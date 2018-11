Arvostettu muusikko uupui ja jäi sairauslomalle – alkoi sitten nikkaroida soittimia kierrätystavarasta ja löysi mielenrauhan: "Pidin itseäni vähän hulluna"

Ensimmäisessä Eero Lehtisen rakentamassa sähkökitarassa on plektransuojuksena pala Kiasman vanhaa kattopeltiä.

Vesa Marttinen / Yle

Yhden roska on toisen aarre. Mäntsäläläisen Eero Lehtisen aarre löytyi kirpputorilta muutama vuosi sitten: haljennut ja kulahtanut punainen arkku maksoi vain kymmenen euroa, mutta Lehtinen nappasi sen matkaansa.

Nikolai Blad eli Eero Lehtinen Eero Lehtinen (s. 1963) on pitkän linjan taiteilija ja muusikko.

Lehtinen opiskeli 1980-luvulla Turun Piirustuskoulussa kuvanveistoa. Kitaraa hän on soittanut kahdeksanvuotiaasta, ja 90-luvulta alkaen hän on keskittynyt erityisesti musiikkiin.

Lehtinen on tehnyt viisi sooloalbumia taiteilijanimellä Nikolai Blad. Viimeisin levy Kotiinpaluu (2017) oli Etno-Emma-ehdokkaana.

Arkku päätyi uusiokäyttöön samaan tapaan kuin suurin osa Lehtisen kirpputorilöydöistä: hän harrastaa soittimien rakentamista erilaisia kierrätysmateriaaleja käyttäen.

Mahonkisesta arkusta syntyi ensin kaiutinkaappi, ja muut palat Lehtinen käytti kitaroiden ja muiden kielisoittimien runkoihin. Tärkein osa oli kuitenkin sahatessa syntynyt ylijäämäpalanen, joka muistutti jonkinlaista henkiolentoa.

Lehtinen ripusti palan suojelusenkeliksi verstaansa seinälle.

– Sillä oli niin jännä muoto, että päätin ripustaa sen tuohon roikkumaan. Se suojelee esimerkiksi tulipaloa vastaan, ja samalla se toi myös tietynlaisen mielenrauhan.

Yrittäminen ei sopinut taiteilijalle

Lehtinen oli 2000-luvun alussa opiskellut huonekalukonservaattoriksi ja perustanut oman yrityksen autotalliinsa. Hän kunnosti erilaisia huonekaluja ja rakasti työtään, mutta ei koskaan saanut yritystoimintaa kunnolla kannattavaksi.

– Olisi pitänyt osata arvioida tarkemmin työtuntien määrä ja toimia järjestelmällisemmin, hän tuumii.

Taiteilijasielulle tämä ei ollut niin helppoa. Lopulta Lehtinen uupui ja työstä täytyi jäädä sairauslomalle.

Eero Lehtisen verstaan suojelusenkeli. Eero Lehtinen

Verstas oli kuitenkin valmiina ja soittimet vetivät puoleensa. Kirpputoreilta alkoi tarttua matkaan patinoituneita purkkeja, tarjottimia, kanistereita ja muita vanhoja esineitä.

Puu oli tuttu materiaali jo edellisestä ammatista, ja jossain vaiheessa palaset loksahtivat kohdalleen: vanha työkalupakki sai kylkeensä kuusesta tehdyn kitarankaulan virityskoneistoineen, ja vanha Marabou-konvehtirasia muuttui kolmikieliseksi pikkukitaraksi.

Mahonkinen suojelusenkeli verstaan seinällä muistutti, että luovalla työllä on arvoa ja hommaa kannattaa jatkaa.

– Olin silloin alkuun huonommassa kunnossa enkä ollut ihan varma, onko minulla oikeutta tehdä tällaista, siis rakentaa vain jotain soittimia ilman, että siitä ansaitsee juuri mitään. Pidin itseäni vähän hulluna. Tähän hahmoon jotenkin peilasin sitä hommaa, että tämä on arvokasta ja siinä on jotain suojeltavaa.

Kiasman kattopelti plektrasuojaksi

Eero Lehtisen verstaalla Mäntsälän Hirvihaarassa on uusiosoittimia joka puolella: Marimekon unikkokuvioinen peltipurkki sai uuden elämän nelikielisenä pikkukitarana. 50-luvun nojatuolista tuli basso, ja viiden kilon kurkkupurkki muuttuu parhaillaan tynnyrimalliseksi sähkökitaraksi.

Lehtinen on opetellut soitinrakentamisen perusteita kirjoista ja netistä, ja huonekalukonservaattorin tutkinnon vuoksi monet puuhun liittyvät perusasiat olivat tuttuja jo entuudestaan.

Kirpputorit ovat tee-se-itse-soitinrakentajalle loputon inspiraationlähde. Verstaan virkaa toimittavan autotallin seinillä roikkuu muun muassa italialaisesta tarjottimesta tehty mandoliini, paistorasvakanisterista tehty kolmikielinen basso sekä sikarilaatikosta tehty ukulele.

Eero Lehtinen on rakentanut tähän mennessä nelisenkymmentä kierrätysmateriaalisoitinta. Vesa Marttinen / Yle

Yhden sähkökitaran plektrasuojuksena kiiltelee pala nykytaiteen museo Kiasman entistä kattopeltiä.

– Satuin kävelemään ohi, kun rakennuksessa tehtiin kattoremonttia. Siinä oli roskalava, jossa lojui pellinpaloja. Nappasin siitä palasen reppuuni, ja tähän se sitten päätyi.

Lehtisen kierrätysmateriaalisoittimia on parhaillaan nähtävissä Helsingin Kalliossa sijaitsevan UralTone-musiikkiliikkeen ikkunassa. Soittimet ovat myös myytävänä, mutta rahan tekeminen ei ole Lehtisen mukaan itseisarvo. Tärkeintä on, että tekemisellä on jokin merkitys.

– Varsinaisesti mielenrauha alkoi löytyä tuon suojelusenkelihahmon myötä. Mutta olennaista on ollut myös se, että on saanut jotain ulkopuolista tunnustusta ja hyvää palautetta. Siinä tilanteessa, josta tämä alkoi, oli todella yksin.