"Poliitikot ovat kaivautuneet juoksuhautoihin" – Tympääntyneet ruotsalaiset kertovat suorin sanoin, miksei maassa vieläkään ole uutta hallitusta

TukholmaRuotsalaiset alkavat olla kyllästyneitä hitaasti eteneviin hallitusneuvotteluihin. Vaalit käytiin jo 9. syyskuuta, ja hallitusneuvottelut ovat junnanneet paikoillaan koko syksyn.

Hallitustunnustelijat ovat tulleet ja menneet. Pääministeriehdokkaat, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven ja kokoomuksen Ulf Kristersson eivät ole onnistuneet saamaan parlamentin hyväksyntää.

Nyt tunnustelijana on neljänneksi suurimman puolueen keskustan puheenjohtaja Annie Lööf. Hänen pitäisi tänään torstaina ilmoittaa, johtavatko viikon ajan käydyt tunnustelut johonkin. Etukäteen on arvioitu, ettei Lööfkään onnistu, koska puolueet eivät ole valmiita kompromisseihin.

Näin viisi ruotsalaista arvioi poikkeuksellisen vaikeaa poliittista tilannetta:

Karin Metell Cuevan mielestä poliitikot eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta. Frida Lönnroos

1. Virkamies Karin Metell Cueva, Tukholma

Minusta tilanne on tosi ikävä, siihen alkaa väsyä. Poliitikot eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta. Heidän pitää tehdä enemmän kompromisseja. Uusiin vaaleihin en usko. Haluaisin, että muodostettaisiin laaja hallitus yli blokkirajojen. Se sopisi tärkeimmistä ja suurista kysymyksistä tästä eteenpäin.

Minusta Ruotsin olisi jo aika saada naispuolinen pääministeri. En halua nimetä ketään. Annie Lööf on lähimpänä, mutta on meillä on useita hyviä naispoliitikkoja Ruotsissa.

Joy Osadolorin mielestä Ruotsissa pitäisi järjestää uudet vaalit, koska puoluejohtajat eivät pysty sopimaan asioista. Frida Lönnroos

2. Yrittäjä Joy Osadolor, Sundsvall

Neuvottelut etenevät liian hitaasti. Minun mielestäni pitäisi järjestää uudet vaalit ja antaa ihmisten äänestää uudelleen, koska puoluejohtajat eivät pysty sopimaan asioista.

Haluaisin porvarihallituksen, mutta nyt näyttää siltä, ettei se onnistu. Annie Lööf olisi hyvä pääministeri Ruotsille, jos hän itse haluaa. Toivon, että hän onnistuu, mutta se näyttää vaikealta.

Nils Modéer toivoo perinteisten puolueblokkien eli porvariallianssin ja punavihreän blokin murtuvan. Frida Lönnroos

3. Opiskelija Nils Modéer, Tukholma

Puolueet olivat lukinneet asemiaan liikaa ennen vaaleja. Tilanne meni loanheitoksi perinteisten blokkien välillä. Niiden on vaikea perustella valitsijoilleen periksi antamista. Kukaan ei halua olla ensimmäinen, koska ne tietävät menettävänsä kannatusta. Se on pääsyy siihen, miksi tämä etenee niin hitaasti.

Toivottavasti politiikka menisi uusiksi. Blokit pitää murtaa. Toivon, että joko keskustapuolue tai liberaalit jättävät porvariblokin, muuten tulee uudet vaalit.

Uskon, että ihmiset ovat menettäneet luottamusta poliitikkoihin riippumatta siitä, ketä he ovat äänestäneet.

Johan Olsson sanoo, että poliitikot eivät ymmärrä, mitä heidät on valittu tekemään. Frida Lönnroos

4. Eläkeläinen Johan Olsson, Tukholma

Poliitikot eivät ymmärrä, mitä heidät on valittu tekemään. He ajattelevat itseään. Heidän pitäisi panna toimeksi ja muodostaa hallitus. He ovat kieltäytyneet hallitsemasta ruotsidemokraattien kanssa, mutta ei kukaan ole sitä vaatinutkaan. Tämä on aika toivotonta.

Kansa ei ole valinnut väärin. Poliitikot haluaisivat itse toisen vaalituloksen.

Minusta olisi hauskaa saada naispuolinen pääministeri, mutta Annie Lööfillä on liian vähän tukea. Puolueen kannatus on vain liki 9 prosenttia, se ei riitä. Jos hän onnistuisi muodostamaan hallituksen, se ei pysyisi pystyssä kovinkaan kauan.

Vuosi ehtii vaihtua, ennen kuin Ruotsiin saadaan uusi hallitus. Siihen tarvitaan aikaa, koska poliitikot ovat kaivautuneet juoksuhautoihin. Pitää kokeilla erilaisia hallitusvaihtoehtoja ennen kuin kaikki tajuavat, että hallitusta ei synny, jos kukaan ei riko lupauksiaan.

On selvää, että poliitikkoihin luotetaan vähemmän, jos tämä jatkuu. En tiedä, luotettiinko heihin aiemminkaan.

Gun Nybratt ei usko, että Ruotsiin saadaan jouluksi hallitusta. Frida Lönnroos

5. Eläkeläinen Gun Nybratt, Göteborg

Minusta on valitettavaa, että tämä on tällaista. Huomio on aivan liikaa ruotsidemokraateissa. He ovat jo mukana päättämässä asioista, joten se on kokenut inflaation.

Alkaa ihmetellä, onko taustalla jokin muu peli. On todella ihmeellistä, ettei hallitusta saada koottua. Tuntuu hiekkalaatikkoleikeiltä. Poliitikkojen pitäisi tehdä parhaansa maan puolesta ideologioista riippumatta. Pääasia on se, mikä on parasta ihmisille, ja kaikki muut typeryydet pitäisi jättää sivuun.

Minusta Ulf Kristersson olisi ollut hyvä valinta pääministeriksi, mutta niin ei käynyt.

En pidä Annie Lööfistä. Hän on mokannut valtavasti. Ensin hän oli äänestämässä pois istuvaa pääministeriä ja sitten omaa pääministeriä. Niin ei käyttäydytä. Hänellä on piilotettu agenda.

Tämä on mennyt tosi huonosti. Luottamus poliitikkoihin on pohjissa ainakin niissä piireissä, missä olen. Ruotsiin ei tule jouluksi hallitusta.