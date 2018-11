Talkooväki jonotti ennen Ruka Nordiciin, nyt järjestäjä hamuaa työvoimaa ympäri maan – etenkin opiskelijat vastaavat innokkaasti kutsuun

Keijo Lehtinen on talkoillut Ruka Nordicissa pian kaksi vuosikymmentä.

Keijo Lehtinen on talkoillut Ruka Nordicissa pian kaksi vuosikymmentä. Ensio Karjalainen / Yle

Ruka Nordicin talkoovoima löytyy nykyisin opiskelijoista. Tapahtuman 750:stä talkoolaisesta noin 300 on opiskelijoita.

Tästä on kyse Talkootyön luonne Ruka Nordic -tapahtuman yhteydessä on muuttunut vuosien saatossa merkittävästi.

Talkoisiin hankitaan tekijöitä nykyisin tehokkaalla rekrytoinneilla.

Olennaiseksi osaksi talkoovoimaa on kasvamassa opiskelijat, jotka tulevat Rukan kisatapahtumaan talkoilun lisäksi opiskelemaan.

Ruka Nordicin maailmancupin tapahtumaan ei takavuosien tapaan jonoteta talkoisiin. Tapahtuman kannalta elintärkeä talkootyön järjestely on muuttunut rekrytoinniksi ja tarkkaan suunnitelluksi yhteistyöksi useiden osapuolten kesken.

Viikonlopun suurtapahtumassa on mukana muun muassa 300 opiskelijaa, joiden merkitys kisojen läpiviemiseksi on kasvamassa lähes korvaamattomaksi. Suurin osa opiskelijoista, yli 200, työskentelee ravintolapalveluiden parissa. Kisoja on rakentamassa tänä syksynä yhteensä noin 750 talkoolaista.

Ruka Nordicin pääsihteeri Seppo Linjakumpu kertoo, että he ovat pohjustaneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa jo vuosia. Hänen mukaansa myös oppilaitokset ovat oivaltaneet yhteistyön merkityksen koulutuksen kannalta.

– Onhan sillä hintansa, kun majoitamme, ruokkimme ja kuljetamme opiskelijat, mutta tämä on iso porukka, joka on motivoitunut tekemään kovasti töitä tapahtumassa, Linjakumpu toteaa.

Talkoolaisia ympäri Suomen

Kolmensadan opiskelijan talkooryhmästä vain viitisenkymmentä tulee Kuusamosta keskiasteen oppilaitoksista. Työharjoitteluun Rukalle talkootyön ohessa on saapunut nuoria lähialueilta, muun muassa Rovaniemeltä, Vuokatista ja eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.

Kaukaisin opiskelijaryhmä, reilut 30 nuorta, on saapunut Rukalle jo kaksi viikkoa sitten Porvoosta Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Kyseinen opiskelijaryhmä opiskelee talkoiden ohessa matkailua.

Rukalle Haaga-Helian opintojaan täydentämään saapuneen porvoolaisen Anni Määttäsen mukaan talkootöihin osallistuminen oli erinomainen mahdollisuus hakea kokemusta alalle hieman toisesta näkövinkkelistä.

– Meillä on opiskeluissa mahdollisuus suuntautua esimerkiksi tapahtumajärjestämisen alueelle ja sen vuoksi tämä kokemus on esimerkiksi sitä silmällä pitäen kullan arvoista, Määttänen kertoo.

Anni Määttänen on tullut Ruka Nordiciin talkoilemaan Porvoosta. Ensio Karjalainen / Yle

Harjoittelu Rukalla kartuttaa opiskelijoiden opintopisteitä. Talkootyö opiskelijoille on vapaaehtoista. Ajatus osallistumisesta kumpusi vuosi sitten Ruka Nordic -tapahtumassa kisajärjestäjien ja kisoissa ravintolatoiminnoista vastaavan Marika Paanasen neuvotteluissa.

– Opettajien ja koulun näkökulmasta tämä on äärimmäisen hyvää työssäoppimista matkailualan opiskelijoille, Paananen toteaa.

Vuolaasti kokemustaan kehuva Määttänen on talkootöissä ensimmäistä kertaa elämässään.

– Täällä on tosi hyvä fiilis. On kiva nähdä, että sekä kokeneet talkoolaiset että uudet työntekijät tekevät saumattomasti yhteistyötä. Ehdottomasti olen valmis lähtemään tämän kokemuksen perusteella talkoisiin jatkossakin, Määttänen sanoo.

Anni Määttäsen ja opiskelijakavereidensa talkootyön sisältö on monipuolista liikkuen ravintolatyöstä hiihtostadionin mainosaitojen rakentamiseen.

Yhteisöllisyys koukuttaa

Kuusamolainen Keijo Lehtinen kuuluu talkoolaisten kokeneeseen kaartiin. Hän on talkoillut Ruka Nordicissa tapahtuman alusta saakka, pian 20 vuoden ajan.

– Yhteisöllisyys. Se vetää minut vuosi toisensa jälkeen. Täällä on mukavat talkookaverit, joilla kaikilla on tavoitteena järjestää mahdollisimman hyvät kisat, Lehtinen sanoo.

Talkoolaisia ei tapahtumaan löydy jonoksi saakka. Vuosittain tapahtuman järjestäjät houkuttelevat talkooväkeä Ruka Nordiciin myös perinteisin keinoin, ilmoituksilla paikallisissa tiedotusvälineissä.

Kisojen pääsihteeri Seppo Linjakumpu kertoo, että kuusamolaisten perusluonne on sellainen, etteivät he lehti-ilmoituksen perusteella tule ovelle kolkuttelemaan, vaan he odottavat erillistä pyyntöä talkoisiin.

– Ja usein he lähtevätkin, jos heitä erikseen pyytää, Linjakumpu sanoo.

Talkooväen määrä kasvaa

Ensimmäisessä Ruka Nordic -tapahtumassa talkoolaisia oli mukana tarkalleen 623. Nyt talkooväen määrä on kasvanut reiluun 750:een.

Rukankylä on puettu kisakuntoon. Ensio Karjalainen / Yle

Talkootunteja tehdään Ruka Nordicissa tapahtuman pääsihteeri Seppo Linjakummun laskelmien mukaan noin 14 000.

– Jos esimerkiksi yhden talkootyötunnin arvo on noin kymmenen euroa, voi siitä laskea kuinka arvokasta työtä talkoolaiset tekevät, Linjakumpu toteaa.

Linjakumpu muistuttaa, etteivät talkoolaiset tee töitä suoraan tapahtumaa järjestävän seuran Kuusamon Erä-Veikkojen kassaan. Seura tilittää korvauksia talkoisiin osallistuville erillisten sopimusten mukaan. Korvauksen talkootyöstä saa muun muassa Erä-Veikkojen sisarseurat Kuusamon Pallo-Karhut ja Kuusamon Naisvoimistelijat, jotka osallistuvat kisatapahtumien järjestelyihin palkkiota vastaan.