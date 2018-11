Opiskelija otti liittymän ja sai heti 340 euron laskun kännykkäfirmalta: "Luulin sitä huijauskirjeeksi" – moni yllättyy lain sallimasta maksusta

Nelly Hakkarainen yllättyi, miten isoa maksua voidaan pyytää vain sen takia, että on asunut kahdeksan vuotta ulkomailla.

Kahdeksan vuotta sitten Nelly Hakkarainen lähti Tampereelta Saksaan opiskelemaan. Vuodet vierähtivät Berliinissä, missä Nelly Hakkarainen sekä opiskeli että teki töitä tanssijana.

Tänä kesänä hän palasi yhdessä miehensä kanssa Suomeen. Helsingin yliopistossa alkoivat taiteen tutkimuksen opinnot.

Koska alkuun parilla ei ollut virallista osoitetta, he ottivat kännykkäliittymät Nellyn isän nimiin. Elokuussa kun maistraatti oli vahvistanut osoitteen, he yrittivät siirtää kännykät omiin nimiinsä.

Se ei ollutkaan niin helppoa kuin luulisi.

– Meidän piti mennä Telian liikkeeseen, koska asian pystyi hoitamaan vain asiakaspalvelussa. Puhuimme ainakin kolmen asiakaspalvelijan kanssa, Nelly Hakkarainen kertoo.

– Minulta kysyttiin, voidaanko luottotietoni tarkistaa. Sanoin että joo, koska minulla ei ole ollut koskaan mitään maksuhäiriöitä tai luottotiedoissa ongelmaa.

Asiantuntija: Tulee monelle ikävänä yllätyksenä

Yllätys oli suuri, kun lokakuun alussa Hakkarainen sai kotiinsa 340 euron laskun Telialta.

– Luulin sitä huijauskirjeeksi ensin, kun puhuimme kolmen asiakaspalvelijan kanssa, eikä kukaan maininnut tällaisesta.

Sitten Nelly Hakkarainen alkoi googlailla ja selvisi, että matkapuhelinliittymästä voidaan periä ennakkomaksua.

Viestintäviraston lakimies Markus Ström sanoo, että moni hämmästyy ennakkoon peritystä vakuudesta. Laissa ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, milloin ja miten tästä vakuusmaksusta pitää kertoa.

– Monelle ulkomailla asuneelle vakuus ja sen suuruus tulee ikävänä yllätyksenä heidän muuttaessaan Suomeen.

Viestintävirasto päivitti tänä vuonna ohjeita, koska kuluttajilta tulee yhteydenottoja aiheesta kuluttajaviranomaisille.

Kuluttajat ovat olleet tyytymättömiä suuriksi kokemiinsa vakuuksien määriin ja vakuuksien vaatimisen perusteisiin.

Maksu voi tulla, vaikka luottotiedot ovat kunnossa

Teleyritys voi vaatia viestintäpalvelusopimuksesta vakuutta olemassa olevan maksuhäiriömerkinnän perusteella.

Nelly Hakkaraisella on kuitenkin luottotiedot kunnossa, ja häneltä pyydettiin ennakkomaksu silti.

Maksuhäiriötiedot säilyvät vain 2–5 vuotta. Voi olla, että teleyritys katsoi, ettei sillä ole riittävästi tietoa, koska Hakkarainen oli kahdeksan vuotta ulkomailla. Viestintäviraston mukaan maksua voi periä myös silloin.

– Jos kuluttajan luottotietoja ei voida esimerkiksi ulkomailla asumisen takia tarpeeksi selvittää, voi tämä olla Viestintäviraston näkemyksen mukaan olla tuon pykälän mukainen muu erityinen syy, Markus Ström sanoo.

Tuhansia vuosittain

Yle kysyi asiaa suurimmilta operaattoreilta. Telian mukaan ennakko perustuu yleisiin toimitusehtoihin asiakkaalle.

– Huomioimme aina päätöksen yhteydessä asiakkaan kokonaistilanteen. Jos saamme tarvittavaa tietoa asiakkaan tilanteesta, voidaan ennakkoa pienentää tai perua, Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo.

Telian mukaan ennakkomaksulla kuitataan asiakkaan laskuja.

– Tuo 340 on tavanomainen ennakko mobiililiittymästä esimerkiksi asiakkaille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jotka ovat asuneet alle vuoden Suomessa.

Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki sanoo, että kaikista tilauksista arviolta kymmenelle prosentille määräytyy vakuusmaksupyyntö. Tässä tilastossa ovat myös samojen henkilöiden toistuvat tilausyritykset.

Vakuuspyyntöjä asiakkaille, joiden luottotietoja ei pystytä tarkastamaan riittävällä tasolla, lähetetään joitakin tuhansia vuosittain.

– Kaikki syyt ja määräytymisperusteet yhteenlaskettuna määrät ovat jo huomattavasti korkeammat, Virkki sanoo.

Ei tule välttämättä puheeksi

Elisa perii vakuusmaksua useasta eri syystä.

– Esimerkiksi asiakkaan luottotietoja tai osoitetta ei voida selvittää, maksuhistoria puuttuu tai se on puutteellinen, myös tilattujen palveluiden tai tuotteiden määrä ja arvo voivat vaikuttaa. Tämän lisäksi vakuusmaksu voi olla mahdollinen asiakkaalla olevien maksuhäiriöiden perusteella, Jan Virkki sanoo.

