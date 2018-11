Oopperalaulaja Waltteri Torikka: "Epäonnistuminen oli uralla käännekohta"

Klassinen musiikki taidemuotona on joskus armoton.

Klassisen musiikin maailma voi olla laulajalle armoton. Torikalle itselleen muutaman vuoden takainen maineikkaassa laulukilpailussa semifinaaliin jääminen oli kova paikka, mutta se patisti miettimään uudestaan omaa tekemistä ja tulevaisuutta. Laulajan ura on sen jälkeen lähtenyt nousukiitoon.

Oopperalaulaja Waltteri Torikka esittää nykyään paljon muutakin kuin klassista musiikkia. Marraskuussa hän esiintyi loppuunmyydylle Hartwall-areenalle yhteiskonsertissa hevilaulaja Jarkko Aholan kanssa. Uusi joululevy Sydämeni joulu on tehty ja konserttikiertue sen tiimoilta alkamassa.

Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa Torikka muistelee yhtä uransa käännekohtaa.

– Olin päässyt 16 parhaan laulajan joukkoon Mirjam Helin -laulukilpailussa vuonna 2014, ainoa suomalainen, joka pääsi mukaan. Mutta menestys jäi semifinaaleihin, ja se oli aikaisemman Lappeenrannan laulukilpailun voiton jälkeen aika kova paikka. Silloin oli kovat paineet.

Torikalla on haastattelussa mukana kahdeksan kuukauden ikäinen toyvillakoira Caruso. Kun isäntä ilmestyy studion taustaruudulle laulamaan muutaman vuoden takaista kilpailuesitystä, tavallisesti rauhallinen koira intoutuu haukkumaan.

– Yllättävää! Hänkään ei ilmeisesti tykännyt tästä Toivo Kuulan tulkinnasta, Torikka hymähtää.

"Mulla on vähän perfektionistin vikaa"

Torikka tunnustautuu perfektionistiksi – aina pitää paitsi pärjätä, myös ylittää itsensä.

– Tuollaisia käännekohtia tarvitsee, että pysähtyy miettimään omaa tekemistään. Tuon jälkeen itse asiassa löysin nykyisen laulunopettajani Lontoosta, jonka kanssa käyn edelleen opiskelemassa laulamista. Olen päässyt siitä yli, ja ura on mennyt aika kivasti eteenpäin.

Klassinen laulu ja musiikki on Waltteri Torikan mielestä taidemuotona armoton. Musiikin traditio on pitkä, ja siinä on paljon kirjoittamattomia sääntöjä.

– Liikkumavaraa on vähän. Ihmiset ovat tottuneet kuulemaan jotkut laulut tai aariat tietyllä tapaa. Mutta se on vain osa sitä klassista taidemuotoa, oopperaa tai balettia. Parhaimmillaan se voi olla taivaallista!

Kevääksi Lontooseen

Joululaulukiertueen jälkeen Torikka muuttaa hetkeksi Lontooseen. Siellä odottavat lauluopinnot, mutta laulaja aikoo tulla sieltä takaisin Suomeen. Ensi kesänä Ilmajoella on luvassa kolmas kesä Mannerheimina.

– Se on ollut järisyttävä suksee, me ollaan saatu seisoma-aplodit joka kerta.

Mannerheim-oopperassa päähenkilö vanhenee 14-vuotiaasta kahdeksankymppiseksi.

– Lavan takana kulisseissa on kova kiire ja vaihtoja on koko ajan, kun mua maskeerataan vanhemmaksi. Lavalla pitää jatkuvasti muuttaa elekieltään ja miten reagoin vanhempana Mannerheimina. Se on tosi vaikuttava teos ja haastavin rooli, mitä olen ikinä tehnyt.

