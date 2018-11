Historiallinen nimitys: ilmavoimat nimitti naisen ensimmäistä kertaa hävittäjälentolaivueen komentajaksi

Siilinjärven Rissalassa toimiva Karjalan lennoston hävittäjälentolaivue 31 saa ilmavoimien historian ensimmäisen naispuolisen laivueen komentajan.

Hävittäjälentolaivue 31:n komentajaksi on nimitetty ensi vuoden alusta lähtien everstiluutnantti Inka Niskanen, joka on myös kautta aikojen korkea-arvoisin naisupseeri Suomen puolustusvoimissa. Everstiluutnantti on maa- ja ilmavoimien kuudenneksi korkein arvo.

Niskanen ylennettiin everstiluutnantiksi kesäkuussa. Hän siirtyy Rissalaan Maanpuolustuskorkeakoulusta Helsingistä, jossa hän toimii ilmasotaopin opettajana.

44-vuotias Inka Niskanen seuraa laivueen komentajan tehtävässä everstiluutnantti Tomi Böhmiä, joka siirtyy ilmavoimien esikuntaan osastoesiupseeriksi suunnitteluosastoon. Hävittäjälentolaivue 31:ssä on henkilöstöä tilanteesta riippuen 50–100 ja koneita 20–25. Koko Karjalan lennoston komentaja on eversti Timo Herranen.

Nimityksestä ensimmäisenä kertoneen Savon Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Inka Niskanen kuuluu myös maailmanlaajuisesti ensimmäisten hävittäjälentäjäksi koulutettujen naisten joukkoon.