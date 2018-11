Nuorten sokerideittailu huolestuttaa asiantuntijoita – "Glamour voi houkutella nuoria, jotka eivät tiedä kovin paljon todellisuudesta"

Vaikka sokerideittailuun tarkoitetut sivustot ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta, niiltä löytyy myös alaikäisten profiileja. Rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen uskoo, että vääristynyt maailmankuva voi helposti houkutella nuoria tapailemaan vanhempia ihmisiä, joilla on rahaa.

Sugardatingin eli sokerideittailun suosio on kasvanut Suomessa viimeisen 1,5 vuoden aikana. Esimerkiksi tanskalaisella Sugardaters-sivustolla on jo 17 800 suomalaista profiilia, kun viime vuoden keväällä niitä oli 2500. Sokerideittailua voidaan kuvailla vaikkapa vastikkeelliseksi tapailuksi. Useimmiten kyse on parista, jossa vanhempi mies maksaa nuorelle naiselle tämän seurasta.

Ylen MOT ja A-studio paljastivat, että sokerideittailun varjolla käydään usein myös avointa seksikauppaa. MOT ja A-studio selvittivät sokerideittailun todellista luonnetta esiintymällä 23-vuotiaana sokerityttönä.

Vaikka sokerideittailuun tarkoitetut sivustot ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta, niiltä löytyy myös alaikäisten profiileja. Myös kaksi MOT:n ja A-studion haastattelemaa tyttöä kertoi aloittaneensa sokerideittailun jo 17-vuotiaana.

Sisä-Suomen poliisi vahvisti Ylelle tutkivansa 17-vuotiaan tytön epäiltyä raiskausta, johon liittyy juurikin sokerideittailu. Tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi kertoo, että epäilty rikos on tapahtunut Tampereella tänä vuonna. Epäilty on huomattavasti uhria vanhempi, keski-ikäinen mies.

Uhri ja epäilty tapasivat poliisin mukaan Seeking arrangement -sivustolla, joka on sokerideittailun kaltainen sivusto. Tutkinta on loppusuoralla, eikä poliisi halua kertoa siitä tarkemmin uhrin suojelemiseksi.

Riskit pitäisi tiedostaa

Rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen uskoo, että vääristynyt maailmankuva voi helposti houkutella nuoria tapailemaan vanhempia ihmisiä, joilla on rahaa.

– Se on maailmankuva matkustelusta ja shampanjan juonnista, luksuselämästä. Luodaan glamour, joka voi houkutella nuoria ihmisiä, jotka eivät tiedä kovin paljon todellisuudesta, Utriainen arvioi keskiviikon A-studiossa.

Utriaisen mukaan sokerideittailu voi johtaa myös prostituutioon. Hän vertaa nettiä menneiden vuosikymmenten päiväkahviseurailmoituksiin.

– 20 vuotta sitten lehdet olivat täynnä näitä päiväkahvi-ilmoitteluja, mutta sitten ne putsattiin pois sieltä. Netti on uusi alusta ja toiminta on erilaista. Palvelun tuottajat voivat olla ulkomailla, kun aikaisempi ilmoittelu oli kotikutoista ja hyvin pienimuotoista, Utriainen sanoo.

Hänen mukaansa ilmiöstä pitäisi saada tutkimustietoa ja lainsäädäntöä tulisi tarkastella.

– Pitäisi selvittää, mitä tämän pinnan alle liittyy. Nämä sivustothan ovat bisnestä.

Utriainen sanoo, että ihmisten tulisi tiedostaa sokerideittailun riskit. Esimerkiksi rahapulassa olevat nuoret eivät niitä välttämättä tiedosta.

– Muun ikäisenä esiintyminen on riski nuorelle ihmiselle. Voit myös luoda sellaisen menneisyyden jo nuorena, josta haluat sitten päästä eroon.

Seksityöstä jää leima

Sexpo-säätiön puheenjohtajan, seksialan yrittäjän Tiia Forsströmin mukaan sokerideittailun suurin ongelma on molemminpuoliset väärinkäsitykset.

– Verrattuna ammattimaiseen seksityöhön, ongelmallista on se, että diili ei ole selvä. Se mahdollistaa vedätykset ja väärinkäsitykset kumpaankin suuntaan sen sijaan, että puhuttaisiin seksin ostamisesta ja myymisestä.

Forsström huomauttaa, että seksityö on leimallista ja se leima jää tekijäänsä.

Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen muistuttaa, että vastikkeellinen seksi on prostituutiota, mutta arvelee, että kaikki sokerideittisivustojen toiminta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole prostituutiota.

Huovinen näkee riskin siinä, kun sokerideittipalvelun kautta kohtaavat ihmiset, joilla on tapaamisesta aivan erilaiset oletukset. Toinen voi etsiä kumppania ja toinen on ostamassa seksiä.

– Nuorella ei välttämättä ole samanlaisia neuvottelutaitoja ja elämänkokemusta määritellä etukäteen omia oikeuksiaan.

Seksin ostaminen alaikäiseltä on rikos, josta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Onko sinulla kokemuksia sugardatingista? Ota yhteyttä toimittajaamme johanna.mattinen@yle.fi (siirryt toiseen palveluun). Yhteydenotot käsitellään luottamuksella.

Lue myös: Sokerideittailussa seksiä saattavat myydä alaikäiset – tältä näyttää piilokamerakuva, kun sugardaddyt tapaavat 23-vuotiasta Elinaa esittävän toimittajan

Lue myös: Poliisi tutkii 17-vuotiaan epäiltyä raiskausta, johon liittyy sokerideittailu: "Eri chateissä saalistaa melkoisesti ukkoja"

Yle Areena: Vogue Williams: Sokerideittailu