300 euron vakuusmaksu tarkoittaisi Elisalla sitä, että mukana tilauksessa on myös suhteellisen arvokas puhelin. Liittymä voidaan avata ilman vakuusmaksua, jos palveluita rajataan.

En halua sitoutua yhteen puhelinfirmaan niin kauaksi aikaa, että saan maksuista kerättyä 340 euroa. Nelly Hakkarainen

Vakuusmaksu ei tule Virkin mukaan yllätyksenä, jos henkilöllä on maksuhäiriötä.

– Esimerkiksi ”paluumuuttotilanteet” saattavat hieman yllättävällä tavalla aiheuttaa vakuusmaksupyynnön puhtaasti sen takia, että maksuhistoriassa on aukkoja. Tämä tausta ei välttämättä ilmene myyntihetkellä ja on ilmiönä suhteellisen harvinainen, josta syystä asia ei välttämättä tule puheeksi myöskään tilaustilanteessa, Virkki sanoo.

Myös DNA voi periä vakuusmaksua, jos asiakkaan luottotietoja ei saada tarkistettua Suomen luottotietorekistereistä

– Vakuusmaksun suuruus on keskimäärin 170–340 euroa riippuen asiakkaan tilaamista palveluista. Vuosittain näitä asetetaan ehkä muutama sata. Voimme tarjota asiakkaalle puhe- tai dataliittymän näissä tapauksissa myös ilman vakuutta, mikäli sovimme asiakkaan kanssa liittymän rajoitetusta käytöstä, toisin sanoen liittymään asetetaan estoluokat muun muassa palvelunumeroihin, DNA:n viestintäpäällikkö Hanna Karppinen sanoo.

Nelly Hakkaraista ärsytti, ettei hänen luottohistoriaansa pystytty tutkimaan Suomessa Saksassa olon takia.

– Olen asunut kuitenkin Saksassa, joka on myös Euroopan unionin maa. Kyllähän luottotiedot pitäisi pystyä tarkistamaan kansainvälisesti.

"Melkein kahden vuoden liittymämaksut"

Vakuusmaksu hyvitetään tulevissa laskuissa. Silti 340 euroa on Nelly Hakkaraisen mielestä suuri summa, jos miettii nykyisiä kuukausittaisia puhelu- ja nettihintoja.

– Se on melkein kahden vuoden liittymämaksut. Mitä jos ihminen tulee Suomeen vain vuodeksi vaihto-oppilaaksi? Silloin hän maksaa enemmän ennakkomaksua kuin maksaisi puhelimen käytöstä.

Kännykkäliittymällä voidaan saada aikaiseksi lyhyessä ajassa suuri lasku, esimerkiksi ulkomailla matkustaessa tai jos sitä käytetään lisämaksullisten palveluiden hankintaan. Markus Ström

Viestintäviraston mukaan operaattoreiden yleisesti edellyttämä noin 300 euron maksu ei ole kohtuuttoman suuri.

– Kännykkäliittymällä voidaan saada aikaiseksi lyhyessä ajassa suuri lasku, esimerkiksi ulkomailla matkustaessa tai jos sitä käytetään lisämaksullisten palveluiden hankintaan, Markus Ström sanoo.

Pitää olla perusteltu epäily

Pelkkä ulkomailla asuminen ei ole ainoa syy vaatia ennakkomaksua.

– Mikä tahansa ulkomailla asuttu aika ei ole peruste vaatia vakuutta. Kannanoton mukaan esimerkiksi yksinomaan se seikka, että kuluttaja on asunut viimeisen kahden vuoden aikana vuoden yhtäjaksoisesti ulkomailla, ei ole sellaisenaan laissa tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella teleyrityksellä olisi mahdollisuus vaatia vakuutta, Markus Ström sanoo.

Jos teleyritys vaatii vakuutta tai ennakkomaksua, syyn pitää olla sellainen, että on perusteltu syy epäillä maksujen jäädä maksamatta.

Nelly Hakkaraisen mukaan 340 euroa on iso summa, koska sen kerryttäminen kännykkälaskuista kestää pitkään. Hyungwoo Kwon

Jos kuluttaja on vasta muuttanut maahan, eikä luottotiedoista ole käytettävissä riittävää selvitystä, teleyrityksen pitäisi lakimies Markus Strömin mukaan ottaa huomioon kuluttajan oma selvitys taloudellista asemastaan.

– Vakuuden vaatiminen on lähtökohtaisesti perusteltua, jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa ja osoitetta Suomessa. Vakuuden vaatiminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, kun kuluttajalla on maksamattomia ja erääntyneitä maksuja teleyritykselle.

Myös Nelly Hakkaraisen Saksassa asunut aviomies avasi liittymän. Pariskunta ei halunnut kahta 340 euron ennakkomaksua eli 680 euron kustannusta. Siksi he siirsivät liittymät takaisin Nelly Hakkaraisen isän alle.

– En halua sitoutua yhteen puhelinfirmaan niin kauaksi aikaa, että saan maksuista kerättyä 340 euroa.

Jos haluaa välttyä ennakkomaksulta, voi käyttää prepaid-liittymää. Sellaista Nelly Hakkarainen oli käyttänyt Saksassa, mutta hän luuli, että kotimaassa olisi toisin.