Kotipizza-kauppa tuomassa mojovat tuotot yhtiöön sijoittaneille – ravintoloiden toiminta jatkuu ennallaan

Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen oli yhtä hymyä tiedotustilaisuudessa, jossa Kotipizzan johto kertoi yhdessä yhtiöstä ostotarjouksen tehneen Orklan kanssa kaupasta ja yhtiöiden tulevaisuudesta.

Tervanen ja Kotipizzan noin 146 miljoonalla eurolla ostamaan tarjoutunut Orkla korostivat varsinkin yhtiöiden vastuullisuutta näiden toiminnassa. Tervanen korosti Kotipizzan pysyvän vahvasti kotimaisena yrityksenä, ja kuinka jatkossakin sen raaka-aineita tuotetaan merkittävässä määrin Suomessa.

Kotipizzan toiminta on nojannut franchise-yrittäjiin. Heidän sopimustensa ja asemansa kerrottiin jatkuvan ennallaan. Liiketoimintaa aiotaan kasvattaa aiempien suunnitelmien mukaisesti jatkossakin.

– Yrittäjiä tarvitaan, franchise-toiminta on liiketoiminnan ytimessä. Ensimmäinen franchise-yrittäjä Social Burgerjoint -ketjussa aloittaa ensi kuussa, Tervanen kertoi.

Tervanen kertoi johtaneensa Kotipizzaa nyt kuusi vuotta ja olevansa tulevaisuudesta innostunut. Hän muistutti muun muassa yhtiön kehittämistä uusista tavoista tilata pizzaa ja kannattavuuden kasvaneen jatkuvasti viimeisen neljän vuoden ajan.

Kotipizzaan sijoittaneille mojovat tuotot

Kotipizzaan varsinkin sen pörssilistautumisen yhteydessä sijoittaneille kauppa tarkoittaisi mojovaa tuottoa. Vuonna 2015 olleessa osakeannissa yhtiön osakkeiden merkintähinta oli 5,00 euroa kappaleelta. Näin osakkeen arvo on yli nelinkertaistunut reilussa kolmessa vuodessa.

Pankkiryhmä OP:n analyytikko Niclas Catani kuvailee Orklan ostotarjousta todella hyväksi nykyisiä Kotipizzan omistajia ajatellen.

– Se on kaikkinensa todella hyvä tarjous, siitä kertoo myös se, että yli 30 prosenttia omistajista jo kannattaa tarjouksen hyväksymistä, kuten myös yhtiön hallitus.

Kotipizza on viime vuosina pärjännyt hyvin pikaruokamarkkinalla ja onnistunut jatkuvasti kasvattamaan myyntiään. Catani toteaa menestyksen liittyvän osin talouden muutoinkin hyvään kehitykseen, jolloin kuluttajien kukkaronnyörit ovat löysemmällä kuin huonoina aikoina.

– Alan kasvua puoltavat myös isommat muutokset, kuten sinkkutalouksien määrän kasvaminen, jolloin ruokaa tehdään kotona vähemmän, ja kaupungistuminen, joka tuo ravintoloiden tarjonnan piiriin lisää ihmisiä, Catani sanoo.

Verkoston uudistaminen toiminut

Nykyisen toimitusjohtajan Tommi Tervasen satsaukset laatuun ja ketjun konseptin uudistamiseen näyttävät myös kannattaneen. Catani toteaakin, että vaikka ulkoiset tekijät ovat olleet suotuisat, Kotipizzan vahva kasvu on ollut ennen kaikkea loistavan johtamisen tulos.

Tervanen johtoon tultuaan teki tarkan tutkimuksen Kotipizzan verkostosta ja uudisti konseptia ja ravintoloita, kun vetovoiman hiipumisesta oli merkkejä.

Näkymät ulkona syömisen kasvulle ovat edelleen hyvät. Catani arvioi Kotipizzan päässeen hyvin mukaan ravintola-alan kehitykseen, jossa ulkona syödään hieman parempaa nopeasti saatavaa ruokaa kaikkein halvimpien tuotteiden sijaan.

– Kotipizzaan kuuluva Social Burgerjoint -ketju on kasvanut hyvin, vaikka onkin vasta alkutaipaleella. Tällaisen vähän paremman fast casual -ruuan kysyntä on kasvanut ja Kotipizza on päässyt mukaan premium-hampurilaisten trendiin, Catani toteaa.

Tavoitteena kasvua ulkona syömisestä

Oslon pörssiin listatun Orklan Suomessa tunnetuimpia brändejä ovat muun muassa Taffel, Panda ja Felix. Yhtiö haluaa suunnata uusille liiketoiminta-alueille, joista ulkona syöminen on yksi. Keväällä Orkla osti Tanskasta huomattavasti Kotipizzaa pienemmän pizzeriaketjun.

Orklassa nähdään, että ulkona syöminen kasvaa nopeammin kuin päivittäistavarakaupan tuotteiden myynti, ja siksi tälle markkinalle halutaan laajentua. Orkla uskoo yhtiöiden täydentävän hyvin toistensa osaamista.

Suomessa Orkla on myös karsinut toimintojaan. Keväällä se sulki Turussa toimineen tehtaan heikon kannattavuuden takia, ja 48 ihmistä sai lähteä. Alkuvuodesta 2016 tuotanto lopetettiin Lahden keskustan tuntumassa sijainneessa meijerissä, jossa tehtiin esimerkiksi Jacky-makupaloja.

Kotipizzan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi kaavailtu Rabbe Wikström painotti tiedotustilaisuudessa vastuullisuuden merkitystä, jonka kuvaili näkyvän Orklan päivittäisessä toiminnassa. Wikström kuvaili, että myös Kotipizzassa on tehty paljon töitä vastuullisuuden eteen ja oltu siinä edelläkävijä Suomessa.

