja ostaminen oli varsin työlästä, hän kertoo.

Verkkokauppa-alalla työskennellyt Salo jäi miettimään, voisiko tässä piillä liikeidea. Hän pallotteli ystäviensä kanssa ajatusta uudenlaisesta nettikirppiksestä, joka hoitaisi logistiikan asiakkaidensa puolesta. Ostaja voisi tilata monta tuotetta eri myyjiltä yhdellä postimaksulla.

– Kaikki pitivät konseptia hyvänä, mutta epäilivät logistiikan toimivuutta.

Saloa ei sama asia huolestuttanut, vastasihan hän logistiikasta silloisessa työpaikassaan. Niinpä hän jätti päivätyönsä ja lähti toteuttamaan ideaansa. Nyt hänellä on yksi Suomen suurimmista käytettyjen vaatteiden nettikaupoista.

"Kun on pieniä lapsia ja tavaraa joka puolella..."

Salon perustama Vähänkäytetty.fi (siirryt toiseen palveluun) on yksi monista käytettyjen vaatteiden myynnin ympärille syntyneistä nettipalveluista, jotka kasvavat juuri nyt kovaa vauhtia. Muita saman alan toimijoita ovat Emmy (siirryt toiseen palveluun) ja Rekki (siirryt toiseen palveluun).

Liikeideat ovat hiukan erilaisia, mutta oikeastaan yrityksillä on sama päämäärä: tehdä käytettyjen vaatteiden ostaminen ja myyminen helpommaksi, luotettavammaksi ja nopeammaksi. Niiden kilpailijoita ovat Facebook ja perinteiset netin kirpputorisivustot, jotka ovat edelleen hyvin suosittuja.

– Tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, että kun on pieniä lapsia ja tavaraa on joka puolella, sen myyminen itse on työlästä, kertoo toinen Emmyn perustajista, Hanna Autio.

Kolmikosta Vähänkäytetty.fi on profiloitunut halvempien vaatteiden myyntiin. Se tarjoaa välitysmaksua vasten kauppapaikan ja hoitaa logistiikan, mutta myyjät kuvaavat tuotteet ja kirjoittavat tuotekuvauksen itse. Vaatteiden keskimääräinen myyntihinta liikkuu 5–6 euron välillä.

Rekki ja Emmy ovat keskittyneet puolestaan merkkituotteiden myyntiin avaimet käteen -periaatteella. Niissä myyjä lähettää tuotteen ilmaiseksi, jonka jälkeen henkilökunta kuvaa, hinnoittelee ja kirjoittaa tuotekuvauksen.

Mitä kalliimpi tuote on, sitä suurempi osuus myyntihinnasta jää asiakkaalle. Esimerkiksi Vähänkäytetty.fi lisää jokaisen tuotteen myyntihintaan 1,90 euron käsittelymaksun. Brändituotteisiin keskittyneillä yrityksillä välityspalkkiot ovat korkeampia, koska niillä rahoitetaan myös tuotteiden kuvaaminen ja kuvaustekstien kirjoittaminen.

Näiden kolmen yrityksen lisäksi alalla toimii vielä hiukan erilaiselta pohjalta ponnistava Zadaa-sovellus, josta voit lukea enemmän tästä Ylen jutusta (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkien neljän yrityksen myynti kasvaa kovaa vauhtia. Esimerkiksi muutama vuosi sitten perustetun Vähänkäytetty.fi:n kautta myydään toimitusjohtaja Ossi Salon mukaan jo 50 000 tuotetta joka kuukausi. Emmystä puolestaan kerrotaan, että heidän kauttaan pannaan myyntiin yli 20 000 tuotetta kuussa.

Digitaalinen Keltainen pörssi

Salo näkee kaksi syytä sille, miksi tämäntyyppisistä palveluista on tullut nyt trendi: kuluttajien kiinnostus kestävään kehitykseen ja verkkokaupan kehitys.

– Moni muistaa vielä Keltainen pörssi -lehden, joka oli täynnä yksittäisten ihmisten rivi-ilmoituksia. Tämä on uusi, digitaalinen muoto sille.

Vaatteiden myyminen ja ostaminen on toki paljon helpompaa netin kuin paperisen ilmoitusliitteen kautta. Mutta se muuttuu tulevaisuudessa vieläkin helpommaksi – näin arvioi Salo, joka seuraa tiiviisti alan kehitystä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

– Maksaminen helpottuu. Enää ei tarvita verkkopankkitunnuksia, vaan maksu hoituu nappia painamalla, hän kertoo esimerkiksi.

Yritykset eivät ole tyytyneet pelkästään Suomen markkinoihin. Emmy toimii myös Virossa, Zadaa ja Vähänkäytetty.fi (nimellä Netflea.com) myös muutamassa muussa Euroopan maassa.

Kasvu ei ole syntynyt ilman kasvukipuja. Vielä ainakin viime tilikauteen asti jokainen tässä jutussa mainituista yrityksistä on tehnyt tuntuvasti tappiota.

Tänä vuonna Vähänkäytetty.fin tulos on pyörähtänyt toimitusjohtaja Ossi Salon mukaan ensimmäistä kertaa plussan puolelle kuukausitasolla. Se on ollut iso käänne.

– Infran rakentaminen ei ole ollut helppoa eikä ilmaista. Suurimmat haasteet ovat olleet siinä, kun kehität konseptia, jota ei voi kopioida mistään. Tämä on jouduttu koodaamaan tyhjästä Ossin ajatusmaailman mukaisesti. Mutta kun on riittävästi palloteltu, on löytynyt ratkaisu.