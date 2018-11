Guardian: Kuolemantuomiosta vapautun Asia Bibin perhettä jahdataan Pakistanissa – ääri-islamisit kulkevat talosta taloon mukanaan kuvia perheenjäsenistä

Pakistanissa jumalanpilkkatuomiosta vapautetun kristityn naisen perheenjäsenet kertovat, että ääri-islamilaiset ryhmät jahtaavat heitä.

Asia Bibin perhe kertoo, että ääriryhmät liikkuvat talosta taloon mukanaan kuvia perheenjäsenistä.

He ovat joutuneet piileskelemään sen jälkeen, kun Pakistanin korkein oikeus vapautti kuolemaan tuomitun Bibin.

The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että perhe on joutunut muuttamaan toistuvasti paikasta toiseen välttääkseen joutumasta jahtaajiensa käsiin.

– Joskus he liikkuvat vasta auringonlaskun jälkeen. Heidän on peitettävä kasvonsa, kun he menevät julkisille paikoille, kertoo Bibin vapauttamisen puolesta kampanjoineen katolilaisen Aid to the Church in Need -järjestön edustaja John Pontifex.

Bibi on ollut turvasäilössä tuntemattomassa paikassa siitä lähtien, kun maassa puhkesi levottomuuksia oikeuden vapauttavan päätöksen jälkeen.

Hallitus sai rauhoitettua protestit, kun se määräsi Bibin matkustuskieltoon ilmeisesti vanhoillisen Tehreek-e-Labaik -puolueen painostuksesta.

Bibin asianajaja ja hänen tukijansa ovat vedonneet länsimaihin, että Bibin perhe saisi turvapaikan joko Euroopasta tai Yhdysvalloista. Monet maat ovat ilmaisseet olevansa valmiita tarjoamaan turvapaikkaa, mutta toistaiseksi mistään konkreettisesta ei ole sovittu.

Asia Bibi tuomittiin jumalanpilkasta vuonna 2010. Hän ehti olla kahdeksan vuotta vankilassa ennen kun korkein oikeus vapautti hänet syytteistä.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen ääri-islamistit ovat vaatineet sekä Bibin että hänet vapauttaneiden tuomarien surmaamista.

