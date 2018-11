Brexit-neuvottelut venyvät viime metreille: Mayn mukaan edistystä tapahtui eilen – Merkel uhkaa jättää huippukokouksen väliin, jos kaikki ei ole valmiina

Theresa May ja Jean-Claude Juncker.

Britannian pääministeri Theresa May palaa vielä lauantaina Brysseliin viime hetken neuvotteluihin. Useita asioita on auki ja huippukokous sunnuntaina.

Brexit-neuvotteluja on jatkettu Brysselissä läpi yön. Neuvotteluissa on yhä kiistoja ennen sunnuntain huippukokousta, jossa EU-maiden on määrä hyväksyä erosopimus ja poliittinen julistus tulevasta suhteesta.

Britannian pääministeri Theresa May neuvotteli keskiviikkona Brysselissä EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.

Molempien osapuolten mukaan edistystä tapahtui, mutta May palaa Brysseliin vielä lauantaina jatkamaan viime hetken neuvotteluja.

– Saavutimme edistystä ja tapaamisen tuloksena ohjeistimme neuvottelijoitamme. Toivon, että he pystyvät ratkaisemaan auki olevat kysymykset, May sanoi tapaamisen jälkeen.

Alunperin poliittisen julistuksen luonnostekstin odotettiin valmistuvan torstaiaamuun mennessä. Joidenkin arvioiden mukaan myöhästyminen voisi vaarantaa huippukokouksen. EU-neuvottelujen takarajoilla on kuitenkin tapana venyä.

Virkamieslähteiden mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel ei matkustaisi sunnuntaina Brysseliin, jollei sopimus ole valmiina allekirjoitettavaksi. Tämä on tulkittu varoitukseksi jäsenmaille ja Britannialle olla vaatimatta lisäyksiä tekstiin.

EU haluaa välttää, että sunnuntain huippukokouksesta tulisi pitkä vääntö. Näin voi käydä, jos teksti avattaisiin keskusteltavaksi kokouksessa.

Neuvottelulähteiden mukaan sopimatta on yhä useita kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa kalastusoikeudet Britannian vesillä ja Gibraltarin asema.

Espanja on uhannut äänestää brexit-sopimusta vastaan ellei sille taata erityistä suhdetta Gibraltarin kanssa. Espanja vaatii, että se voi käydä Britannian kanssa kahdenvälisiä neuvotteluja Gibraltaria koskevista asioista.

EU ja Britannia pääsivät viime viikolla sopuun erosopimuksen luonnoksesta. Sen jälkeen Britannian hallitus hyväksyi osaltaan sopimuksen. Sopimus olisi hyväksyttävä vielä Britannian ja EU:n parlamenteissa. Maylle on ennakoitu vaikeuksia saada sopimus läpi Britannian parlamentissa.

