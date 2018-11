Viemäriputket korjataan mieluummin sisäpuolelta kuin vaihdetaan kokonaan uusiin, kertoo kysely – sisäpuolisissa pinnoituksissa eniten ongelmia

Taloyhtiöillä on viemäriputkien sisäpuolisten korjausten jälkeen enemmän ongelmia kuin perinteisen putkiremontin, eli putkien uusimisen jäljiltä.

Kiinteistöliitto kysyi korjausrakentamisbarometrissään (siirryt toiseen palveluun) asunto-osakeyhtiöiltä putkistojen korjausperiaatteista ja niihin liittyvistä korjaustavoista. Barometrissä kysyttiin myös, onko korjausten jälkeen havaittu ongelmia viimeisten 10 vuoden aikana.

Barometrin perusteella eniten ongelmia oli havaittu viemäreiden sisäpuolisissa pinnoituksissa, kuten esimerkiksi ruiskuvalussa tai harjaamalla levitetyssä pinnoitteessa.

Pinnoituskorjausten jälkeen 16 prosentissa kohteista oli ollut ongelmia. Sukitetuissa putkistoissa vastaava luku oli 9. Uudet putket vanhojen tilalle vaihtaneista kuudessa prosentissa korjauskohteita oli havaittu ongelmia.

55 taloyhtiötä vastasi korjausrakentamisbarometrissä kyselyyn viemäriputkien pinnoittamisen jälkeen havaituista ongelmista. Perinteisesti uusitun putkiston kohdallla kyselyyn vastasi noin 200 ja sukittamalla tehdyn remontin vastauksia saaatiin vajaalta sadalta taloyhtiötä.

Uudet korjausmenetelmät pärjäsivät hyvin

Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta sanoo STT:lle, että uudet korjausmenetelmät pärjäsivät barometrin perusteella hyvin.

– Olen yllättynyt, että perinteisessä tavassa oli noinkin paljon ongelmia. Toisaalta sisäpuolisissa korjausmenetelmissä, sukituksissa ja pinnoituksissa, olisi odottanut enemmän ongelmia. Alalla ei ole koulutuskäytäntöä, eikä meillä ole kansallista ohjeistusta näiden sisäpuolisten korjausten tekemiseen.

Virran mukaan tyypillisiä ongelmia perinteisessä putkiremontissa ovat liitosvuodot, väärät kaadot, tukkeumat, hajuongelmat, heikentyneet äänieristykset ja asennusvirheet.

– Sukitetuissa putkistoissa on ollut viemäritukoksia, saumojen vuotoa, sukittamattomia osuuksia, viemärin veto-ongelmia, työvirheitä, työn laadun ongelmia. Pinnoituksissa on samantyyppisiä ongelmia, ja esimerkiksi irronnutta pinnoitetta ja pinnoittamattomia kohtia. Sukitus on viime aikoina noussut suositummaksi ratkaisuksi.

– Pinnoitus on riskialttiimpi verrattuna sukitukseen. Sen takia varmaan pinnoitusten osuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Kaksi kolmasosaa viemärin sisäpuolisista remonteista tehdään nyt sukittamalla. Kymmenen vuotta sitten suhdeluku oli toisin päin, Virta summasi.

Sisäpuoliset korjaukset ja putkien uusiminen lähes yhtä suosittua

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan viemäreiden sisäpuolinen korjaus, eli pinnoitus tai sukitus oli perinteistä putkiston uusimista suositumpi vaihtoehto.

Vastanneista 35 prosenttia piti viemärin pinnoitusta tai niin sanottua sukitusta parhaana korjausvaihtoehtona, kertoo Kiinteistöliitto sivuillaan.

Viemäriputkien vaihtamista kokonaan uusiin kannatti 34 prosenttia vastanneista. Joka kuudes taloyhtiö sanoi barometrissä korjanneensa viemäriputkiston yhdistämällä eri menetelmiä keskenään.