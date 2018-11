Yksi lasikatto särkyi: Kuntaliiton hallitus valitsi toimitusjohtajaksi ensimmäisen naisen, Minna Karhusen

Minna Karhunen on Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja. Hän on ensimmäinen nainen toimitusjohtajan tehtävässä. Karhunen on toiminut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana vuoden 2015 alusta alkaen. Hän on ollut myös muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, Karkkilan kaupunginjohtajana ja Järvenpään kehitysjohtajana.

Suomen Kuntaliiton hallitus teki keskiviikkona päätöksen äänestyksen jälkeen. Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero kertoo, että kuntaliiton työvaliokunta keskusteli uudesta toimitusjohtajasta pitkään tiistai-iltana.

– Työvaliokunta esitti hallitukselle Minna Karhusta ja toisena ehdokkaana oli Harri Jaskari.

Kuntaliiton toimitusjohtaja valitaan seitsemän vuoden määräajaksi. Paateron mukaan vielä ei ole sovittu tarkkaa päivämäärää, koska Minna Karhunen pääsee irrottautumaan nykyisestä tehtävästään ja siirtymään Kuntaliittoon.

– Tarkoituksena on, että Karhunen ja Koskinen ovat hetken aikaa rinnan töissä.

Kuntaliiton toimitusjohtajan paikka tuli hakuun, kun Hämeenlinnassa asuva Jari Koskinen ilmoitti alkusyksystä jättävänsä tehtävän. Koskinen jättää Kuntaliiton helmikuun 2019 lopussa.