Fysioterapeutin 5 vinkkiä estämään ikäihmisten kaatumisia –videossa myös uusi laite, joka harjoittaa tasapainoa

TurkuIkäihmisten liikuntakyky ja sen harjoittaminen on tärkeää kaatumisten ehkäisyssä. Yksi apuväline ovat liikuntalaatat, joiden avulla voi harjoittaa tasapainoa. Tanskassa kehitetty liikuntapeli, Moto Tiles (siirryt toiseen palveluun), on otettu käyttöön vanhustenhoidossa eri puolilla maata tämän vuoden aikana.

Innokkaimmin liikuntapeliä käytetään Turussa, jonne on hankittu viisi laitetta. Myös ainakin Satakunnan, Kuopion, Joensuun ja Tampereen ikäihmiset ovat päässeet kokeilemaan tasapainoilua tekoälyn avustuksella.

Suomalaisyritys Meditas innostui tanskalaiskeksinnöstä ja toi sen Suomeen. Toimitusjohtaja Minna Laine kertoo, että tanskalaistutkimusten mukaan harjoituksen avulla tasapaino sekä alaraajojen kunto ja voima ovat parantuneet.

Luustoliiton mukaan vuosittain sattuu yli 6 000 lonkkamurtumaa (siirryt toiseen palveluun). Yhden murtuman hoito maksaa yli 30 000 euroa. Liukkaalla kelillä tasapaino ja vartalonhallinta ovat tärkeitä, jotta haavereilta vältytään.

Turun kaupungin lääkinnällisessä kuntoutuksessa lähes 30 vuotta työskennellyt fysioterapeutti Tiina Pitkänen kokosi viisi vinkkiä, miten vältymme kaatumiselta jääkeleillä.

1. Harjoittele nopeaa askellusta

Monesti ajatellaan, että hyvä tasapaino on paikallaan seisomista ja yhdellä jalalla taiteilua. Kaatumisen ehkäisyssä on tärkeää, että siirrämme turvallisesti painoa jalalta toiselle. Kotona kannattaa ottaa askeleita eteen, taakse, ristiin ja sivulle rivakkaan tahtiin. Jos horjahtaa, otetaan askel nopeasti sivulle.

– Kun ollaan kaatumassa, tarvitaan juuri tätä nopeaa sivuaskelta. On tärkeää saada liike tulemaan automaattisesti, neuvoo fysioterapeutti Tiina Pitkänen.

2. Istumasta seisomaan kymmeniä kertoja päivässä

Jalkojen lihasvoiman harjoittaminen on tärkeää kaikille. Sitä voi tehdä nousemalla istumasta seisomaan nopeaan tahtiin. Tätä harjoitusta tehdään vanhustenhuollossa paljon. Tahdin täytyy olla nopea, sillä horjahtaminenkin tapahtuu nopeasti. Tätä voi tehdä kymmenen kertaa, pitää pienen tauon välillä ja jatkaa niin monta kertaa kuin jaksaa.

– Usein iäkkäitä neuvotaan ottamaan rauhallisesti. Tämä on virhe. Heitä pitää kannustaa opettelemaan nopeita, hallittuja liikkeitä. Voima on nopeutta ja nopeus on voimaa, sanoo fysioterapeutti Tiina Pitkänen.

3. Portaiden nousu on hyvää harjoittelua jääkelien varalle

Liukkaalla kelillä portaat ovat usein pahoja paikkoja. Asiaan kannattaa varautua ja harjoitella tasapainoa sisäportaissa tai rappukäytävässä. Alas voi tulla hissillä, sillä portaiden laskeutuminen voi tuntua polvissa.

– Me suomalaiset olemme arkoja kulkemaan porraskäytävissä. Kannattaa hyödyntää hyvä harjoittelupaikka, neuvoo Tiina Pitkänen.

4. Oikea ravinto kasvattaa lihaksia ja antaa voimia

Tarvitsemme rakennusaineita, kun kasvatamme lihaksia ja kehitämme sitä kautta tasapainoa. Rakennusaineet ovat proteiineja eli valkuaisaineita.

– Aamiaisella, välipalalla, lounaalla, päivällisellä ja iltapalalla pitäisi aina olla jotain proteiinia. Muuten lihakset eivät jaksa kasvaa, muistuttaa Tiina Pitkänen.

5. Liukuesteet myös varpaiden alle

Jääkeleissä tuskin kukaan kulkee ryhdikkäänä ja iskee koko jalkapohjaa maahan. Polvet menevät automaattisesti koukkuun, ja tukipintaa laajennetaan laittamalla jalkoja haralleen. Hyvä ohje on kävellä ulkona liukkaalla pehmein polvin.

– Nastakengät ja liukuesteet ovat suositeltavia. Kannattaa laittaa kenkien alle sellaiset liukuesteet, joissa on nastoja sekä kantapään että varpaiden alla, neuvoo Tiina Pitkänen.