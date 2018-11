Poliittisten lakkojen rajaaminen jakaa puolueita, nyt keskustellaan ilmastomuutoksesta – Yle seuraa, kun yhdeksän puoluejohtajaa ottaa yhteen EK:n vaalitentissä

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajaa kohtaa tänään ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän keskusliiton vaalitentissä. Yle seuraa tentin tapahtumia tässä artikkelissa.

Tentti on alkanut ja puheenjohtajat asettuneet paikoilleen.

Kevään eduskuntavaalien teemoiksi on ennustettu muun muassa ilmastonmuutosta, synkkää väestöennustetta ja sosiaaliturvaa.

Ensimmäinen kaikille esitetty kysymys koskee juuri väestöennustetta. Mitä laskevalle syntyvyydelle pitäisi tehdä, kysyvät tentin juontajat, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala ja vapaa toimittaja Eeva Lehtimäki.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne penää kokonaisvaltaista perhepolitiikkaa ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tulevaisuudenuskon luomista esimerkiksi työpaikkojen luomisen kautta.

Pääministeri Juha Sipilä ja Orpo olisivat valmiita antamaan rahaa perhevapaauudistukseen. Sipilän mukaan perhevapaauudistus maksaisi noin 200 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan perhevapaauudistuksen pitää parantaa naisten työmarkkina-asemaa.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ei ole yllättynyt väestöennusteen arvioista.

– Syntyvyyden lasku on ollut trendi kaikissa kehittyneissä maissa, hän huomauttaa.

Orpon mukaan Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa.

– Suomeen tarvitaan osaavaa työvoimaa, työperäistä maahanmuuttoa. Tarveharkinnasta pitää luopua, Orpo sanoo.

Kannat ulkomaise työvoiman tarveharkinnasta vaihtelevat. Esimerkiksi kristillisdemokraattien Sari Essayahin mukaan ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa pitää vähentää asteittain, kun taas Sampo Terhon mukaan siniset ei ole valmis luopumaan siitä.

Käsiäänestys poliittisten lakkojen rajoittamisesta

Tentissä keskustellaan työllisyydestä. Moni mainitsee ongelmaksi se, etteivät työpaikat ja työntekijät kohtaa.

Seuraavaksi siirrytään käsiäänestykseen valmiudesta rajoittaa poliittisia lakkoja. Syksyä leimasi ay-liikkeen ja hallituksen kiristyneet välit.

Kätensä nostavat ylös muun muassa Terho, Sipilä ja Orpo. Antti Rinteeltä penätään, kannattaako hän laittomia lakkja. Rinne vastaa, että ei.

Seuraavaksi siirrytään ilmastonmuutokseen.

– Jos me kovasti nyt lisääämme metsähakkuita, me hävitämme lyhyellä aikavälillä hiilinieluja. En kannata suurempaa hakkuumäärää kuin tällä hetkellä, sanoo vihreiden Pekka Haavisto.

Petteri Orpon mukaan hakkumäärä Suomessa voi olla korkeampi kuin nyt.

– Kuuntelisin tässä asiantuntijoita, Orpo sanoo.

Seuraavaksi kysytään lentoverosta. Orpon mukaan kysymys pitäisi ratkaista globaalisti ja siksi hän ei sitä tällä hetkellä kannata.

RKP:n Anna-Maja Henriksson toivoo, että ilmastonmuutoksesta puhuttaisiin positiiviseen sävyyn ja nähtäisiin Suomen mahdollisuudet tarjota osaamista asiassa.

– Panostetaan tieteeseen ja koulutukseen.

Tentissä puhutaan EK:n tavoitteista

Tentissä keskustellaan EK:n vaalitavoitteista. Elinkeinoelämän keskusliitto asettaa vaaliohjelmassaan tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen yli 75 prosentin.

Etujärjestö tarjoaa keinoiksi työn verotuksen keventämistä, palkkatuen korotuksia, kannustinloukkujen purkamista, perhevapaiden uudistamista ja muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

EK:n puheenjohtajapaneelissa ovat mukanaJuha Sipilä (kesk.), Petteri Orpo (kok.), Sampo Terho (sin.),Antti Rinne (sd.), Pekka Haavisto (vihr.),Li Andersson(vas.), Jussi Halla-aho (ps.), Anna-Maja Henriksson (RKP) ja Sari Essayah (kd.)

Tentti alkoi Brexit-kysymyksellä

Tentin toinen juontaja Timo Haapalaesitti tenti ensimmäisen kysymyksen pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

Se koski Brexitiä eli Britannian EU-eroa ja oli ainoa ulkopolitiikkaa koskeva kysymys.

Sipilä harmitteli Britannian EU-eroa.

– Erosopimuksesta on päästy yksimielisyyteen. Sunnuntaina on tarkoitus linjata karkeasti, mikä se uusi suhde on. Uskon, että paine on aika kova pysyä hallitussa erossa, Sipilä sanoo.

