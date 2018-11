Maastopalojen riivaamassa Kaliforniassa ensimmäiset kunnon sateet kuukausiin – Nyt vaarana ovat mutavyöryt

Sateet helpottavat maastopalojen sammutustöitä Kaliforniassa, mutta uhkaavat toisaalta aiheuttaa mutavyöryjä pahoin kärsineellä alueella.

Paloissa suurelta osin tuhoutuneen Paradisen kaupungin alueella Pohjois-Kaliforniassa ennustetaan satavan tulevana viikonloppuna 102–152 millimetriä. Samaan aikaan tuulet kiihtyvät voimakkaiksi.

Butten piirikunnan sheriffin Kory Honean mukaan mutavyöryjen riski on huomattava. Pelastustyöntekijöiden on vetäydyttävä alueilta, joilla on mutavyöryjen vaara.

Viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona saaneensa Etelä-Kalifornian Woolseyksi nimetyn palon täysin hallintaan.

Kalifornian maastopaloissa on kuollut ainakin 83 ihmistä ja 563 on kateissa. Kateissa olevien määrä on laskenut samalla, kun listoja on saatu tarkastettua. Viranomaisten mukaan monet listalla olevat saattavat olla turvassa ja tietämättömiä siitä, että heidät on ilmoitettu kadonneeksi.

Lähteet: Reuters, AP