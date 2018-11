Suomen Malesian-suurlähetystö: Malesian turvallisuustilanne on hyvä, mutta uskontoon liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa

The New Straits Times, Yle Uutisgrafiikka

Lähetystö ei kerro, onko pidätettyihin suomalaisiin otettu yhteyttä - paikallisviranomaisiin kuitenkin on.

Malesian turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut viimeaikoina muutoksia, kerrotaan Suomen Malesian-suurlähetystöstä STT:lle.

Eilen uutisoitiin, että Malesiassa on pidätetty neljä suomalaista, sillä he olivat jakaneet kristillistä materiaalia. Kaksi miestä ja kaksi naista, iältään 27-60-vuotiaita, otettiin kiinni hotellistaan Langkawin saarella tiistaina. Langkawi on suosittu lomakohde myös suomalaisten matkatoimistojen listoilla.

Pidätetyiltä takavarikoitiin yli 300 lehtistä, joissa oli katkelmia Raamatusta. Suomalaisten epäillään rikkoneen lakia, joka kieltää epäsovun aiheuttamisen uskonnon perusteella.

Suurlähettilästä sijaistava Teemu Laakkonen sanoo STT:n haastattelussa, että lähetystö on hyvin perillä tapauksesta. Hänen mukaansa lähetystö on ollut paikallisiin viranomaisin yhteydessä ja yhteyttä pidetään koko ajan. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mistä suomalaisia epäillään ja onko lähetystö ollut suomalaisiin yhteydessä.

Hänen mukaansa vastaavaa tapausta ei Malesiassa ole aiemmin ollut.

Malesiassa on uskonnonvapaus, mutta lähetystyön tekeminen on kielletty

Laakkonen ei ota kantaa siihen, mitä suomalaiset ovat Malesiassa tehneet. Hän kuitenkin kertoo, että uskontoon liittyvää lainsäädäntöä luetaan Malesiassa tiukasti.

Esimerkiksi uskonnollisten syiden perusteella epäjärjestyksen aiheuttaminen tai harmonian rikkominen tai sellaiseen tekoon pyrkiminen on kielletty. Muslimien kohdalla tätä valvotaan Laakkosen mukaan tiukemmin.

Lähetystyön tekeminen on Malesiassa kielletty, vaikka maassa onkin uskonnonvapaus. Laakkosen mukaan lailla ikään kuin suojellaan sitä, ettei muihin uskontoihin oteta kantaa.

– Valtion ajattelu on sellaista, että kukaan ulkopuolinen ei saa rikoslain määrittelemällä tavalla kritisoida toisen uskontoa. Se on se logiikka. Oma tulkintani on se, että uskontoa halutaan ikään kuin turvata, eikä sitä saa kritisoida tai pilkata. Harmonian ja yhtenäisyyden säilyttäminen tulee täällä retoriikassa usein esiin.

Laakkonen kertoo, että jokaisessa Malesian 13 osavaltiossa on niin kutsuttu islamviranomainen, joka valvoo, että osavaltion muslimit noudattavat islaminuskoa. Muslimit eivät saa Malesiassa esimerkiksi luopua uskostaan.

Viranomaisten toimivavalta ei ulotu ulkomaalaisiin.

– Mutta jos he havaitsevat, että heidän mielestään uskonnollista epäjärjestystä tai epäsopua lietsotaan, siitä voidaan ilmoittaa poliisille. Vain poliisi voi katsoa, täyttyvätkö rikoslain epäilyt, Laakkonen sanoo.

Lähetystö huolehtii, että pidätettyjen ihmisoikeudet toteutuvat

Laakkonen ei voi ottaa kantaa siihen, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa kunnossa suomalaiset ovat. Hän kertoo, että konsulipalvelulain mukaisesti lähetystö huolehtii siitä, että epäiltyjen ja vangittujen ihmisoikeudet toteutuvat.

Lähetystö huolehtii muun muassa siitä, että he saavat ruokaa, vettä ja tarvittaessa hoitoa.

Laakkonen sanoo, että Malesiassa on hyvin eritasoisia vankiloita ja poliisiasemia - on hyviä ja huonoja.

Epäsovun aiheuttamisesta uskonnon perusteella voidaan Laakkosen mukaan määrätä maksimissaan 2-5 vuoden vankeusrangaistus. Myös sakoilla tai anteeksipyynnöllä voi selvitä.

Laakkosen mukaan rangaistuskäytäntö ei ole Malesiassa erityisen ankara, jos vertaa muihin muslimimaihin.

– Vankeustuomioiden pituudet riippuvat aina teosta. Tuomarilla on lisäksi aina harkintavaltaa, hän sanoo.

Laakkonen ei osaa sanoa tarkasti sitä, kuinka pitkään Malesiassa ihmistä voidaan pitää pidätettynä. Pidätysajan pituus riippuu aina teosta.

Laakkonen ei lähtisi spekuloimaan poliittisilla seikoilla

90-luvulla Malesiassa asunut kielentutkija ja Raamatun käännöshankkeiden konsultti sanoi eilen, että suomalaisten pidätys voi liittyä maan sisäpolitiikkaan.

– Malesian hallitus voi nostaa tällaisia asioita mediaan lepyttääkseen äärimuslimielementtejä etenkin, jos hallituksen suosio on gallupeissa ollut laskusuunnassa, hän arvioi.

Malesiassa edelleen vieraileva tutkija pyysi esiintyä jutussa nimettömänä välttääkseen ongelmat maan viranomaisten kanssa.

Laakkonen ei lähtisi spekuloimaan poliittisilla seikoilla.

– Tässä kyse on laintulkinnasta ja yleisesti viranomaisten toiminnasta. Kyse on lainvalvomisesta, lainsoveltamisesta, joten en lähtisi spekuloimaan, että tässä olisi mitään poliittista takana, Laakkonen sanoo.

