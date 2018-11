Pikkujouluyön hintalappu saattaa yllättää varomattoman taksiasiakkaan – uusi taksilaki ensi kertaa tositestissä

Pikkujouluista kotiin matkaavilla on nyt tarjolla entistä enemmän takseja ja tapoja saada taksi alle, mutta mikä on paras tapa? Taksitolpalla jonottaminen, lennosta nappaaminen, perinteinen puhelinsoitto vai tilaus mobiilisovelluksella?

Tästä on kyse Taksimarkkina vapautui heinäkuussa.

Hintarajoitukset ja päivystysvelvollisuus poistettiin.

Uusia yrittäjiä aloittanut etenkin Helsingissä.

Taksin tilaus puhelinsovelluksilla yleistyy vauhdilla.

Trafi ja eduskunta seuraavat lakiuudistuksen onnistumista.

Taksiuudistuksella halutaan lisää autoja liikenteeseen eikä pelkästään nykyisten palvelujen jakautumista uudelleen. Alan vapautuminen ja hintakaton poistuminen ovatkin tuoneet etenkin Helsinkiin ja suurimpiin kaupunkeihin uusia toimijoita välityskeskusten ulkopuolelta ja monia matkapuhelinsovelluksia taksin tilaamiseen.

Ensimmäinen pikkujoulusesonki maaliskuisen alkoholilain ja heinäkuisen taksilain uudistuksen jälkeen testaakin ensi kerran kunnolla taksilain toimivuuden. Aamuyön tunteina suurimmat ruuhkat ja taksimyllytys pyörii Helsingin rautatieaseman tienoilla, vaikka pääkaupunkiseudulla liikkuu nelisen tuhatta taksia.

Mutta pitkiä jonoja on luvassa muuallakin pikkujouluöinä: kaikkien kaupunkien taksitolpilla ja -asemilla.

Maaseudulla ei tarvita yökerhokyytejä, päiväkerhot riittävät

Maaseudulla pikkujouluruuhkista ei ole tietokaan ja päivystysvelvollisuuden poistuttua monet maaseututaksit hurauttavatkin kaupunkikeskustojen ruuhkia helpottamaan.

– Pikkujoulujuttu täällä maalla on erilainen, mitä te kaupunkilaiset funtsaatte. Kylän ja kunnan ikärakenne on sellainen, että kyyditettävät eivät enää yökerhoa tarvitse, päiväkerho riittää, hymähtää kohta 50 vuotta ja kuusi miljoona kilometriä taksilla ajanut Veijo Arkko Hankasalmelta.

– Kaupungeissa ihmiset lähtevät pikkujouluilemaan ravintolaan, kun firmat tarjoavat heille ruokailun. Sen jälkeen lähdetään villinä ja vapaana sekoilemaan pitkin kaupunkia, kuvailee Arkko.

Taksinkuljettaja Veijo Arkolla on Hankasalmella pikkujouluaikaan työrauha - kyytejä ei juuri tilata. Simo Pitkänen / Yle

Hankasalmella on vain yksi ravintola ja sinne pikkujoulun viettäjiä matkaa naapuripaikkakunnista firman kyydeillä.

– Valomerkin jälkeen he palaavat omilla kyydeillään kotikonnuille. Tämä vain hiljentää maaseututaksin toimintaa.

Vapaa hinnoittelu hämmentää asiakkaita

Kaupungeissa riittää vipinää, tunkua ja ruuhkaa varsinkin yön paluuliikenteessä, kun joukkoliikenne on pysähtynyt ja taksiasemille kertyy jonoja. Jyväskylässä kyytejä tarjoavat perinteisinä toimijoina Jytaksi 160 autolla ja Keski-Suomen Aluetaksi noin 300 autolla.

– Taksialan muutos aiheuttaa hämmennystä, kun tolppalähdöissä on autoilla vapaa hinnoittelu, myös tutuilla ja perinteisillä takseilla. Moni yllättyy, jos ei muista lähtiessä varmistaa hintaa tai hinnanmääräytymisperustetta, millä pääsee kotiin, arvioi Jytaksin toimitusjohtaja Esa Niemi Jyväskylästä.

Esa Niemi johtaa 160 autoa pyörittävää Jytaksia. Simo Pitkänen / Yle

Takseista on löydyttävä hintatiedot ja asiakas voi sopia hinnan etukäteen. Asiakas voi aina myös valita taksin, jos tolpalla on useampia autoja. Mutta jos tolpalla on pitkä jono, siihen ei kannata tilata erikseen taksia.

