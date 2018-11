Voiko Redin vielä pelastaa? Kysyimme tavallisilta helsinkiläisiltä apua vaikeuksissa rämpivälle kauppakeskukselle, näin keskus vastaa

Sokkelo. Pakohuonepeli. Kaupallinen autiomaa, jossa liikkeet kuolevat jo ennen avajaispäivää ja jossa smoothiekauppias saa olla onnellinen (siirryt toiseen palveluun), jos myy toistakymmentä juomaa päivässä.

Helsingin uusimman kauppakeskuksen, Kalasataman Redin, alkutaival ei tosiaan ole sujunut mielettömän hyvin. Tulokkaan kompastelu on saanut asiantuntijat kysymään (siirryt toiseen palveluun), onko Redille ylipäätään tilaa pääkaupunkiseudun ennestään ahtailla markkinoilla. Voiko kielteisten mielikuvien kierteen katkaista?

Yksi ryhmä on kuitenkin ollut iloinen uudesta kauppakeskuksesta: kalasatamalaiset. Kysyimme siksi kaupunginosan Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun), miten Redi voisi päästä ylös matosta.

Ehdotuksiin vastaavat Redin kauppakeskusjohtaja Pia Svensk ja kuluttamista tutkiva Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska. Jutun lopussa voit itse keskustella ideoista ja esittää omat ehdotuksesi.

Opasteet pitäisi saada kuntoon

Redin sokkeloisuutta ja opasteiden puutetta on moitittu alusta lähtien. Nytkään kartoista ei näe, missä karttaa paraikaa katselee. Pyry Lehdonvirta ehdottaa, että Redin käytävillä olisi kadunnimet ja liikkeillä osoitteet.

– Kun kerran haetaan kylätunnelmaa, niin voitaisiin viedä se loppuun asti, hän perustelee.

Wilska: "Eihän se saisi olla niin, että kauppakeskus on joku pakohuonepeli. Kadunnimet ovat hyvä idea ja liittyvät tunnelmaan: jos yritetään jäljitellä sokkeloista kaupunkia, siellä pitäisi olla kadunnimiä ja liikkeiden ovia."

Svensk: "Olemme hiljattain palkanneet Rediin palvelumuotoilijan, joka tekee kanssamme, asiakkaat osallistaen, yhteistyötä asioinnin helpottamiseksi. Tavoitteenamme on nimenomaan helpottaa ihmisten orientoitumista ja palvelujemme löytymistä. Haluamme, että Redistä tulee entistä ihmisläheisempi paikka vierailla ja asioida."

Tarvitaan vetonaulaliikkeitä

Redissä on iso supermarket, muttei hypermarketia, jota moni kaipaa. Lisäksi huonekalu- ja vaateliiketarjontaan kaivattaisiin jotain tunnettua liikettä, jota ei löydy muualta.

Wilska: "Ihmiset odottavat ankkuri-Cittaria, mutta se ei sovi konseptiin, jossa tavoitellaan nuorehkoja kaupunkilaisia ja urbaaneja lapsiperheitä. Silmiinpistävää kuitenkin on, miten vähän siellä on vaateliikkeitä. Nimenomaan pitäisi olla jotain erikoista ja lapsiperheillekin enemmän vaatekauppoja. Ravintoloita on ehkä suhteettoman paljon."

Svensk: "Redin K-Supermarket on yksi ketjun isoimmista supermarketeista. Tämän lisäksi meiltä löytyy Lidl ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun ainoa Carlson Home -myymälä."

Markkinointia pitäisi olla "jäätävästi lisää"

Etenkin metron varrella pitäisi mainostaa ja verkkosivu täytyy saada toimimaan, sanovat keskustelijat. Kauppojen lisäksi Redissä on elämysten tarjoajia, muun muassa elokuvateatteri ja virtuaalipelisaleja, mutta ne eivät juuri näy markkinoinnissa. Maiju Seppälä kysyy, voisiko keskuksen alakerrassa olla julisterivi, josta näkee, mitä elokuvia teatterissa pyörii.

Wilska: "Keskuksen liikevalikoimasta huomaa heti, ettei tätä ole suunniteltu massakauppakeskukseksi Jumbon tyyliin. On hävikkiruokaa, tuoretoria, erikoisempaa elämyspaikkaa. Mutta onko markkinoitu konseptia? Onko osoitettu, mikä tässä on ideana? Toisaalta voi kysyä, onko markkinointi ollut jopa liian kohdennettua. Jos odotetaan massottain ihmisiä, pitää markkinoinnin näkyä massoille, ei vain sosiaalisessa mediassa. Ja verkkosivu on tosiaan auttamattoman huono!"

Svensk: "Olemme kehittäneet verkkosivuja saamamme palautteen perusteella toimivammaksi, ja kehitämme niitä jatkuvasti edelleen asiakastarpeiden mukaan. Mainonnassa olemme keskittyneet viimeiseksi juuri Redin viihdetarjonnan esittelyyn. "

Tapahtumia ja tunnelmaa

Kauppakeskuksessa tulisi järjestää tapahtumia, jotka vetävät väkeä myös lähiseutuja kauempaa.

Wilska: "Varsinkin tällaisessa kauppakeskuksessa se olisi aika tärkeää! Siellä on hauskoja elämyskeskuksia, joita pitäisi markkinoida enemmän."

Svensk: "Olemme järjestäneet useita tapahtumia näiden parin kuukauden aikana, esimerkiksi ensi lauantaina meillä ovat esiintymässä Raappana, Prinssi Jusuf ja Ike. Lisäksi olemme järjestäneet puitteet erilaisten harrasteryhmien tilaisuuksille."

Redi on varsin betoninen, puuta on käytetty vain vähän ja valo on valkoista ja tasaista. Moni kaipaa tunnelmallisempia soppia.

Wilska: "On viitattu siihen, että sokkeloisuus viittaa italialaiseen pikkukaupunkiin. Mutta jos kauppakeskus haluaa olla Siena (siirryt toiseen palveluun), sen pitäisi olla Siena sitten ihan kunnolla. Se voisi olla selkeästi kylämäinen."

Svensk: "Meillä on pyritty panostamaan valaistukseen osana viihtyisyyttä. Vuokralaisemme vastaavat toki oman tilansa valaistuksesta, mutta otamme mielellämme vastaan ajatuksia siitä, miten kauppakeskuksen osalta voimme parantaa viihtyisyyttä."

