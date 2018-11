Grillaako oppositio hallitusta heikentyneistä syntyvyysluvuista? Katso eduskunnan kyselytunti suorana klo 16

Eduskunnassa on vuorossa tänään perinteinen kyselytunti.

Viikon aikana politiikassa on puhuttanut erityisesti viime perjantaina julkaistu väestöennuste, jonka mukaan vauvoja on syntynyt Suomeen viime vuosina niin vähän, että väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035. Syntyvyyden laskulla on vaikutusta huoltosuhteeseen, kestävyysvajeeseen ja eläkejärjestelmään.

Yle kysyi tuoreeltaan kaikilta puoluejohtajilta, mitä asialle pitäisi tehdä. Ilmeni, että lapsimyönteisiä uudistuksia lupaillaan läpi puoluekartan.

Tällä viikolla politiikassa on puhuttanut myös ilmastonmuutos. Puoluejohtajat tapasivat tiistaina ilmastokysymyksen äärellä pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa. Tapaamisen jälkeen ilmoitettiin, että puolueet muodostavat ilmastopolitiikkaa luotaavan, yhteisen työryhmän, joka etsii kuukauden ajan "konkreettisia tavoitteita ja toimia" ilmastonmuutoksen entistä tehokkaammaksi torjumiseksi.

Voit seurata kyselytuntia suorana Yle Areenassa tai yllä olevaa kuvaa klikkaamalla kello 16 alkaen. Yle näyttää kyselytunnin myös TV1:ssä kello 16–16.52.