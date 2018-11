Tanska lopetti asekaupan Saudi-Arabiaan toimittaja Khashoggin murhan takia

Tanska ei jatkossa anna aseiden ja muiden sotilastarvikkeiden vientilupia Saudi-Arabiaan. Tanskan ulkoministeriön mukaan päätös on vastatoimi toisinajattelijan ja toimittajan Jamal Khashoggin murhaan ja Saudi-Arabian osuuteen Jemenin sodassa.

– Saudien kuningaskunta käyttäytyy tuhoisasti monella suunnalla, sanoi Tanskan ulkoministeri Anders Samuelsen.

Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa lokakuussa. Länsimaissa epäillään, että murhan käski tehdä saudien kruununprinssi Muhammad bin Salman. Jemenin sotaan Saudi-Arabia puolestaan on osallistunut vuodesta 2015 saakka, ja sen ilmaiskuissa on kuollut runsaasti siviilejä.

Tanskassa myönnettiin viime vuonna kymmenen asevientilupaa Saudi-Arabiaan.

Myös Norja on lopettanut uusien asevientilupien myöntämisen Saudi-Arabiaan kunnes Khashoggin murha selvitetään.

Saksa pysäytti laivakaupatkin

Saksan hallitus on sekin lopettanut asevientilupien myöntämisen Saudi-Arabiaan, mutta lisäksi on päätetty perua jo solmittuja kauppoja. Saksan aseteollisuudelle Saudi-Arabia on ollut suuri asiakas. Tänä vuonna vientilupia on myönnetty 400 miljoonan euron edestä.

Peruminen koskee muun muassa bremeniläisen Lürssen-telakan valmistamia rannikkovartioaluksia, joita Saudi-Arabia on tilannut jo aiemmin ostamiensa lisäksi kolme. Alusten rakentaminen on keskeytetty.

Myös Espanja aikoi aiemmin syksyllä perua asekauppoja, mutta jatkoi niitä kun Saudi-Arabia puolestaan uhkasi perua sotalaivojen tilauksen Espanjasta.

Trump: Muut hyötyisivät

Saudi-Arabian suurin aseistaja on Yhdysvallat, ja Yhdysvalloissakin on vaadittu asekaupan lopettamista Khashoggin murhan takia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin vastustaa ajatusta ja sanoo, että aseviennin lopettamisesta hyötyisivät vain Venäjä ja Kiina, jotka tulisivat Yhdysvaltain jättämille markkinoille.

Suomi ei ole rajoittanut asevientiä Saudi-Arabiaan Khashoggin tapauksen tai Jemenin sodan vuoksi. EU ei ole muodostanut aseviennistä saudeille yhteistä kantaa. Muun muassa Britannia ja Ranska jatkavat asekauppaa entiseen tapaan.

