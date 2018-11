Talviuni vetää karhun pesään ensilumen aikaan - Tutkija: Ilmastonmuutos lyhentää talviunta

Ensilumi saa useimmat karhut käymään talviunille, vaikka lumi myöhemmin sulaisikin pois. Marraskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana karhuista on tehty vielä parikymmentä havaintoa.

Suomessa lunta ei ole vielä juuri missään, vaikka marraskuu on lopuillaan. Syksy on ollut myös poikkeuksellisen leuto. Tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta on kuitenkin sitä mieltä, että karhujen syksy sujuu samalla tavalla kuin viitenä edeltävänäkin vuotena.

– Pohjoismaisissa tutkimuksissa on havaittu, että ensilumen satamisen ajankohta vaikuttaa siihen, milloin karhut asettuvat talviunille. Pohjoisessa ensilumi kävi jo lokakuun alussa. Keskisessä ja itäisessä Suomessa oli myös parin päivän ensilumi. Marraskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana karhuista on tehty vielä parikymmentä näköhavaintoa tai riistakameroiden tallennetta.

Ilpo Kojola kertoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että karhu-uroksilla on tapana viivytellä unille menoa, jos ensilumi tulee myöhään.

– Sen sijaan tammikuun lopussa synnyttävät naaraat asettuvat pesään riippumatta siitä, käykö lumi maassa vai ei.

Karhut eivät myöskään nouse helposti liikkumaan, jos ne ovat jo asettuneet levolle.

– Marjakausi on ohi ja ravintoa on luonnossa hyvin vähän. Kun karhuilla on tarpeeksi rasvavarastoja talviunen varalle, siellä ne sitten vain köllöttelevät.

Karhunaaraat kaivavat pesän yleensä vanhan muurahaispesän kylkeen tai pehmeään maahan, jossa saavat reilusti katon päälle, vaikka ei sataisikaan lunta.

– Jos on hyvin kosteaa, pesän pohja voi kastua. Näin saattaa käydä varsinkin uroskarhuille, koska niillä on usein avopesä. Silloin karhu voi herätä ja siirtyä toiseen paikkaan.

Tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan karhu ei ole talviunen aikana horroksessa vaan nukkuu ja pystyy havainnoimaan ympärillä tapahtuvia asioita.

Ilmastonmuutos lyhentää talviunta

Syksyn leudontuminen ja lumisen ajan lyheneminen vaikuttavat karhujen talviuneen.

– Jossain vaiheessa talviuni lyhenee, mutta uskoisin, että se on aika hidas prosessi.

Ilpo Kojola kertoi radion Ykkösaamussa ruotsalaisista tutkimuksista, joita on tehty pesäpaikoista ja talviunen kestosta. Niissä on havaittu, että maan pohjoisosassa karhujen talviuni on melkein puolitoista kuukautta pidempi kuin Ruotsin keskiosissa.

Karhut ovat yksilöitä talviunien suhteen