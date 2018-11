Poliisi tutkii 17-vuotiaan epäiltyä raiskausta, johon liittyy sokerideittailu: "Eri chateissä saalistaa melkoisesti ukkoja"

Sisä-Suomen polisii tutkii epäiltyä raiskausta, johon liittyy sokerideittailu. Uhri on 17-vuotias. Epäilty on tiedossa ja häntä on kuultu.

Ylen MOT:n ja A-studion selvitys paljastaa, että sokerideittailun varjolla käydään usein avointa seksikauppaa. Uhreina on alaikäisiä.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi kertoo, että epäilty rikos on tapahtunut Tampereella tänä vuonna.

Epäilty on huomattavasti uhria vanhempi, keski-ikäinen mies.

Tutkinta on loppusuoralla, eikä poliisi halua kertoa siitä tarkemmin uhrin suojelemiseksi.

Uhri ja epäilty tapasivat poliisin mukaan Seeking arrangement -sivustolla, joka on sokerideittailun kaltainen sivusto.

Sokerideittailussa nuorempi nainen tapailee palkkiota vastaan yleensä vanhempaa miestä.

Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan raiskauksesta epäilty on merkittävässä asemassa oleva liikemies. Hän kiistää MOTille syyllistyneensä raiskaukseen ja sanoo, ettei tiennyt tytön olevan alaikäinen.

Joukossa alaikäisiä

Hannu Kallioniemi sanoo, että tapauksia tulee poliisin tietoon harvoin. Hänen mukaansa on vaikea kuvitella, että kaikki sivustolla olevat naiset ovat täysi-ikäisiä.

– Se on yleistä, että nettisivuilla lähestytetään, laitetaan viestiä ja kuvia. Niitä on vaikka kuinka paljon, Kallioniemi sanoo.

Tällaisia tapauksia poliisi tutkii yleensä hyväksikäyttöinä.

Rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo, että ilmiö ei näy poliisissa niinkään Sugardatingin kautta, vaan muiden netissä tapahtuvien kontaktien kautta.

– Eri chateissä saalistaa melkoisesti ukkoja ja vuosittain niistä seuraa useampia ilmoituksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja jopa raiskauksista. Osa hakeutuu tieten tahtoen tilanteisiin, osa ymmärtämättömyyttään. Suurin osa jää varmaan meille ilmoittamatta, Kinnunen sanoo.

Lue lisää:

Yle selvitti: Suomessa yleistyvä sokerideittailu ei ole vain edustamista vaan avointa seksikauppaa – mukana myös alaikäisiä

Sokerideittailussa seksiä saattavat myydä alaikäiset