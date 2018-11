Jyrki Kankaan Porilta saamaa lahja-aukiota ei ole missään – "Antaa vaan levätä, jos ei muiden mielestä ole kiirettä"

Mr. Pori Jazz Jyrki Kangas on joutunut odottamaan neljän vuoden ajan Porin kaupungilta saamansa 70-vuotislahjan toteutumista.

Tästä on kyse Porin kaupunginhallitus päätti antaa vuonna 2014 Jyrki Kankaalle aukion tai kadun 70-vuotislahjana. Aukiota ei ole vielä toteutettu

Jyrki Kangas toimi vuosikymmenten ajan Pori Jazzin taiteellisena johtajana.

Kangas on saanut vahvana vaikuttajana lempinimen Mr Pori Jazz.

Aloitetaan kulttuurisesti arveluttavalla muunnelmalla ihan toisesta musiikkigenrestä, kun on kyse Mr Pori Jazzista ja hänen nimikkoaukiostaaan. Kas näin se menee vanhaa Popeda-hittiä mukaellen. Tästä on kyse: "Kuka aukioni vei, sitä löydy ei, kuka vei Porista Jyrkin aukion, voi siansorkat..."

Aukiota ei ole tosin voitu viedä minnekään, koska sitä ei ole. Porin kaupunginhallitus päätti 70-vuotislahjanaan neljä vuotta sitten, että Jyrki Kankaalle nimetään Porissa aukio tai katu. Kangas on yksi Porin jazzfestivaalin perustajista ja hän toimi vuosikymmenten ajan Pori Jazzin taiteellisena johtajana.

Kaupunginhallituksen lahjapäätöksen mitään näkyvää ei ole tapahtunut. Kaavoituspöydillä toki aukiota on pyöritelty.

Jazzin porilaisittain omimpaan paikkaan Kirjurinluotoon – kuinkas muuten– Jyrki Kankaan aukiota on suunniteltu ja sinne se on kaavoitettu, mutta sitten tulee stoppi. Pulmana on se, että aukiolle ei ole nimetty toimeenpanijaa eikä rahaa.

Porin kaupungin virkamiehet pompottelevat asiaa toisilleen. Yhtä kaikki neljän vuoden takainen kaupunginhallituksen aukiopäätös kyllä muistetaan mutta tällä hetkellä, eikä näköjään kaupunginhallituksen päätöksen jälkeenkään, aukion toteuttaminen ei ole konkreettisesti kenenkään hyppysissä.

Kangas ei ole yllättynyt vitkuttelusta

Siispä Jyrki Kangas saa odottaa aukiotaan. Mies itse suhtautuu tilanteeseen porilaisen sarkastisesti.

– No, olen kuullut, että se liittyy tuleviin kaavoitusratkaisuihin. Se on varmaan semmoinen asia, että kun en ole oikein poliitikkojen ja virkamiesten suosiossa, aukio on sitten jäänyt lepäämään.

En ole oikein poliitikkojen ja virkamiesten suosiossa. Jyrki Kangas

Eikö tällainen vitkuttelu ihmetytä lahjansaajaa?

– Ei ihmetytä. Yleensä tämmöiset asiat tehdään sen jälkeen, kun ihminen on kuollut. Elinaikana voisi olla noloa mennä avajaisiin kunnioittamaan itseään, Kangas miettii.

Jyrki Kangasta ei itseä ihmetytä, että hänen nimikkoaukionsa toteuttaminen on viivästynyt vuositolkulla. Matti Kauvo / Yle

– Että antaa vaan levätä, jos ei muiden mielestä ole kiirettä.

Jos kuitenkin vähän vielä rivien välistä yrittää kaivertaa, olisiko silti mukavaa mennä aukion avajaisiin?

– No, noloahan se jossakin mielessä olisi mutta toisessa mielessä kauhean ilahduttavaa ja kunnioitettavaa, Kangas myöntyy.

Joten odotellaan kuinka käy.

Tähti sai aukion asuntomessualueelle

Aukioita on Porissa aikaisemmn päätetty myöntää kunnianosoituksena myös muille kuin Jyrki Kankaalle. Parayleisurheilusankari, ratakelaaja Leo-Pekka Tähti sai aukionsa nopealla aikataululla viime kesänä Porin asuntomessualueelle.

Reposaaren loma-asuntomessualueelle puolestaan nimettiin kymmenen vuotta sitten kaksi puistoa: Kelpon puisto ja Eikan puisto sekä myös Eikan aukio. Niillä kunnioitetaan painin olympiavoittaja Kelpo Gröndahlia ja laulaja Eino Gröniä.

Porin katunimistössä näkyy entuudestaan vanhempien aikojen merkkihenkilöitä: muun muassa Gallen-Kallelankatu, Sibeliuspuisto, Selim Palmgreninkatu ja Eetun Aukio, joka muistuttaa Porissa vaikuttaneesta Eetu Salinista.