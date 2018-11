Ateena nousi talouskriisin keskeltä Euroopan innovaatiopääkaupungiksi, koska kaupunkilaiset alkoivat tukea toisiaan – "Pieniä tekoja, joilla on suuri vaikutus"

AteenaThemistoklis Vokalis silittää kokonaan puusta tehdyn polkupyörän satulaa Ateenan ydinkeskustassa sijaitsevassa liikkeessä.

– Tässä on yksi tekninen innovaatio, jolla voi ylpeillä. Valmistamme polkupyörät kreikkalaisesta puusta tehtaassa Ateenan ulkopuolella, ja niillä on kysyntää aina Suomessa asti.

Vokalis myy ja vuokraa pyöriä ateenalaisille ja tekee samalla pyöräilykulttuuria tunnetummaksi kaupungissa, jossa ei ole nimeksikään pyöräteitä.

– Haluan luoda pyöräilijöitä, en vain kaupata polkupyöriä.

Puinen polkupyörä voisi olla Themistoklis Vokalisin mielestä Ateenan innovaatiosymboli. Sara Saure

Vaarallisesta lähiöstä kokoontumispaikka kaikenikäisille

Puupyöriä myyvä liike sijaitsee historiallisella mutta hylätyllä Plateia Theatroun alueella, joka on ollut pitkään narkomaanien ja ihmiskaupan keskittymä.

Myymälä on yksi tiloista, joita on avattu naapuruston autioihin huoneistoihin kaupungin tuella. Liikkeenpitäjät tekevät yhteistyötä lähiön käsityöläisten kanssa. Tiloissa toteutetaan myös kokeilukulttuuria ja järjestetään kaikenikäisille avoimia seminaareja ja työpajoja.

– Synnytämme naapuruston uudelleen ja palautamme sen kaupungille. Ympäri Ateenaa on tällä hetkellä tekeillä monia hankkeita, jotka tuovat ihmisiä lähemmäs toisiaan ja kaupunkia, Themistoklis Vokalis selittää.

Euroopan komissio valitsi Ateenan tänä vuonna Euroopan innovaatiopääkaupungiksi.

Ateenan kaupungin innovaatiokeskus tarjoaa toimintaa kaikenikäisille. Ateenan kaupunginarkisto

Eräs Ateenan palkitsemisen kriteereistä oli Vokalisin mukaan se, että kaupunkilaiset löysivät innovaatioiden avulla tehokkaita keinoja toimia viime vuosien taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisissä.

– Ateenalaiset paiskautuivat pois mukavuusalueeltaan ja joutuivat käyttämään enemmän aivoja ja mielikuvitusta siihen, mitä vastaisuudessa tekevät.

Uutta suuntaa tarvittiinkin, sillä moneen muuhun Kreikan kaupunkiin verrattuna kriisi koetteli Ateenaa voimakkaammin. Väkivaltaisten mielenosoitusten vuoksi Ateena oli tuon tuosta liekeissä eikä houkutellut kävijöitä. Kaupunkiin tultiin korkeintaan päiväksi.

Nyt tilanne on toinen.

– Innovaatioiden ytimessä on ihminen, me ateenalaiset, jotka luomme kaupunkiin suotuisan ilmapiirin. Ilman sitä yksikään lentokenttä- tai satamasijoitus ei lähde lentoon, Themistoklis Vokalis sanoo.

Nettisovelluksista apua liikuntarajoitteisille

Pientä startup-yritystä vetävä Konstantinos Laliotis sai Ateenan parantamiseen tähtäävän idean seuratessaan kävelykaduilla vaivalloisesti eteneviä pyörätuolipotilaita ja lastenrattaiden työntäjiä.

Hän huomasi, että esteitä on kaikkialla ja tulistui.