– Siinä voi tulla jonkun sortin taistelu kenen kyyti se sitten onkaan, muistuttaa Jytaksin tilauskeskuksesta vastaava tuotantopäällikkö Pia Pärnänen ja korostaa vielä hinnan sopimisesta ennen matkaa.

– Joku voi tulla vuolemaan kultaa sesongin aikana ajatuksella, että ajan vain muutamana iltana vuodessa ja otan rahan mikä sieltä on tulossa. Luotetaan siihen, että asiakkaat eivät valitse palvelua etukäteen, vaan sumeilematta hyppäävät mihin tahansa kyytiin, lisää toimitusjohtaja Harri Holttinen Keski-Suomen Aluetaksista.

Hintaneuvottelu vielä outoa

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää arvioi, että taksamittareihin tottuneet asiakkaat eivät ole vielä oppineet neuvottelemaan hinnoista ennen matkaa. Aina kun matkan hinta on ylittämässä sata euroa, kuljettajan on kerrottava siitä asiakkaalle etukäteen.

Sillanpää ei vahvista oletusta, että nyt olisi meneillään taksiyrittäjien pudotuskisa.

– Kun markkinat avautuivat, niin moni pyrkii tuomaan palveluja, joilla olisi kysyntää. Erilaisia juttuja liikkuu kyllä ylilyönneistä ja väärinkäytöksistä, mutta Trafiin ja Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ei ole tullut yksilöityjä ilmoituksia, joita olisi voitu tutkia.

Iltalehdessä Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen varoittaa villistä kilpailusta (siirryt toiseen palveluun). Lähitaksilla on Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla välitettävänä noin 1 500 autoa. Pentikäisen mukaan sesonkiliikenteessä on runsaasti yrittäjiä, jotka saattavat kiskoa matkoista ylihintoja. Osa autoista toimii ilman taksivaloa ja taksamittaria, koska niitä ei enää vaadita.

Vältä tolpalla jonottamista ja taksin nappaamista lennosta

Kaikkien kaupunkien pikkujouluruuhkissa pätevät samat neuvot kuin Helsingissä. Kannattaa välttää ydinkeskustan taksitolppia ja lennosta napattavia takseja, koska ne saavat rahastaa miltei mitä vaan.

Vuosi sitten eli ennen taksiuudistusta Yle listasi Helsingin keskustasta viisi taksitolppaa, joiden jonoja kannattaa välttää. Helsingin Sanomat kertoi vastikään keinoista saada taksi alle ruuhka-aikaan (siirryt toiseen palveluun).

– Kannattaa pikkasen jaksaa kävellä keskustan alueelta syrjemmäksi ja tilata sinne taksi kännysovelluksella tai soittamalla, vinkkaa Pia Pärnänen Jytaksista.

Pia Pärnänen suosittaa taksin tilaamista keskustan laidoilta. Simo Pitkänen / Yle

Sovelluksista onkin pikkuhiljaa tulossa taksien päätilauskeino. Trafin tilastoinnin mukaan niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodessa ja kasvu jatkuu reippaana.

Tällä hetkellä taksimarkkinoilla on sovelluksia jo toistakymmentä. Eniten pääkaupunkiseudulla, jossa uusimmat ovat venäläisen ison toimijan Yandexin Yango ja Lähitaksin Taksini -sovellus. Esimerkiksi Jyväskylässä on käytössä ainakin kuusi sovellusta: Jytaksi, Taksi Keski-Suomi, Valopilkku, Menevä, Menoksi ja Kyyti.

Puolestaan Helsingin seudulla Lähitaksi lanseerasi oman Taksini-sovelluksen saatuaan lähtöpassit Taksiliiton Valopilkku-sovelluksesta.

Trafi: sovelluksissa paljon hyvä puolia

Sovellukset ovat asiakkaan näkökulmasta kokonaan uusi palvelukanava. Niiden hyvä puoli on se, että ne pystyvät välittämään nopeammin ja enemmän tilauksia, kuin puhelinpalvelut.

