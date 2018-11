Oikeusasiamies ärähti Helsingin "no drone zone"-kylteistä: Rikkoo kielilakia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi alkoi merkitä droonien lentokieltoalueita Helsingissä "no drone zone"-kylteillä kesällä 2017.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on linjannut, että kauko-ohjattavien miehittämättömien ilma-alusten eli droonien lentokieltoaluetta osoittavissa kylteissä Helsingissä on käytettävä kansalliskieliä.

Oikeusasiamies sai kylttien kielivalinnasta kaksi kantelua. Kantelijat valittivat oikeusasiamiehelle siitä, että droonien lentokieltoalueista ilmoitetaan Helsingissä vain englanniksi ”no drone zone” -kylteillä.

Oikeusasiamiehen mukaan pelkästään englannin kielen käyttäminen kylteissä ei täytä perustuslain, kielilain ja hallintolain vaatimuksia. Oikeusasiamies muistuttaa, että esimerkiksi perustuslaissa Suomen kansalliskieliksi on määritelty suomi ja ruotsi.

Trafi: Kohderyhmänä ulkomaiset matkailijat

Trafi perusteli oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessään kylttien kielivalintaa sillä, että niiden kohderyhmänä ovat erityisesti ulkomaalaiset matkailijat, jotka eivät ole välttämättä tietoisia kieltoalueita koskevasta suomalaisesta normistosta. Kylttien viestiä haluttiin Trafin mukaan tarkentaa kuvan lisäksi kansainvälisesti mahdollisimman ymmärrettävällä tekstillä.

Oikeusasiamiehen mukaan asiassa ei kuitenkaan ole osoitettu sellaista riittävän vakiintunutta käytäntöä, jonka perusteella perustuslaissa turvatut kansalliskielet voitaisiin syrjäyttää.

Oikeusasiamiehen mukaan asia on korjattavissa verraten vähin toimenpitein eli lisäämällä kyltteihin suomen- ja ruotsinkieliset tekstit. Oikeusasiamies esittää, että Trafi ryhtyy asiassa toimenpiteisiin. Trafi on ilmoittanut oikeusasiamiehelle, että virasto on valmis käynnistämään välittömästi työn asian korjaamiseksi.