Laliotisin nettisovelluksia tekevä yritys on nyt osa kaupunkisuunnittelua. Yritys kartoittaa teiden ja jalankulkuväylien kuntoa, kirjaa ylös kaupunkilaisten huomautuksia laittomasta parkkeerauksesta rampeille ja ehdottaa reitityksiä liikuntarajoitteisille henkilöille.

Kaupunkisuunnittelija Konstantinos Laliotis toivoisi kävelykaduille pyörätuoleja varten luistamatonta asfalttia. Sara Saure

Metropolin kartoittaminen ei ole helppoa.

– Vaikka olisin kuinka hyvä kaupunkisuunnittelija, en voi tietää, miltä liikkuminen invalidista tuntuu. Teemmekin kartoitusta kentällä yhdessä liikuntarajoitteisten henkilöiden kanssa ja hankimme heiltä palautetta sovelluksistamme, Laliotis kertoo.

– Innovaatiot ovat pieniä tekoja, joilla on suuri vaikutus. Omalla panoksellani haluan kaikkien ymmärtävän, että Ateenan on muututtava, jotta liikuntarajoitteisilla henkilöillä on kaupungissa esteetön kulku.

Mutkatonta arki ei ole vielä muillekaan kaupunkilaisille.

Ateenan kohentaminen on lähtenyt liikkeelle ensisijaisesti keskusta-alueelta, ja laitakaupungin lähiöiden asukkaat valittavat vandalismista, puutteellisesta valaistuksesta ja puhtaanapidosta sekä olemattomasta poliisivartioinnista.

Konstantinos Laliotis luottaa siihen, että nyt käynnistynyt yliopistojen, julkisen puolen ja yritysten innovaatioyhteistyö voi saada aikaan tuloksia myös lähiöiden ongelmiin.

Ruokakaupan tuotoilla ruokaa köyhille

Kreikkalaisia ruokatuotteita myyvä Melina Taprantzi ajattelee, että innovaatioilla on myös sosiaalisia ulottuvuuksia.

Taprantzin yritys kuuluu voittoa tavoittelemattomaan ketjuun, jonka ideana on myydä kaikkein yksinkertaisinta, aitoa kreikkalaista ruokaa.

– Tilaamme tuotteet talouskriisin vuoksi ahtaalle joutuneilta pienyrittäjiltä. Elintarvikkeiden myyntivoitolla ostamme ruokaa maan kolmelle miljoonalle köyhyysrajan alapuolella elävälle ihmiselle.

Melina Taprantzin liikkeen voitoilla hankitaan ruokaa varattomille ihmisille. Sara Saure

Myymälässä Kipselin kaupunginosassa on vilkasta, kun ohikulkijat poikkeavat hankkimaan hunajaa, oliivituotteita ja pikkusuolaista.

Liike on osa vasta-avattua innovaatiokeskusta, jossa toimii myös palvelupisteitä pakolaisille ja siirtolaisille. Onnistuneet ohjelmat pakolaisten integroimiseksi yhteiskuntaan ovat eräs Ateenan valintaperusteista innovaatiopääkaupungiksi, kertoo Taprantzi.

Hän on tyytyväinen liikkeensä alkutaipaleeseen, vaikka yrityksen ajattelumallia on myös epäilty.

– Kreikkalaisille liiketoiminta yhteisön hyväksi on vielä uusi toimintatapa. Olemme ensimmäisiä Kreikassa.

Melina Taprantzi uskoo, että maa ei tarvitse tällä hetkellä niinkään teknologiaa kuin yhteiskunnan korjaamista sisältäpäin.

Ansaitsiko Ateena sitten tulla valituksi Euroopan innovaatiopääkaupungiksi?

– Ateenaa ei palkittu hammaspyörän keksimisestä vaan siitä, että olemme matkalla nollista sankareiksi, "from zero to hero". Monessa kilpailussa Ateena ja Kreikka ovat epätodennäköinen voittaja, mutta kun kilvan musta hevonen on kampeamassa suosta, on tärkeää tukea yritystä, Taprantzi luonnehtii.