Helsingin taksisovelluksia Fixutaxi

Kovanen

Kyyti

Menoksi

Menevä

Taksi Helsinki

Taksini

Taxify

Uber

Valopilkku

Yango

Vaikka sovellusten määrä hämmentää asiakkaita, niin Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää vakuuttaa, että niiden käytössä on järkeä ja niitä kannattaa vertailla. Osa niistä toimii vain tietyillä alueilla.

– Maailma on menossa sovellusten suuntaan ja niissä on monia hyviä puolia. Hinnat ja hinnoitteluperusteet pystyy katsomaan etukäteen. Matkan päättyessä useimmista sovelluksista tulee sähköpostiin kuitti, josta löytyy veloituksen perusteet ja ajettu matka kuvattuna kartalla. Ja bonuksena monissa voi suoraan antaa palautetta saamastaan palvelusta, luettelee Sillanpää.

Harri Holttinen löytää lisää hyviä puolia.

– Voit odottaa taksin saapumista lämpöisessä tai ruuhkattomassa paikassa ja kyydin voi maksaa jo ennalta, jolloin kustannusriskiä ei tule.

Harri Holttinen johtaa koko Keski-Suomessa toimivaa Keski-Suomen Aluetaksi Oy:tä.

Taksien tarkkaa määrää ei enää tiedetä

Taksiala on selvästi virkistynyt, sillä uusia taksiliikennelupia ja taksin kuljettajalupia on tullut paljon. Tarkkaa määrää ei Trafikaan tiedä, sillä aikaisemmin oli vain yksi lupa ja yksi auto. Nyt yhdellä luvalla voi olla liikenteessä autoja vaikka kuinka paljon.

– Taksinkuljettajaluvat ovat selvästi lisääntyneet, joten palvelua on enemmän tarjolla kuin aikaisemmin, arvioi Marko Sillanpää Trafista.

Lievää tasoitusta taksien ruuhkahuippuihin toi alkoholilain uudistus maaliskuun alussa. Ravintoloiden aukioloaikoja vapautettiin ja sen seurauksena taksin tarve ja ruuhkahuippu jakaantuu pidemmälle ajalle aamuyön tunteina.

– Lakimuutos oli meidän kannata positiivinen, kun ruuhkahuipun aika leveni. Toiset jaksavat juhlia aamukuuteen saakka, syövät aamupalan aina auki olevalla huoltoasemalla ja jatkavat juhlimista, kun ravintoloita aukeaa kello 9. Se hiukan poistaa normaalia ruuhkaa, kertoo Esa Niemi Jyväskylästä.

– Pikkujouluissa ovat kerta vuoteen liikkuvat asiakkaat suurina massoina liikkeellä ja he toimivat tietysti toisella lailla. Sitä tässä vähän pelätään.

Taksilain toteutuminen tarkassa seurannassa

Taksiuudistuksesta ei ole vielä kulunut puoltakaan vuotta, joten markkinat eivät ole vielä muovautuneet lopulliseen muotoonsa. Eduskunta edellyttää, että Valtioneuvosto raportoi vuoden vaihteessa ensimmäisen kerran taksilain toteutumista eli suoritemääristä, hinnoista ja palvelutasosta.

Seuraavan kerran raportoidaan parin-kolmen vuoden päästä. Lisäksi Trafi kerää tasaiseen tahtiin ministeriölle tietoja ja teettää tutkimuksia.

– Kun saadaan tietoja lakiuudistuksen liikkeelle lähdöstä, niin poliittiset päättäjät ja ministeriö voivat tehdä johtopäätöksiä, kertoo Marko Sillanpää.

Hankasalmen taksiasemalla on ruuhkaa vain hetki ennen aamun ja päivän koulukyytejä. Arvo Vuorela / Yle

Kun maaseudulla ei enää ole päivystysvelvollisuutta, niin taksit voivat lähteä palvelemaan kaupunkikeskustojen asiakkaita ja maaseudulla voi tulla taksipula.

– Jos epäilee, että taksia ei saa silloin kun tarvitsee, niin kannattaa tilata auto ennakkoon joko välityspalvelusta tai suoraan tutulta taksiyrittäjältä, vinkkaa Sillanpää.

Hankasalmelainen taksikonkari Veijo Arkko ennustaa, että maaseudulle ei tule jatkossakaan liikaa taksitarjontaa.

– Todennäköistä on, että ei tänne ensimmäisenä ole Uber tai mikään muukaan tulossa. Uber-miehelle voi tulla täältä hiljaisuudesta äkkiä kiire ihan muualle.