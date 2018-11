Brexit-vääntö jatkuu – May palaa lauantaina Brysseliin

Britannian pääminiseri Theresa May ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasivat neuvottelivat Brysselissä keskiviikkona.

Britannian pääminiseri Theresa May ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasivat neuvottelivat Brysselissä keskiviikkona. Olivier Hoslet / EPA

Britannian pääministeri Theresa May ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasivat Brysselissä keskiviikkona brexit-neuvotteluiden viime metreillä. May ja Juncker pohjustivat sunnuntain huippukokousta, jossa EU-johtajien on tarkoitus hyväksyä Britannian erosopimus ja julistus tulevasta suhteesta.

– Junckerin ja Mayn tapaamisessa edistyttiin hyvin. Työ jatkuu, totesi komission tiedottaja.

Loppurutistus sopimuksesta on vielä tarpeen. Erityisesti hiertävät kysymykset kalastajien oikeuksista sekä Gibraltarin asemasta.

May sanoi toivovansa, että sopuun päästäisiin pian, sillä se olisi ”kaikkien etu”. Theresa May palaakin vielä Brysseliin lauantaina jatkamaan viime hetken neuvotteluja.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on antanut ymmärtää, ettei hän osallistuisi sunnuntain huippukokoukseen lainkaan, ellei erosopimuksesta ole päästy sopuun.

Sujuva ero olisi taloudellisesti kannattavaa

Britannian talousministeri Philip Hammond totesi keskiviikkona, että Britannian EU-ero ilman sopimusta tulisi maalle kalliiksi.

– Sujuva ero on kymmenien miljardien arvoista taloudellemme, sanoi Hammond tv-kanava ITV:n haastattelussa.

– Jos sopimusta ei hyväksytä parlamentissa, ajaudumme poliittisesti kaoottiseen tilanteeseen. Siinä kaaoksessa voi käydä niin, ettei brexitiä tule lainkaan, lisäsi Hammond.

Lue lisää:

Pääministeri May: "Brexit ei helpotu, vaikka minut erotettaisiin"

Mitä brexitistä vielä oikein tulee? Tässä Britannian brexit-draaman kuusi vaihtoehtoista lopputulosta

Lähteet: Reuters, STT